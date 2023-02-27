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2023.02.27 16:19

Драка на Кафедральной площади в Вильнюсе: возле российского танка возложили цветы

ЮБ
Юрга Бакайте, LRT.lt 2023.02.27 16:19
Подбитый российский танк
Подбитый российский танк / D. Umbraso/LRT nuotr.

Подбитый российский танк, привезенный в Литву из Украины, привлекает не только любопытных граждан, но и разжигает конфликты. В воскресенье вечером перед танком началась настоящая драка. Полиция расследует не только этот инцидент, но и то, что делали возле танка люди с красными гвоздиками. 

Большинство людей, посещающих Вильнюс, и гостей города фотографируются перед украинским военным трофеем, рядом с призывом о пожертвованиях для Украины. Однако, по словам очевидцев, в выходные дни к танку также подъехал белый автомобиль BMW с номерными знаками "Мой мир". Те, кто вышел из машины, якобы положили на танк красные гвоздики и зажгли свечу.

Когда LRT.lt спросил у полиции, был ли зарегистрирован такой инцидент и является ли он нарушением общественного порядка, полиция сообщила редакции и о другом инциденте - в воскресенье у танка произошла драка, и было начато расследование по статье 140 (1) Уголовного кодекса.

Подбитый российский танк
Подбитый российский танк / D. Umbraso/LRT nuotr.

"26 февраля, примерно в 10 часов утра, в Вильнюсе, на Кафедральной площади, после словесного спора из-за цветов, возложенных возле выставленного танка, неизвестный ударил кулаком мужчину (1972 года рождения), отчего тот упал на землю", - сообщила LRT.lt пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

Личность нападавшего устанавливается. Пока неизвестно, кто стал жертвой - человек, возложивший цветы, или прохожий, которого возмутил этот поступок.

Утром в понедельник цветов на танке уже не было.

Пассажиры подъехавшего к российскому танку автомобиля вышли из него с гвоздиками и свечой
Пассажиры подъехавшего к российскому танку автомобиля вышли из него с гвоздиками и свечой / Socialinių tinklų nuotr.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил LRT.lt, что полиция начала административное расследование по факту демонстрации нацистской, коммунистической, тоталитарной и авторитарной символики. Их распространение и демонстрация запрещены Кодексом об административных правонарушениях.

По словам Матониса, у полиции есть много отснятого материала, и она будет расследовать заявления и поведение тех, кто там собрался.

В понедельник полиция получила еще одно сообщение о возложении цветов возле танка - было получено сообщение, что две женщины, одетые в черное, принесли цветы и агитировали прохожих в пользу российской агрессии в Украине.

Демонстрация в Берлине 24 февраля
Демонстрация в Берлине 24 февраля / AP nuotr.

Аналогичные события были зафиксированы в выходные в Берлине, где российский танк, уничтоженный украинскими войсками, также выставлен перед посольством России. Помимо людей, демонстрирующих свою поддержку Украине, на митингах в Берлине были тысячи людей, считающих, что Германия не должна поддерживать Украину и что война в Украине была вызвана США и Великобританией.

В Берлине эта группа протестующих также принесла цветы и положила их на танк. Акцию также поддержали лица, связанные с крайне правой партией "Альтернатива для Германии" (AfD), и организовали социалистические общественные и политические деятели. Другие политические силы Германии заявили о своей поддержке Украины или дистанцировались от мероприятия.

Подбитый российский танк
Подбитый российский танк
Подбитый российский танк
Пассажиры подъехавшего к российскому танку автомобиля вышли из него с гвоздиками и свечой
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