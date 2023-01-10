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2023.01.10 14:30

Администрация президента Литвы не поддерживает решение о повышении пенсионного возраста до 72 лет

E
ELTA, LRT.lt 2023.01.10 14:30
Женщина
Женщина / L. Balandžio/BNS nuotr.

Ирена Сегаловичене, старший советник президента, утверждает, что сейчас не время для принятия решения о повышении пенсионного возраста в Литве до 72 лет. По ее словам, необходимо уделять больше внимания показателю продолжительности здоровой жизни и его увеличению, а пенсионная система не может быть построена без учета здоровья пожилых людей и эффективности политики здравоохранения.

"Время для принятия решения о повышении пенсионного возраста до 72 лет наступит еще не скоро. Если мы немного деконструируем систему, то пенсионный возраст для мужчин и женщин достигнет 65 лет в 2026 году. Одним из очень важных параллельных показателей и критериев, на которые мы должны обратить внимание и с которыми мы должны соотносить нашу пенсионную политику, является продолжительность здоровой жизни. Сегодня средняя продолжительность здоровой жизни в Литве составляет 57,5 лет, в Эстонии - более 63 лет, а в Швеции - более 70 лет", - сказала Сегаловичене во вторник на радиостанции "Žinių radijas".

"В стратегическом плане правительства по здравоохранению мы видим, что ожидаемую продолжительность здоровой жизни в 65 лет планируется достичь только в 2030 году. Поэтому рассмотрение вопроса о повышении пенсионного возраста на семь лет в текущем периоде является неадекватным. Пенсионная система не может быть разработана без учета состояния здоровья пожилых людей и эффективности политики в области здравоохранения", - добавила она.

И. Сегаловичене объясняет, что прежде чем рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста, необходимо сначала предложить решения по увеличению продолжительности здоровой жизни людей хотя бы до среднего уровня Европейского союза (ЕС).

Ирена Сегаловичене
Ирена Сегаловичене / E.Blaževič/LRT nuotr.

"Точно так же в процессе обсуждения необходимо говорить и о других, параллельных подсистемах, то есть о политике на рынке труда и системе образования", - сказала советник главы государства.

Она также подчеркнула, что уровень бедности пенсионеров в стране очень высок, и что изменения в пенсионной системе Литвы не могут быть отделены от политики сокращения бедности, а должны быть направлены на максимально справедливое замещение прежних доходов в пожилом возрасте.

"Поэтому очень важно думать также о государственном бюджете и его роли в пенсионной системе. В 2024 году мы должны достичь следующей стратегической цели, которая заключается в том, чтобы еще больше приблизиться к среднему уровню пенсии в ЕС", - сказала И. Сегаловичене.

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Литве к 2040 году увеличить срок трудовой деятельности до 72 лет.

Однако в ответ на обсуждаемую в обществе идею увеличения пенсионного возраста до 72 лет глава представительства ЕК в Литве Марюс Вашчега утверждает, что такого требования или даже предложения не существует. По его словам, эти рассуждения являются результатом неправильной интерпретации консультационного документа ЕК. В документе, который, по его словам, не имеет политического веса, в качестве примера приводится увеличение пенсионного возраста.

Женщина
Ирена Сегаловичене
Пенсионеры
# Литва
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