В Висагинасе – выставка платьев Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

В Висагинском Центре культуры действует очередная выставка из коллекции историка моды Александра Васильева. На сей раз она посвящена периоду Belle Époque, или Прекрасной эпохи, в Литве известной как эпоха сецессии, а в России – как эпоха модерна.

В экспозиции представлены более 50 платьев и мужских фраков, сотни аксессуаров того времени – веера, бальная обувь, сумочки и другие вещи, большинство из которых представлено впервые. В интервью русской службе Радио LRT А. Васильев рассказал о том, что современная мода унаследовала от Прекрасной эпохи и о роли костюма в мировой истории.

- Что представляет собой мода периода Прекрасной эпохи?

- Это эпоха, которая приходится на период открытия Парижской выставки, где была представлена Эйфелева башня в 1889 году, и до 1914 года, когда разразилась Первая мировая война. Женщины в это время практически никогда не работали. На их плечах были домашние хлопоты. Они занимались тем, что воспитывали детей, следили порою за хозяйством, занимались кухней, но в большинстве случаев состоятельные дамы имели помощниц: прислугу, поварих, горничных, гувернанток, которые занимались и детьми, и домом, и кухней. Поэтому самой главной обязанностью женщины в период Прекрасной эпохи, или, по-французски, Belle Époque, было следить за собой, за своей внешностью, за своей прической, за своими украшениями, за своим корсетом, тонкой талией и нарядами, потому что дамы в большинстве случаев переодевались по 7 раз в день, начиная от утренних платьев и кончая бальными платьями.

Александр Васильев / Из личного архива

Весь этот парад платьев представлен на выставке в Культурном центре Висагинаса. Для меня это красивое событие. Я очень хорошо устроился в этом городе, который приютил меня в новом помещении, где теперь располагается хранилище моего фонда: около полумиллиона вещей, из которых мы постепенно формируем выставки и уже выставлялись во многих странах мира – от Австралии до США, от Японии до Чили. Конечно, много раз делали выставки в Литве, Латвии, Эстонии. Я уже не говорю о других близлежащих странах, таких как Бельгия, Франция, Италия, Швейцария. Все это пользовалось большим успехом, и мы продолжаем нашу очень деятельную, бурную жизнь.

- Могли бы вы подробнее рассказать об экспозиции, о платьях? Чем характерна была эта эпоха? Как мы можем узнать ее через платья?

- Эта эпоха была очень характерна утянутым в корсет силуэтом. Большинство женщин утягивали свои талии корсетом до 55 см в объеме. Обычно талия была 60-65 см, с талией в 70 см женщина считалась толстухой. Также хочу сказать, что все платья были длинные, дамы не показывали ног. Как правило, платья имели трен, то есть шлейф, и различные формы рукавов. Например, в конце XIX века это были жигу, «пышные окорока», в 1900-е годы – более узкие.

Реформа женского силуэта пришла с научными достижениями. Немец-исследователь по фамилии Рентген изобрел рентгеновский аппарат, который позволил фотографировать женщину в корсете, и увидел, какое зло наносит тонко утягиваемая талия внутренним органам.

Первые феминистки стали бороться за освобождение женщины от корсета и добились многого. Знаменитый дизайнер Поль Пуаре, чье платье тоже представлено у нас в экспозиции, перенес талию под грудь, позволив женщинам дышать. Но до 1914 года, до начала войны, платья не укорачивались, ноги не показывались – это было обязательно. И голова всегда венчалась головным убором, – как правило, крупногабаритной шляпой, которая держалась за счет очень длинных стальных булавок. Эти булавки позволяли женщинам держать шляпу и на ветру, чтобы она не улетала в канал или, например, в море, когда мы гуляем по берегу.

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева / фото из личного фотоальбома А. Васильева

Также надо сказать, что на выставке представлены и детские и мужские силуэты, потому что женщина не мыслила себя без мужчины. Несмотря на общую скромность мужских силуэтов, а они были действительно скромны, мода была значительно элегантной. Англия тогда правила мужскими нарядами, а Париж считался столицей женских мод.

- Мода циклична. Скажите, пожалуйста, нам досталась что-то в наследство от той эпохи?

- Да, нам достались в наследство многие вещи из той эпохи. Во-первых, сочетание цветов. Как правило, платья эпохи Belle Époque были очень нежных пастельных цветов с доминантой на холодные цвета: нежно-голубые, блекло-зеленые, также очень нравились оттенки лилового и сиреневого. Но носили много и бледно-розового, бледно-бежевого. А яркость цвета пришла только после начала гастролей знаменитого Русского балета Сергея Павловича Дягилева в Париже в 1909 году, когда яркие костюмы балета на сцене повлияли на парижскую моду, и в моду вошло сочетание красного, синего, зеленого и желтого, ярких взрывных цветов, пришедших из театральных костюмов.

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева / фото из личного фотоальбома А. Васильева

- Скажите, откуда у вас эти костюмы?

- Все эти костюмы – собственность моего фонда, фонда Александра Васильева. Так как фонд собирался последние полвека, то, естественно, они приходят из самых разных источников. Многие вещи были аукционными покупками, покупками в Соединенных Штатах, во Франции, Бельгии, Великобритании, а также, конечно, это результат посещения антикварных магазинов, блошиных рынков. Некоторые вещи были дарами частных лиц, которые хотели поделиться тем, что сохранилось в их семье. Это чаще касалось аксессуаров: перчаток, шляп, булавок, ювелирных украшений, сумочек, зонтиков.

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева / фото из личного фотоальбома А. Васильева

- А как бы вы могли определить место костюма в мировой истории?

- Место костюма в мировой истории огромное. Никто никогда нагишом не ходил, поэтому какой бы факт мировой истории мы ни взяли, всегда люди одеты в костюмы. Мода проходит, костюмы меняются, но мы не можем себе представить ни Ее величество королеву Елизавету без костюма, ни президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана, ни, например, президента Франции Эмманюэля Макрона и его жену без какого-то костюма. Костюмы всегда имеют определенную роль.

И, конечно, иконы стиля (это уже другая тема) задают тон – мы часто смотрим на наряды киноактрис, часто смотрим на наряды эстрадных звезд и политических деятелей, таких, как Жаклин Кеннеди в свое время, чтобы повторять то, что они носили. Поэтому мода и политика взаимосвязаны, а история всегда отражается в модах.

Материал подготовил Александр Двоеглазов