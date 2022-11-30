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2022.11.30 17:04

Мэрия начала демонтаж советских скульптур на Антакальнисском кладбище

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.30 17:04
Скульптуры советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Скульптуры советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил в среду, что муниципалитет начал работы по демонтажу советских скульптур на Антакальнисском кладбище. Как ожидается, работы могут занять около трех недель.

«Стелы Антакальнисского кладбища не обрушатся так выразительно, как (обрушился) недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировалось, стелы будут сниматься организованно, отдельными сегментами, и это может занять до трех недель", - сказал BNS мэр.

"К сожалению, эти работы пришлось отложить из-за решения Комитета ООН по правам человека, но день старта уже настал", - добавил он.

Раньше предполагалось, что скульптуры удастся демонтировать раньше, на этой неделе.

В минувший вторник Министерство юстиции сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя их демонтажу столичными властями.

О временных мерах Комитет просили заявители, представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле учрежденного Альгирдасом Палецкисом «Международного форума добрососедства», а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Скульптуры снимают невзирая на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что Комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены.

Самоуправление обещает передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.

# Литва
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