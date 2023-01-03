«Они считают, что я ворую у них клиентов»: украинский мастер маникюра о конкуренции в литовских салонах красоты

В Украине сфера красоты является одной из самых востребованных среди населения. Но с приходом войны приоритеты людей изменились, а многие мастера переехали в другие страны. Так, например, в любом городе Литвы сейчас можно найти мастера в бьюти-сфере из Украины. И пока одни украинки говорят о доброте и отзывчивости литовцев, другие рассказывают о том, как столкнулись с неприязнью со стороны литовских коллег в салонах красоты. А литовские мастера не скрывают своего недовольства и отмечают большую конкуренцию.

Одесситка Ксения (настоящее имя известно редакции ЛРТ) приехала в Литву еще в марте. После того, как россияне начали постоянно обстреливать ее родной город, украинка решила, что не может рисковать жизнью своего ребенка и поэтому эвакуировалась в Клайпеду.

«Мне было страшно не за себя, а за своего ребенка. Я думаю, каждая мама меня поймет. Если бы с ребенком что-то случилось, я бы не простила себе этого. Поэтому мы решили с мужем, что я с дочкой еду за границу», - вспоминает украинка.

По словам женщины, Литву они выбрали только потому, что здесь многие говорят на русском языке, а значит адаптироваться будет легче.

«Многие из знакомых ехали в Германию, Францию, Польшу, но что там делать, когда ты не знаешь языка? Я боялась, что и мне, и моей дочери будет трудно, поэтому выбрали Литву. А Клайпеда — это как Одесса. Мы не может жить нигде, кроме как у моря», - улыбается Ксения.

Мастер Ксения / Личный архив

Маникюр в Украине сейчас не нужен

Приехав и более-менее адаптировавшись к новой стране, украинка не хотела сидеть без работы. В Одессе Ксения была востребованным мастером маникюра, и в Литве также хотела заниматься этим делом. Ведь когда пришла война, ее профессия потеряла свою актуальность на родине, поэтому на данный момент женщина возвращаться не планирует.

«Я хочу домой, но что я там сейчас буду делать? Хотя наши женщины всегда хотят хорошо выглядеть, но большинство моих клиентов разъехались, а новых желающих не так много. Ведь когда в стране война, не все имеют работу и денег не хватает даже на необходимые вещи. Поэтому маникюр и все другие услуги красоты отошли на второй план», - объясняет украинка и добавляет, что в Литве уже имеет большую клиентскую базу.

«На самом деле очень много девушек сейчас ко мне приходят. И украинки, и литовки, поэтому жаловаться на недостаток работы я не могу. А перед новогодними праздниками в декабре вообще был аншлаг», - рассказывает мастер маникюра.

Сейчас женщина работает сама на себя и не может нарадоваться тому, что количество новых клиентов растет, но ее первая попытка работать по специальности в Литве была неудачной. Хотя в Одессе женщина никогда не работала в салоне, приехав в Клайпеду и увидев объявление, что одному из салонов нужен мастер маникюра, решила устроиться туда. Женщина вспоминает, что сначала ее приняли в салоне очень тепло, но потом отношение изменились.

«Салон работал по привычной системе 60 на 40. То есть, я получала 60 процентов от оплаты услуги, а все остальное — это прибыль салона. Когда я пришла, все ко мне отнеслись очень хорошо. Девушки, что там работали, и владелица салона помогали во всем. Мне выделили рабочее место и все необходимые материалы», - говорит украинка и добавляет, что владелица салона изначально была поражена ее портфолио, поэтому достаточно быстро предложила работу.

Салон красоты (ассоциативное фото) / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Я мастер с 10-летним стажем. Когда я показала свои работы, она ответила, что однозначно меня берет в салон», - вспоминает Ксения

«Сначала клиенты, а теперь забираешь и материалы?»

Клиентская база в салоне была достаточно большой. По словам Ксении, мастеров по маникюру было всего трое и у каждого мастера было по 3–4 клиентки в день. К Ксении в основном записывали украинок и русскоязычных женщин, а мастера маникюра, что уже работали в салоне, имели постоянных клиентов. Но однажды, когда одна из мастеров заболела и не смогла выйти на работу, ее клиентам предложили записаться к Ксении.

«У меня было 2–3 клиентки в день, а тут ко мне записали целых 8, и я их всех взяла. Женщины остались очень довольны и даже во время маникюра говорили, насколько я хорошо и качественно работаю. Я была очень рада, что они довольны. Некоторые уже во время визита сказали, что теперь будут ходить только ко мне», - вспоминает украинка.

