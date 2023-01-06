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9 января в ЕС вступает в силу запрет на ввоз ряда потребительских товаров из России

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.06 18:21
Фуры на границе Литвы и России
Фуры на границе Литвы и России / AP nuotr.

8 января заканчивается переходный период для санкций, принятых Европейским союзом в отношении России, поэтому с 9 января в силу вступает запрет на ввоз в ЕС ряда потребительских товаров из РФ, сообщает Налогово-таможенный департамент Эстонии.

Санкции распространяются как на фирмы, так и на физических лиц. Все прибывающие из России пассажиры перед пересечением границы должны внимательно ознакомиться со списком запрещенных товаров, поскольку они будут конфискованы.

Среди запрещенные товаров — сигары, сигариллы и сигареты, косметика и средства по уходу за волосами, средства по уходу за полостью рта, средства для бритья, моющие и чистящие средства, различные изделия из пластмассы, упаковочные материалы, продукция из железа и стали, трубы, шланги и строительные материалы, бумажные изделия, женская одежда, обувь, инструменты, различные моторы и насосы, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, различное электрическое оборудование и детали, автомобили и тракторы, а также фототехника.

Полный список запрещенный товаров можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента.

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