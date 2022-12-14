Главпочтамты Каунаса и Клайпеды будут переданы в управление Центру культурной инфраструктуры

В среду правительство приняло решение передать здания главпочтамтов Каунаса и Клайпеды, имеющие статус памятников культуры, для общественных нужд. Их нынешний управляющий — почтовая компания Lietuvos pastas — получит за это 6 млн евро.

За здание Каунасского главпочтамта будет перечислено 3,8 млн евро, за комплекс зданий Клайпедской почтовой станции – 2,169 млн евро. Оба почтовых отделения будут переданы в управление Центру культурной инфраструктуры.

Здания и Каунасского, и Клайпедского главпочтамтов уже несколько лет не используются по назначению.

Министерство культуры отмечает, что, поскольку состояние этих важных для архитектуры Литвы объектов быстро ухудшается, необходимы немедленные инвестиции, чтобы сохранить их.

Сейчас в здании Каунасского главпочтамта планируется создать Архитектурный центр, в настоящее время ведутся подготовительные работы по его созданию. Относительно Клайпедского главпочтамта Министерство культуры в мае этого года подписало с самоуправлением города меморандум о намерениях сотрудничать в целях его сохранения, адаптации и реализации.

Здания Каунасской и Клайпедской почт включены в список исторических, археологических и культурных объектов государственного значения.

Бывшая Каунасская центральная почта была открыта в 1932 году. Ее создал архитектор Феликсас Визбарас. Это здание считается объектом культурного наследия исключительной исторической и культурной ценности, представляющим каунасскую модернистскую архитектуру. Почтовые услуги здесь больше не предоставляются, зато проходят различные культурные мероприятия.

Комплекс зданий Клайпедской почты в неоготическом стиле был построен по проекту архитектора Херманаса Шёде в 1893 году. Почта работала в здании в центре портового города до осени 2019 года. Теперь здание пустует.