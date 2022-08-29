Украинки от войны бежали в Литву, а затем от работодателя - из Литвы: зарплату на фабрике приходилось выбивать угрозами

После начала войны десятки тысяч украинцев нашли убежище в Литве, среди них – Алина и Тетьяна, которые обрели тут не только крышу над головой, но и работу – женщинам удалось устроиться на мебельную фабрику. Впрочем, радость военных беженок быстро сменилась тревогой и отчаянием – жилье оказалось убогим и малопригоным для житья, а зарплату на фабрике приходилось выбивать угрозами обратиться в полицию.

Украинки, которые уже в поисках лучшей жизни покинули Литву, решили рассказать о том, что они пережили, чтобы предупредить о возможных злоупотреблениях других украинцев.

В редакцию LRT.lt обратилась литовка Мигле (имя изменено, известно редакции - LRT.lt), она рассказала, что приютила двух украинок, которые работали в компании по производству мебели в Ширвинтай.

Когда Мигле приехала на квартиру, где проживали беженки, то была потрясена условиями их жизни - женщины жили в убогой, грязной квартире, арендованной у их же работодателя. Компания за проживание в убогой квартире требовала несколько сотен евро арендной платы.

Мигле также рассказала, что украинки работали в производственной компании в Ширвинтай, получали зарплату чуть выше минимальной, а установленные в договоре ограничения рабочего времени не соблюдались.

Поднимали квартплату и грозились подселить людей



Квартира, в которой проживали украинки / Asmeninio archyvo nuotr.

Когда LRT.lt связался с самими украинками, то те пояснили, что хотя они работали в производственной компании, их работодателем было ЗАО Ledira - компания, зарегистрированная в Вильнюсе, которая занимается трудоустройством украинцев в литовских компаниях.

"Мы никогда не встречались с директором этой компании. Мы общались через координатора", - сказала LRT.lt Татьяна (имя изменено, известно редакции - LRT.lt).

Алина (имя изменено, известна редакции - LRT.lt) также утверждает, что общалась с тем же координатором, Сергеем.

"Я приехала в Литву с детьми и без вещей, а Сергей все время обещал помочь нам получить вещи от волонтеров и разобраться с документами. Он обещал две недели, но так и не помог".

Алина сначала жила в Ширвинтай. «Проблема была в том, что со мной жили люди, которые каждые выходные выпивали. У меня двое детей, поэтому я попросила, чтобы меня переселили, и меня поселили с Тетьяной. Там мы и познакомились. Сначала Сергей сказал, что мы будем платить по 150 евро за взрослого и они никого не будут подселять, но потом он захотел привести в нашу квартиру девушку. Мы начали ругаться, и тут он звонит и говорит, что собирается повысить арендную плату, и мы должны заплатить 200 евро".

Квартира, в которой проживали украинки / Asmeninio archyvo nuotr.

Квартира, в которой остановились две женщины, по их словам, была малопригодной для проживания.

"Квартира была ужасная. Одной кровати сначала не было, потом уже ее привезли. Посуды, постельного белья мы не могли до проситься, в итоге психанули, купили все сами - там просто бесполезно ждать",- говорит Алина.

По словам женщин, предыдущие жильцы за двухкомнатную квартируплатили компании 1 000 евро. А c меня и моей соседки брали 300 евро. Конечно, им это было невыгодно, поэтому они стали повышать арендную плату или угрожать выселением людей.

Они сказали, что эта квартира стоит 500 плюс коммунальные услуги, хотя я сказала, что она не стоит этих денег. Насколько я понимаю, ребята таким образом зарабатывали деньги", - говорит Тетьана.

Заработная плата выплачивалась с задержкой или не выплачивалась вообще

Украинские беженцы в Литве (ассоциативное фото) / Shutterstock.com

По словам украинок, не были соблюдены условия трудового договора. Согласно подписанному женщинами контракту, с которым также ознакомился LRT.lt, женщины должны были работать в производственной компании по 8 часов в день, пять дней в неделю с понедельника по пятницу.

В контракте, согласно условиям соглашения об оплате труда, указано: "Получать зарплату не ниже установленного правительством минимального размера месячной заработной платы пропорционально отработанному времени". Выплачивается один раз в месяц до 20 числа следующего месяца. По словам беженок, они согласились на почасовую оплату труда в размере 8 евро.

Однако реальность оказалась иной. Женщинам платили почасовую зарплату в размере 5 евро, которую постоянно задерживали и в итоге не выплачивали из-за якобы нехватки денег в компании.

Документы, фиксирующие рабочее время, которые также оказались в распоряжении LRT.lt, показывают, что согласованные нормы рабочего времени также не соблюдались: в некоторые дни женщины не работали вообще, в другие - работали положенные 8 часов, а в третьи - по 10 часов.

"Нам постоянно задерживали зарплату, мы работали на мебельной фабрике, но у нас не было постоянной работы - нас постоянно перебрасывали из одного цеха в другой - сегодня я могу работать над изготовлением матрасов, а завтра я буду делать кровать. Всегда были проблемы с выплатой заработной платы.

Наш контракт был сомнительным, в нем даже не была указана зарплата. В табеле учета рабочего времени была указана зарплата восемь евро в час, но на самом деле нам платили пять евро в час. Было трудно получить аванс, и они не хотели платить полную зарплату. Многие люди уехали - им не платили зарплату", - говорит Тетьяна.

