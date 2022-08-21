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2022.08.21 06:50

Проживающие в странах Балтии украинские беженцы смогут бесплатно вернуться на родину

НГ
Новая газета – Балтия 2022.08.21 06:50
Демонстрация в поддержку Украины в Вильнюсе
Демонстрация в поддержку Украины в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Украина договорилась с правительствами Литвы, Латвии и Эстонии о бесплатной перевозке военных беженцев на родину. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Бородай, передает УНIАН.

По его словам, новый маршрут заработает через неделю или раньше. Он пройдет из Таллинна через Ригу и Вильнюс в польский город Жешув, а уже оттуда в украинский Львов.

Чтобы попасть на бесплатный рейс, граждане Украины должны обратиться в Министерство реинтеграции Украины.

Получить дополнительную информацию беженцы могут в украинских консульствах в Эстонии, Латвии и Литве.

По последним данным, в Эстонии проживают более 50 000 украинских беженцев. Литва приняла 62 000 человек, а Латвия — 36 000.

Новая газета - Балтия

# Литва# Латвия# Эстония# Война в Украине
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