По словам Ксении, после этого случая клиентов у нее действительно стало больше. Многие, кто ходил к ее коллеге, начали записываться к ней. Более того, многие из них советовали мастера из Украины своим знакомым. Именно поэтому через месяц у Ксении было больше всего клиентов в салоне красоты.

«Запись ко мне была расписана на несколько недель вперед, а я работала по 10 часов в день. Но в то время, как владелица салона радовалась такому количеству клиентов, другие девушки начали меня ненавидеть. Ведь многие уходили от них и записывались именно ко мне», - делится Ксения.

Как вспоминает украинка, сначала литовские мастера в салоне просто перешептывались за ее спиной, но потом уже не скрывали своего недовольства и высказывали все сначала владелице салона, а потом и самой Ксении.

Салон красоты (ассоциативное фото) / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

«Начался такой психологический террор. Общаться со мной они не хотели, если я что-то спрашивала, то отвечали очень неохотно, а когда мне что-то было нужно из материалов, то мне постоянно отказывали. Я не обращала внимания, потому что я просто хотела делать свою работу и зарабатывать деньги. Но был случай, когда у меня не было блесток того цвета, что в тот момент хотела клиентка, я подошла к столу коллеги и попросила ее поделиться, на что она грубо ответила мне: "Сначала клиентов забираешь, а теперь и материалы?" Мне тогда очень обидно стало, и я решила, что нужно отсюда уходить», - вспоминает Ксения и добавляет, что сообщила владелице салона о своем решении и начала искать помещение, оформлять документы, чтобы начать работать на себя.

«Я не хочу называть салон и имена женщин, которые там работают, ведь в каком-то смысле я также могу их понять, и уже на них не обижаюсь. Но я не от хорошей жизни сюда приехала, я ни у кого не хочу ничего просить, а своих клиентов я заслужила только своим трудом. А то, что я так много работала, во-первых, я так привыкла, а во-вторых, мне нужны деньги, я должна кормить свою дочь, платить за квартиру и как-то выживать», - объясняет Ксения.

Как говорит Ксения ее случай не единственный. Многие из украинских мастеров сталкивались с недоброжелательностью литовских коллег.

«У меня много знакомых, которые сейчас в других городах Литвы, и они также рассказывают о таких случаях. Именно поэтому многие работают на себя, ведь в салоне очень чувствуется неприязнь от коллег», - говорит женщина.

Маникюр / E. Genio / LRT nuotr.

Конкуренция выросла в несколько раз

Литовка Грета из Вильнюса (настоящее имя известно редакции ЛРТ) не скрывала своего недовольства от украинских бьюти-мастеров. Грета мастер маникюра и бровист (мастер, который занимается бровями – ред.) работает в одном из крупных столичных салонов уже более 5 лет и говорит, что после начала войны к ним в салон устроилось на работу много украинок. Сейчас помимо 8 литовок в салоне работает 5 украинок в разных сферах.

«Сначала мы все им сочувствовали, ведь в стране война, некоторые из них просидели в подвалах несколько недель. Поэтому, когда они устроились в наш салон, все наши девушки пытались им помочь, кто чем может. Но потом они нагло забирают у нас клиентов. Несколько моих клиентов также пошли к украинке - бровисту, которая у нас работает. И она их всех забрала без тени сомнения», - рассказывает Грета.

По словам литовки, многие из ее коллег попали в такую же ситуацию.

«Литовские мастера маникюра, бровисты, парикмахеры и другие в нашем салоне потеряли много клиентов. А потом ты видишь своих же клиентов, но уже у мастера из Украины. Я понимаю, что все хотят заработать, но нужно иметь хотя бы совесть и профессиональную этику. Ведь забирать клиентов у своих коллег - недопустимо. Владельцам салонов неважно к кому ходят люди, лишь бы ходили. А мы работаем от процента, поэтому количество клиентов для нас очень важно», - возмущается Грета и добавляет, что если одни из украинских мастеров извиняются и перед тем, как взять клиента спрашивают разрешения, то другие ведут себя довольно нагло.

