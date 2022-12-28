Письмо Путину: литовский подросток создает рождественские открытки с призывом прекратить войну в Украине

Ужаснувшись зверствам российской войны в Украине, 17-летняя Года Величкайте из Каунаса решила использовать рождественские открытки, чтобы призвать к прекращению войны. Она сама разработала их дизайн и разослала лидерам общественного мнения, СМИ и предприятиям по всему миру, в том числе и в России. Года также обратилась с письмом к Владимиру Путину.

Двенадцатиклассница Каунасской иезуитской гимназии рассказала LRT.lt, что война в Украине глубоко потрясла ее и повлияла на ее сверстников. В первые месяцы войны я слышала слова "война", "Украина", "Россия" повсюду. Учителя обсуждали с нами ситуацию, и мы даже проверяли новости во время уроков", - говорит она.



Она видела, как люди вокруг нее - ее учителя, родители, сверстники - вносили свой вклад в помощь украинцам. Однако всеобщая мобилизация постепенно сошла на нет.

"В последние месяцы я редко слышу, чтобы люди говорили о продолжающемся конфликте, и чаще всего он упоминается только на уроках литовского языка в контексте сегодняшнего дня. Я не исключаю себя и забываю о происходящем", - говорит Года.

Именно это побудило ее заняться дизайном тематических рождественских открыток, чтобы напомнить себе и всему миру, что война все еще идет и что многие люди все еще страдают.

Рождественские открытки на военную тематику / G. Veličkaitė

"Размышляя об этих событиях, я задалась вопросом, как я могу внести свою лепту, чтобы помочь положить конец этой бесчеловечности", - говорит Года.

Будучи искусным художником, она решила, что рождественские открытки будут наиболее подходящим средством.

"Идея была совсем свежей, она пришла мне в голову в конце прошлой недели, и я сразу же приступила к работе".

Так Года самостоятельно разработала три открытки. Затем она разослала их примерно 100 адресатам в разных странах.

"Размышляя об этих событиях, я задалась вопросом, как я могу внести свою лепту, чтобы помочь положить конец этой бесчеловечности", - говорит Года.

Рождественские открытки на военную тематику / G. Veličkaitė

Будучи искусным художником, она решила, что рождественские открытки будут наиболее подходящим средством.

"Идея была совсем свежей, она пришла мне в голову в конце прошлой недели, и я сразу же приступила к работе".

После того, как она позволила своей семье покритиковать и поделиться своими соображениями, Года самостоятельно разработала три открытки. Затем она разослала их примерно 100 адресатам в разных странах.

"Большинство из них - это медиакомпании, люди, формирующие общественное мнение, и я постаралась включить как можно больше людей и компаний из России. Когда я ищу контакты, я думаю о наиболее эффективных способах достичь желаемой аудитории, людей, которые могут помочь. Я ищу способы отправки писем в Интернете и консультируюсь со своими знакомыми", - говорит Года.

Она также нашла электронные адреса людей в Кремле и отправила рождественскую открытку Владимиру Путину с призывом прекратить войну. Хотя маловероятно, что российский президент прочтет ее послание, Года не унывает: ничего не изменится, если ничего не делать.

Рождественские открытки на военную тематику / G. Veličkaitė

"Открытка сначала попадает в офис, который занимается письмами для президента, а не напрямую к человеку. Но это самый прямой путь, который я смогла найти", - говорит Года о своем письме Путину.

"В письме я написала, что надеюсь, что все зверства войны закончатся в следующем году".

Пока что Года не получила никаких ответов или реакции от других адресатов ее открыток. "Я надеюсь, что они хотя бы увидели их и что послание их тронуло", - говорит она.

Она также сделала свои рисунки доступными для скачивания, если кто-то захочет помочь распространить послание (здесь или на аккаунте Годы в instagram).

"Я хочу, чтобы открытки распространялись и дошли до тех, кто может изменить ситуацию, поэтому я призываю всех отправлять их", - говорит 17-летняя девушка.

Сама Года готовится к своему последнему семестру в школе. После окончания школы, по ее словам, она планирует изучать искусство. "Я планирую поступить на курсы концепт-арта компьютерных игр, дизайна или концепт-арта", - говорит Года.