"Он [координатор Сергей - LRT.lt] сказал нам, что мы работаем легально, но позже, когда мы уже начали работать, мы поняли, что контракты, по которым мы работали, были не совсем легальными, потому что когда на заводе проходила проверка, украинцев просили оставаться дома", - говорит Алина.

По словам беженок, некоторые украинцы уехали, не получив зарплату. Сами женщины уже не работают в компании, но говорят, что хотят предупредить других людей.

"Теперь мы хотим, чтобы все знали о таких координаторах, как этот Сергей. Он собирается уехать в другое место, может быть, даже в Польшу. Мы хотим, чтобы люди перестали страдать от него, потому что за эти 3,5 месяца мы не смогли с ним договориться. Сидишь голодный, с детьми, просишь аванс, а он говорит, что денег в компании нет.

Страдаем не только мы, но и все работники. Он выплатил нам зарплату, потому что мы уже угрожали ему полицией и всеми другими службами", - говорит Тетьяна.

Компания: Мы даже не знаем, о каких работниках идет речь

Когда LRT.lt связался с компанией, женщина, представившаяся как Паулина, представитель компании, попросила компанию уточнить, кто из работников подал жалобу.

Журналисты ЛРТ объяснили, что имена сотрудников не могут быть раскрыты в целях сохранения конфиденциальности, но указали, какие жалобы они озвучили. На это компания заявила в письме LRT.lt, что подобных ситуаций не возникало.

Однако, заявив, что подобных ситуаций не возникало, пресс-секретарь опять добавила, что неясно, о каких именно сотрудниках идет речь.

"Сейчас мы обсудили это с Сергеем и другими сотрудниками. Подобных ситуаций не было. Более того, мы даже не знаем, о каких работниках идет речь и кто они такие. Больше мы ничего не можем добавить", - говорится в письме компании.

Инспекция труда: обращайте внимание на договор



Договор (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Государственная инспекция труда (ГИТ) сообщает, что после того, как появились сообщения о неудовлетворительных условиях труда для украинцев, на рабочих местах были проведены проверки.

Кроме того, инспекция подчеркивает, что трудовой договор должен быть заключен в письменной форме в двух экземплярах еще до начала работы. Договор должен быть составлен на литовском языке, а в случае иностранного работника - на литовском и другом языке, понятном работнику.

О заключении трудового договора и приеме работника на работу необходимо уведомить территориальное отделение правления Государственной кассы социального страхования при Министерстве социальной защиты и труда не позднее, чем за один рабочий день до начала работы. ГИТ отмечает, что в соответствии с трудовым законодательством, трудовой договор должен содержать соглашение о минимальных условиях. Эти условия включают в себя информацию о работе, зарплате и рабочем месте.

Инспекция также указывает, что оговоренная в трудовом договоре заработная плата не может быть ниже утвержденного Правительством Литовской Республики минимального размера месячной заработной платы (730 евро) или минимального размера почасовой оплаты труда (4,47 евро), которые могут выплачиваться только за неквалифицированный труд.

"Важно также отметить, что зарплата иностранца не может быть ниже зарплаты жителя Литовской Республики, работающего у того же работодателя на той же работе, а если такого работника нет, то зарплата иностранца не может быть ниже среднемесячной зарплаты по стране по соответствующему виду экономической деятельности, опубликованной Департаментом статистики Литвы в последнем календарном году. За отработанное время работнику должна быть выплачена заработная плата, предусмотренная договором", - отмечает Инспекция.

В трудовом договоре также должна быть оговорена норма рабочего времени - количество времени, которое работник должен отработать у работодателя за определенный период времени (без учета дополнительной работы и сверхурочных).

Норма рабочего времени для работника составляет 40 часов в неделю, если только не была установлена сокращенная норма рабочего времени или если между работником и работодателем не достигнута договоренность о неполном рабочем времени.

Работодатель может разрешить работнику приступить к работе только после того, как он в письменной форме ознакомил его с условиями труда, правилами трудового законодательства, регулирующими рабочее место, и требованиями по охране труда и здоровья.



Разногласия могут быть урегулированы в Комиссии по трудовым спорам



Инспекция труда / E. Blaževič/LRT nuotr.

Государственная инспекция труда подчеркивает, что работодатели должны принимать все необходимые меры для предотвращения психологического насилия на рабочем месте, публиковать информацию об этом обычными способами на рабочем месте и предпринимать активные действия для оказания помощи лицам, подвергшимся психологическому насилию на рабочем месте.

"Работники имеют право отказаться от работы в следующих случаях: когда работники не прошли обучение безопасным методам труда; при поломке рабочего оборудования или возникновении аварийной ситуации - опасности; при выполнении работ с нарушением установленного технологического регламента; при выполнении работ без необходимых средств коллективной защиты и/или при необеспечении работников средствами индивидуальной защиты; в других случаях, когда условия труда являются вредными и/или опасными для здоровья или жизни", - заявляет Инспекция.

Если работодатель нарушает трудовое законодательство, работник имеет право подать письменную жалобу в территориальное отделение ГИТ для определения конкретной ситуации и принятия мер в отношении работодателя.

Инспекция отмечает, что разногласия между работодателем и работником по поводу трудовых отношений также могут быть предметом индивидуального трудового спора. Комиссия по трудовым спорам является обязательным органом досудебного расследования индивидуальных трудовых споров, касающихся оплаты труда, условий найма, рабочего времени и времени отдыха, правомерности отстранения и/или увольнения работника, возмещения нематериального ущерба и т.д.