«У нас есть девочка из Украины. И она, когда к ней пришла одна из клиенток от литовской коллеги, просила ее вернуться обратно к своему мастеру. Потом очень извинялась перед всеми за то, что забрала клиентку. Но есть и такие украинки, которые думают, что ничего страшного в этом нет. А украинка Наталья, которая перед этим работала у нас, прямо сказала: "Надо лучше работать, чтобы были клиенты. Я не виновата, что я хорошо делаю свою работу, а вы нет". После этого мы с ней перестали общаться, а через несколько недель она сама ушла и забрала с собой много клиенток нашего салона», - вспоминает Грета.

На вопрос, почему, по ее мнению, к украинским коллегам идет больше людей на бьюти-процедуры, литовка Грета ответа не знает.

«Я не знаю, почему так складывается. Когда у них много клиентов-украинок — это понятно, женщины ищут мастера, который говорит на их языке. Но когда литовки идут к украинкам, бросая своих постоянных литовских мастеров — это для меня непонятно. Я не думаю, что мы работаем хуже. Возможно, это связано с тем, что жители Литвы испытывают жалость к украинцам и таким образом хотят им помочь», - объясняет литовка и также отмечает высокую конкуренцию.

«Если раньше мы конкурировали друг с другом, то сейчас мы конкурируем с большим количеством украинских мастеров. Специально или не специально, но они [украинские мастера] забирают у нас клиентов. Мне кажется, что некоторым уже пора ехать домой. Я знаю украинок, которые просто пользуются ситуацией и зарабатывают здесь деньги, когда дома у них уже все спокойно», - не скрывает гнева литовский мастер.

Мастер Лилия на рабочем месте / Личный архив

"Украинские мастера точно самые лучшие"

Другая украинская мастер ногтевого сервиса и лаш-мейкер (мастер, который занимается ресницами – ред.) Лилия, которая сейчас живет и работает в Вильнюсе, также говорит, что столкнулась с неприязнью своих литовских коллег еще в начале работы, поэтому сразу же решила работать на себя.

«Я приехала в Литву относительно недавно. Когда начались постоянные обстрелы и из-за них отключения электричества, я забрала троих детей и мы переехали, чтобы перезимовать со светом и теплом. Ведь весь наш дом зависит от электричества. А чтобы не сидеть без работы, я начала искать клиентов в Литве. Их здесь очень много. В основном украинки, которые только приехали или уже давно здесь живут», - рассказывает Лилия.

По словам женщины, она слышала истории о конкуренции в бьюти-сфере в Литве, а когда выставила в соцсетях объявление о своих услугах, также получила гневные комментарии.

«Несколько литовских женщин под моим постом написали, что мы понаехали, что забираем у них деньги, кто-то написал, что и так много уже мастеров и своим нет работы. Многие из комментирующих и сами были работниками сферы красоты», - вспоминает Лилия.

Женщина отмечает, что на комментарии она не обращает внимания, ведь клиентов у нее хватает, но Лилия соглашается, что конкуренция высока и преимущество действительно на стороне украинских мастеров.

Мастер Лилия на рабочем месте / Личный архив

«Я не хочу никого обидеть, но правда, украинские мастера - самые лучшие. Мы делаем все более профессионально, более качественно, знаем достаточно много разных техник и постоянно обучаемся. Здесь [в Литве] совсем не так. Кто-то прошел бесплатные курсы по интернету и сразу работает, а кто-то не знает много нюансов и поэтому, например, если говорить о маникюре, лак совершенно не держится на ногтях», - не скрывает Лилия и добавляет, что это не только ее мнение, но и многие литовские женщины говорят то же самое.

«Ко мне приходили литовские женщины и говорили, что моя работа - восхитительна. Они приходили с прошлым покрытием, и я хочу сказать, что у нас в Киеве так даже начинающие мастера не работают. А были случаи, когда украинки приходили ко мне и просили переделать им то, что сделали в дорогом вильнюсском салоне, потому что их ногти выглядели просто ужасно», - рассказывает Лилия.

Как говорит и Ксения, и Лилия, хотя негатив литовских коллег против украинских мастеров за несколько месяцев увеличился, они не собираются прекращать работу и уезжать домой до тех пор, пока не закончится война.

«Я не считаю, что ворую у кого-то деньги. Я работаю, и работаю много. Трачусь также и на аренду, и на материалы, и на инструменты. Все мои клиенты заработаны тяжелым трудом по 12 часов. А работаю я без выходных. Поэтому, кто бы там что ни говорил, покидать Литву пока я не собираюсь, пока не закончится война", - подытоживает Лилия.