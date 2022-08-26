Науседа: пример Исландии должен вдохновлять мир на поддержку борьбы за свободу

Пример Исландии, которая первой признала Литву независимым государством, должен вдохновить международное сообщество на поддержку тех, кто борется за свободу, считает президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Рейкьявике.

«То, что Исландия сделала для Литвы в 1991 году, и сегодня вдохновляет международное сообщество. Это отличный пример того, что даже маленькая страна может поддержать жаждущий свободы народ и стать зачинателем процесса, который определит будущее страны. Пример Исландии сегодня вдохновляет литовцев всем сердцем поддерживать Украину и другие борющиеся за свою свободу страны», - приводятся слова Науседы в пресс-релизе, распространенном администрацией президента.

В пятницу он начал официальный визит в Исландию.

Глава Литвы вместе с президентами Исландии, Латвии и Эстонии в Рейкьявике принял участие в церемонии, посвященной 31-й годовщине восстановления дипломатических отношений.

Выступая на торжественной церемонии, Науседа подчеркнул, что Исландия занимает особое место в сердцах всех литовцев. Литва до сих пор чувствует благодарность за ее лидерство в признании независимости Литвы.

По словам Науседы, за более чем 30 лет восстановленных дипломатических отношений Исландия, Литва, Латвия и Эстония стали надежными союзниками и партнерами, настроенными на совместную работу по укреплению демократии и защите общих ценностей.

Исландия стала первой страной в мире, признавшей восстановленную независимость Литвы в 1991 году.