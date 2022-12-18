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2022.12.18 10:30

В Висагинасе – выставка платьев Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

ДЯ LRT.lt РС
Дарья Якубенко, LRT.lt, Русская служба Радио LRT 2022.12.18 10:30
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева / фото из личного фотоальбома А. Васильева

В Висагинском Центре культуры действует очередная выставка из коллекции историка моды Александра Васильева. На сей раз она посвящена периоду Belle Époque, или Прекрасной эпохи, в Литве известной как эпоха сецессии, а в России – как эпоха модерна.

В экспозиции представлены более 50 платьев и мужских фраков, сотни аксессуаров того времени – веера, бальная обувь, сумочки и другие вещи, большинство из которых представлено впервые. В интервью русской службе Радио LRT А. Васильев рассказал о том, что современная мода унаследовала от Прекрасной эпохи и о роли костюма в мировой истории.

- Что представляет собой мода периода Прекрасной эпохи?

- Это эпоха, которая приходится на период открытия Парижской выставки, где была представлена Эйфелева башня в 1889 году, и до 1914 года, когда разразилась Первая мировая война. Женщины в это время практически никогда не работали. На их плечах были домашние хлопоты. Они занимались тем, что воспитывали детей, следили порою за хозяйством, занимались кухней, но в большинстве случаев состоятельные дамы имели помощниц: прислугу, поварих, горничных, гувернанток, которые занимались и детьми, и домом, и кухней. Поэтому самой главной обязанностью женщины в период Прекрасной эпохи, или, по-французски, Belle Époque, было следить за собой, за своей внешностью, за своей прической, за своими украшениями, за своим корсетом, тонкой талией и нарядами, потому что дамы в большинстве случаев переодевались по 7 раз в день, начиная от утренних платьев и кончая бальными платьями.

Александр Васильев
Александр Васильев / Из личного архива

Весь этот парад платьев представлен на выставке в Культурном центре Висагинаса. Для меня это красивое событие. Я очень хорошо устроился в этом городе, который приютил меня в новом помещении, где теперь располагается хранилище моего фонда: около полумиллиона вещей, из которых мы постепенно формируем выставки и уже выставлялись во многих странах мира – от Австралии до США, от Японии до Чили. Конечно, много раз делали выставки в Литве, Латвии, Эстонии. Я уже не говорю о других близлежащих странах, таких как Бельгия, Франция, Италия, Швейцария. Все это пользовалось большим успехом, и мы продолжаем нашу очень деятельную, бурную жизнь.

- Могли бы вы подробнее рассказать об экспозиции, о платьях? Чем характерна была эта эпоха? Как мы можем узнать ее через платья?

- Эта эпоха была очень характерна утянутым в корсет силуэтом. Большинство женщин утягивали свои талии корсетом до 55 см в объеме. Обычно талия была 60-65 см, с талией в 70 см женщина считалась толстухой. Также хочу сказать, что все платья были длинные, дамы не показывали ног. Как правило, платья имели трен, то есть шлейф, и различные формы рукавов. Например, в конце XIX века это были жигу, «пышные окорока», в 1900-е годы – более узкие.

Реформа женского силуэта пришла с научными достижениями. Немец-исследователь по фамилии Рентген изобрел рентгеновский аппарат, который позволил фотографировать женщину в корсете, и увидел, какое зло наносит тонко утягиваемая талия внутренним органам.

Первые феминистки стали бороться за освобождение женщины от корсета и добились многого. Знаменитый дизайнер Поль Пуаре, чье платье тоже представлено у нас в экспозиции, перенес талию под грудь, позволив женщинам дышать. Но до 1914 года, до начала войны, платья не укорачивались, ноги не показывались – это было обязательно. И голова всегда венчалась головным убором, – как правило, крупногабаритной шляпой, которая держалась за счет очень длинных стальных булавок. Эти булавки позволяли женщинам держать шляпу и на ветру, чтобы она не улетала в канал или, например, в море, когда мы гуляем по берегу.

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева / фото из личного фотоальбома А. Васильева

Также надо сказать, что на выставке представлены и детские и мужские силуэты, потому что женщина не мыслила себя без мужчины. Несмотря на общую скромность мужских силуэтов, а они были действительно скромны, мода была значительно элегантной. Англия тогда правила мужскими нарядами, а Париж считался столицей женских мод.

- Мода циклична. Скажите, пожалуйста, нам досталась что-то в наследство от той эпохи?

- Да, нам достались в наследство многие вещи из той эпохи. Во-первых, сочетание цветов. Как правило, платья эпохи Belle Époque были очень нежных пастельных цветов с доминантой на холодные цвета: нежно-голубые, блекло-зеленые, также очень нравились оттенки лилового и сиреневого. Но носили много и бледно-розового, бледно-бежевого. А яркость цвета пришла только после начала гастролей знаменитого Русского балета Сергея Павловича Дягилева в Париже в 1909 году, когда яркие костюмы балета на сцене повлияли на парижскую моду, и в моду вошло сочетание красного, синего, зеленого и желтого, ярких взрывных цветов, пришедших из театральных костюмов.

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева / фото из личного фотоальбома А. Васильева

- Скажите, откуда у вас эти костюмы?

- Все эти костюмы – собственность моего фонда, фонда Александра Васильева. Так как фонд собирался последние полвека, то, естественно, они приходят из самых разных источников. Многие вещи были аукционными покупками, покупками в Соединенных Штатах, во Франции, Бельгии, Великобритании, а также, конечно, это результат посещения антикварных магазинов, блошиных рынков. Некоторые вещи были дарами частных лиц, которые хотели поделиться тем, что сохранилось в их семье. Это чаще касалось аксессуаров: перчаток, шляп, булавок, ювелирных украшений, сумочек, зонтиков.

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева / фото из личного фотоальбома А. Васильева

- А как бы вы могли определить место костюма в мировой истории?

- Место костюма в мировой истории огромное. Никто никогда нагишом не ходил, поэтому какой бы факт мировой истории мы ни взяли, всегда люди одеты в костюмы. Мода проходит, костюмы меняются, но мы не можем себе представить ни Ее величество королеву Елизавету без костюма, ни президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана, ни, например, президента Франции Эмманюэля Макрона и его жену без какого-то костюма. Костюмы всегда имеют определенную роль.

И, конечно, иконы стиля (это уже другая тема) задают тон – мы часто смотрим на наряды киноактрис, часто смотрим на наряды эстрадных звезд и политических деятелей, таких, как Жаклин Кеннеди в свое время, чтобы повторять то, что они носили. Поэтому мода и политика взаимосвязаны, а история всегда отражается в модах.

Материал подготовил Александр Двоеглазов

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
Александр Васильев
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
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