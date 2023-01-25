Владимиру Зеленскому 45 лет: от комика, рассмешившего страну, до лидера, заслужившего уважение всего мира

Комик и актер, развлекавший всю страну, в один момент удивляет всех, решив стать президентом Украины. Однако его истинный облик раскрыла война - когда Россия вторглась в Украину, Владимир Зеленский почти в одночасье стал героем, к которому прислушивается и за которым пристально наблюдает весь мир. 25 января ему исполняется 45 лет.

В. Зеленский родился в 1978 году в Кривом Роге. С раннего возраста он был очень активным и разносторонним - одаренный ученик, посещавший различные спортивные тренировки и занятия после школы. После окончания школы он поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, который окончил по специальности "юрист". Однако по профессии не работал ни дня.

Еще будучи студентом, он вступил в молодежную юмористическую лигу КВН, выступления которой также транслировались по телевидению. Он был капитаном команды под названием "95-й квартал". Именно в этом квартале города находилась школа Зеленского.

Позже он и его единомышленники основали студию "Квартал 95", которая выпускала различные юмористические телевизионные проекты, фильмы и сериалы, в том числе "Слуга народа". Сериал, который многие сегодня называют пророческим, с Зеленским, играющим главную роль президента Украины.

Владимир Зеленский на съёмках сериала "Слуга народа" / UNIAN

Сериал, который шел 3 сезона, имел огромный успех в Украине. В 2019 году "Слугу народа" начали показывать на белорусском канале "Беларусь-1". В том же году российский канал ТНТ также транслировал пилотную серию сериала. Но только одну. Россия решила прекратить показ сериала "Слуга народа" после того, как в нем появилась знаменитая сцена, в которой избранный президент Украины, сыгранный В. Зеленским, высмеивает Путина, сообщает The Guardian.

С университетских времен Зеленского сопровождает его жена Елена. По данным Vogue, хотя пара познакомилась в средней школе в своем родном городе, они не влюбились с первого взгляда и не общались друг с другом до студенческих лет. По данным издания, Зеленского в первую очередь привлекла внешность его будущей жены. Позже они начали общаться, и симпатия переросла в любовь.

Пара начала встречаться в 1995 году, а через восемь лет, 6 сентября 2003 года, Елена и Владимир поженились. В июле 2004 года у Елены и Владимира родилась дочь Александра, а второй ребенок, сын Кирилл, появился на свет девять лет спустя, в январе 2013 года.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская / J. Stacevičiaus nuotr.

Жизнь семьи изменилась, когда актер, игравший президента страны, объявил, что действительно будет баллотироваться в президенты. Хотя его жена не была в восторге от этой идеи, она поддержала его решение.

"Это реальная жизнь, а не кино, но я действительно хочу помочь Украине. Я хочу помочь нашему народу", - сказал перед выборами В. Зеленский, единственным политическим опытом которого была роль в сериале. В то время он сказал, что, хотя у него нет опыта, у него есть силы и энергия, чтобы справиться с трудностями.

"Если люди верят в меня и я сам хочу этого, возможно, я смогу изменить ситуацию", - сказал Зеленский.

До того, как Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться, ожидалось, что голосование будет битвой между двумя политиками-ветеранами, бывшим президентом Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.

Мир следил за президентскими выборами в Украине с затаенным дыханием, и Зеленскому приходилось снова и снова доказывать, что он серьезно настроен войти в политику. Но все равно, он с юмором говорил о серьезном - когда репортер Vice News спросил его во время выборов, знает ли он, что ему придется столкнуться с трудным и напряженным временем, если он станет президентом, он ответил: "Кто знает? Я никогда не был президентом. Посмотрим, может быть, будут свободные субботы и воскресенья".

21 апреля 2019 года, когда были объявлены результаты второго тура голосования, В. Зеленский стал президентом Украины, набрав 70% голосов.

Кстати, незадолго до победы на выборах Зеленский сказал: "Это будет всего один срок, мы постараемся изменить страну к лучшему, а потом я уйду и снова стану продюсером, сниму фильм на основе своего опыта и получу "Оскар", - пишет Vogue.

В. Зеленский / AP nuotr.

Как отмечает Сергей Руденко, автор книги о президенте "Зеленский без грима", в 2019 году Зеленский получил огромный кредит доверия от народа, но в действительности в Украине ничего особо не изменилось: "Мы его избрали, мы его критиковали, и мне казалось, что пройдет полтора года, и в Украине произойдет новая революция, и мы будем искать нового лидера.

Все изменилось 24 февраля прошлого года, когда рано утром в столице Украины начали взрываться ракеты, завыли сирены, и в город хлынули российские десантники. В то утро я увидел совсем другого Зеленского. Не было больше театральности, шуток, я увидел смелого человека, человека, который готов взять на себя ответственность за свою страну. Он оставался в окружении в Киеве, четко осознавая, что российские военные только и ждут возможности убить его".

В начале войны Зеленский посвятил себя обороне страны, в то время как Первая леди выполняла свои официальные обязанности в те трудные дни, давала интервью и пыталась реорганизовать некоторые свои инициативы, чтобы адаптировать их к военному времени.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская / Volodymyro Zelenskio feisbuko nuotr.

Война также нарушила распорядок дня семьи Зеленских. Как рассказала первая леди изданию Bild, семья была разлучена. "Дети скучают по нему", - сказала Е. Зеленская.

В журнале Vogue Зеленский говорил о тоске и беспокойстве, которые он испытывает за свою семью.

"Как любой обычный человек, я очень волновался за них, за их безопасность. Я не хотел, чтобы они были в опасности, - сказал президент Украины. - Конечно, я скучаю по ним. Мне так хотелось их обнять".

Бывшего комика, а ныне смелого лидера Украины приветствовали бурными овациями парламенты и лидеры других стран - за короткое время Зеленский стал человеком, чье влияние чувствуется не только в его родной стране, но и в Европе и во всем мире.