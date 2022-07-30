Пионер Путин. Галина Сидорова – о бункерных победах

Владимир Путин возглавит новую пионерию. Примет, так сказать, командование над российскими детьми. Пока – в качестве главы наблюдательного совета свежесозданной организации "Большая перемена", читай: юных путинцев, пионеров и комсомольцев в одном флаконе.

Было бы смешно – не терпящий перемен стареющий диктатор, став persona non grata в цивилизованном мире, решил выступить в роли "дедушки Ленина" для российской молодёжи, – если бы не было так грустно. Речь ведь не об уходе на покой. Речь о том, чтобы на фоне подлой войны с Украиной захватить не только прошлое, но и будущее собственной страны, в которой детей и без всяких "больших перемен" уже заставляют ходить строем под патриотическое пение.

Вчерашних подростков обманом заманивают на фронт, чтобы повязать убийствами. "Неправильную" детскую литературу изымают из библиотек, как это случилось в Екатеринбурге с детской книгой о поволжских немцах "Полынная ёлка" Ольги Колпаковой. Приказ подписал лично заместитель губернатора Свердловской области. Донос настрочил бдительный доцент Уральского госуниверситета, углядев в произведении "либеральное европейское направление". До сожжения, правда, не дошло.

В общем, пионерский привет из бункера шлёт дедушка Володя, мёртвою хваткой вцепившийся во власть и мечтающий подпитаться энергией молодости. Тем более, по некоторым показателям, Путин действительно вывел Россию далеко вперёд, оторвавшись от как более, так и менее цивилизованного человечества. 150 дней его войны с Украиной это наглядно демонстрируют.

"Бункерные победы" оцениваются:

- по масштабу лжи. Война (или, по версии Путина, "специальная военная операция") идёт по некоему мифическому плану, о целях и задачах которого толком ничего не известно. Ну, или известно слишком много – здесь и денацификация, и демилитаризация, не то всей Украины, не то её частей. В противниках при этом не то "нацисты, засевшие в Киеве", не то коварная НАТО, не то целый Запад или только подозрительные англосаксы. Поскольку в России принято лгать, особенно начальству, то мы не знаем, какую информацию докладывают вождю, на основании чего он принимает решения. Ясно только, что изначальные расчёты были сфальсифицированы, что обернулось провалом в виде поспешного отступления. Ужас, собственно, в том, что благодаря всепоглощающей лжи ужасу не видно конца.

К исходу пятого месяца войны мониторинговая миссия ООН по правам человека подтвердила гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых дети. Реальное число жертв, вероятно, намного больше. Министерство обороны РФ на этом фоне рапортует о, похоже, с потолка взятых цифрах уничтоженных "живой силе и технике противника". А о своих потерях последний раз отчиталось 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего и о 3825, получивших ранения. Би-би-си и "Медиазона", по открытым источникам, установили имена почти 5000 погибших российских военных. Это оставлено без официальных комментариев. Директор ЦРУ, по своим источникам, обозначил число погибших в 15 000. И тоже молчание. Тем временем Путин на встрече с лидерами парламентских фракций сообщил: "Мы всерьёз-то еще ничего не начинали". А министр Сергей Лавров как бы в подтверждение заметил: "Географические задачи спецоперации" изменились.

- по размаху коррупции. В этой "дисциплине" путинскую Россию вообще не догонишь. И здесь война, про которую вроде бы говорят, что она всё спишет, многое высветила. Знаменитый танк до полей сражений не доехал. Ракеты, на которые потрачены бюджетные миллиарды, как оказалось, в отличие от тех милиардов расходовать нужно экономно, ибо сделали их мало, и теперь непонятно, на что и из чего их клепать под санкциями. Расчехлили советские запасы, но эти ракеты не всегда прилетают туда, куда надо.

- по изощрённости политических репрессий. Некоторые эксперты и историки считают, что нельзя сравнивать нынешние "вегетарианские" времена и сталинский 1937-й. А по-моему, можно и нужно. Просто тогда приходилось достигать "послушания" общества миллионами жертв, чтобы в каждом дворе увидели воронок и боялись. В эпоху интернета и новых технологий достаточно десятков тысяч показательных задержаний, арестов, посадок, блокировок изданий и сайтов, сломанных судеб, регулярного пополнения списков "иноагентов" и "нежелательных", уголовок и административок по статье о "дискредитации" армии, чтобы достичь необходимого эффекта. И вот уже сместились представления о добре и зле, общество запугано, люди с готовностью расчеловечиваются: стучат друг на друга, лгут, приспосабливаются, отказываются думать, сопротивляться. В Госудаственной думе и Совете Федерации, судя по всему, этот эффект постоянно держат в уме: недаром заговорили, о возвращении в УК статьи о "вредительстве", по которой в СССР в лагеря отправились тысячи учёных и инженеров.

- по масштабу вреда, нанесённого собственному государству руководителем страны и его приспешниками. Российская экономика сыплется, несмотря на бодрые заявления чиновников и пропагандистов. Ежемесячное производство автомобилей упало аж в 33 раза, небольших автобусов и оптоволоконных кабелей – в пять раз, объёмы выпуска вагонов, телевизоров, холодильников сократились примерно вдвое.

- по глубине цинизма. Здесь лидирует министр Лавров. Выступая в Каире перед представителями стран-членов Лиги арабских государств, он заявил: "Нам (видимо, имея в виду своего шефа. – ГС.) жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах… Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического". Не иначе, чтобы помочь, Россия, как выяснили коллеги у военных экспертов, бомбит гражданские объекты Украины в 60 раз чаще, чем военные. Чтобы запугать, сломить, вынудить пойти на контакт с оккупантами. И просто потому, что по-другому Россия воевать не умеет.

...Слово "пионер" появилось задолго до рождения организации юных ленинцев, и означает оно "первопроходец". Путина к этой категории отнести не получится, ибо он выбрал, я бы сказала, исхоженный путь для своих "достижений". У Гитлера тоже были планы на будущее в образе "нового немецкого мира", он вдохновлялся, взирая на шеренги гитлерюгенда. Муссолини гордился эскадронами своей "Балиллы". Но в один роковой для каждого из них день мнимые победы обернулись реальным возмездием.

Радио Свобода