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2022.12.15 09:00

Обзор школ национальных меньшинств: 65% польских и русских детей приходят в школы без знания литовского языка

АМ
Айда Мураускайте, Lrt.lt 2022.12.15 09:00
Школа
Школа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Исследование Национального агентства по образованию показывает, что результаты ежегодных тестов по базовому образованию (ТПБО) учащихся в школах национальных меньшинств за последние четыре года улучшились, хотя с литовским языком у школьников этих шуол по-прежнему cерьезные проблемы. 

Статистика показывает, что общее число учащихся школ национальных меньшинств в период с 2018 по 2021 год увеличилось на 3,3%. Число учащихся, обучающихся на русском языке, увеличилось на 7,7%, а число школьников, обучающихся на нескольких языках одновременно, увеличилось на 2,4%. Исключением является количество учеников, обучающихся на польском языке, которое уменьшилось на 1,4%.

Исследование о состоянии образования национальных меньшинств Литвы было проведено в 2021 году.

По словам аналитика Дали Сурвутайте, представившей исследование, средние баллы учеников за тест по литовскому языку, которые учатся на польском или русском языках были почти на один балл ниже, чем у учеников, для которых литовский - родной. Однако в целом показатели улучшаются.

"В математике таких различий нет. За четыре года результаты национальных тестов в школах нацменьшинств улучшились, средний балл вырос на 0,6 балла", — сказала Сурвутайте.

Успеваемость русскоязычных учеников по математике в тестах на базовое образование в этом году выше в муниципальных центрах.

"В какой-то степени это связано и с тем, что в них относительно небольшое количество учеников по сравнению с городами. Хотя результаты выпускных экзаменов свидетельствуют об обратном. На государственных экзаменах на аттестат зрелости ученики польских и русских школ получают более низкие баллы, чем ученики литовских школ", — пояснила Д. Сурвутайте.

Исследования также показывают, что 65% польских или русских детей не знают литовского языка до поступления в первый класс.

Школа
Школа / AP nuotr.

Школы национальных меньшинств получают больше средств на образование

"Выделение дополнительных экономических средств таким школам не планируется. Однако наметилась тенденция, что наибольшее количество фермерских средств выделяется школам с польским языком обучения в сельской местности. Самая низкая доля приходится на школы в городских районах, работающие на русском языке", — говорит аналитик.

Исследование показывает, что обеспечение учебными материалами и оборудованием улучшается во всех школах национальных меньшинств, но не равномерно. Школы с русским языком обучения лучше всего оснащены лабораториями, а польские школы лучше всего оснащены средствами информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, данные показывают, что значительно увеличилось обеспечение компьютерами, причем наибольший рост в этом отношении наблюдается в польских школах. Однако существует разрыв: в школах национальных меньшинств на одного ученика приходится примерно пять компьютеров, в то время как в литовских школах - четыре. Как отметила аналитик, в школах национальных меньшинств также существуют проблемы с учебниками.

По словам Сурвутайте, более половины учителей, обучающих детей национальных меньшинств, старше 50 лет.

"Большинство молодых учителей в возрасте до 30 лет работают в литовских школах", — сказала аналитик.

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