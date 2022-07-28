Факти ЛРТ. Україна. “Втома Заходу від України”: реальність чи фейк?

“Країни Заходу втомилися від України”. Цю тезу впродовж останніх восьми років ми чули вже багато разів: з уст політиків, політичних експертів - як українських, так і західних, - а також, особливо часто, від кремлівських пропагандистів. Останні кілька тижнів ми можемо спостерігати нову інформаційну хвилю повідомлень про так звану “втому”. Це твердження заполонило ефіри російських телеканалів і сторінки прокремлівських інтернет-ЗМІ.

Фейкове “невдоволення” поляків українцями

Все почалось із заяви заступника голови Ради безпеки РФ, колишнього російського президента Дмитра Медведєва. 2 липня той написав у своєму Telegram-каналі, що в країнах Європи, мовляв, спостерігається явна втома через потребу вирішувати проблеми України та від напливу українських біженців. “Бурхливий роман європейців з українцями закінчується”, - констатував Медведєв. Соратник Путіна додав: “Від українофілії до українофобії один крок. Адже згасаючі почуття не запалити знову жодними обіцянками майбутнього нешвидкого та нерівного шлюбу (міфічного вступу до ЄС)”.

Як доказ цієї тези Медведєв навів мітинг у Варшаві проти українських біженців, який нібито відбувся днем раніше - 1 липня. Цю подію обсмоктували всі російські пропагандистські ЗМІ. На федеральних телеканалах, зокрема, транслювали відео, на якому учасники акції скандують: “Тут Польща, а не Укрополь!” Його супроводжували коментарями: мовляв, поляки виходять на масові протести, бо втомились від хамства та пияцтва українців. Також, за словами пропагандистів, польські громадяни вже не в змозі терпіти зростання цін на пальне та харчі, яке нібито викликали антиросійські санкції. Аналогічні сюжети показали і білоруські державні телеканали.

Як з’ясувалось, акція, показана пропагандистами, дійсно мала місце, але не 1 липня, а 25 червня. Це була хода, організована низкою маргінальних польських ультраправих організацій, - на противагу маршу на підтримку ЛГБТ, що відбувся у столиці Польщі того ж дня. Як повідомили польські ЗМІ, у ході взяло участь приблизно півтисячі людей.

Західні ЗМІ та кремлівська інтерпретація



“Втома Заходу від України”: реальність чи фейк? / Vida Press nuotr.

У наступні тижні низка російських федеральних інформагентств оприлюднила матеріали зі схожими заголовками: “Європа втомилась від України”, “США починають втомлюватися від України”, “Жителі Чехії втомились від теми України”. Особливість цих статей - посилання на повідомлення західних ЗМІ. Є і кілька матеріалів, що базуються на коментарях російських політологів (Наприклад, новина з заголовком “Політолог Аркатов: європейці втомились від України та українських біженців”, яку опублікувало “Федеральное агентство новостей”).

Російська пропаганда використовує реальні цитати із матеріалів солідних західних видань. Зокрема, цитує статтю “Чи в Америці зростає втома через тривалу війну в Україні?”, яку 17 липня опублікував “The Economist”. Варто зазначити, що у цій статті, я і в інших публікаціях серйозних західних ЗМІ, наведені різні оцінки та різні точки зору. Проте російські пропагандисти підсвічують лише потрібні їм тези: про те, що Сполучені Штати нібито не зможуть довго підтримувати Україну.

Інший яскравий приклад: публікація під заголовком “Politico: у світі втомилися підтримувати Україну” на російському сайті URA.ru. Зі статті американського видання там беруть лише одну цитату - слова прем’єр-міністерки Естонії Кайї Каллас: “Звідусіль приходить утома. Це триває вже чотири місяці. Є висока інфляція, є енергетична криза. Коронавірус нікуди не подінеться. Це стає все більш проблематичним”.

Оригінальна стаття має заголовок “НАТО зараз єдині. Чи з’явиться в майбутньому “втома від війни”?” Матеріал починається зі слів президента США Джо Байдена, який запевнив, що Північноатлантичний альянс допомагатиме Україні настільки довго, наскільки це буде потрібно. Також у повній цитаті естонська прем’єрка додає: “Ми не можемо втомитися, тому що ми маємо допомогти Україні захистити себе”.

“Від початку війни – це вже третя хвиля”



“Втома Заходу від України”: реальність чи фейк? / Shutterstock.com

Теза про “втому від України” з’явилась у публічному просторі навіть не вісім, а майже двадцять років тому, - каже політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач. На його думку, і тоді, і зараз її розганяли та продовжують розганяти російські спецслужби.

“Я пригадую ще 2004 рік, Помаранчеву революцію та підйом очікувань на Заході - стосовно реформ в Україні тощо. А потім минуло кілька років, змінилося кілька урядів і преса почала казали про “Ukraine fatigue”, про “втому від України”, - зазначає Володимир Горбач.

Політичний аналітик вважає, що мета кремлівської пропаганди - як дискредитувати Україну в очах Заходу, так і Захід в очах українців.

“Закріпити за Україною такий стереотип, нібито це найбільш корумпована держава мало не в цілому світі. За цим наративом стоїть мета зменшити, обмежити чи зовсім зупинити західну підтримку України, - каже Володимир Горбач. - Захід нібито втомився від України, від внутрішніх подій в Україні, а українці нібито втомилися від того самого. Втомилися від “безпомічності”, “недостатньої підтримки”, “глибокої стурбованості” замість дієвої допомоги тощо”.

Експерт також зазначає, що такі інформаційні кампанії йдуть хвилями. Ця хвиля - приблизно третя від початку повномасштабної війни. Закінчиться вона, на думку Володимира Горбача, як і всі попередні - Москві не вдасться змусити Захід відмовитися від підтримки України. Водночас, на окремих людей така пропаганда може вплинути.

“Стратегічна мета цієї російської кампанії, чи війни - це домогтися таких собі “остаточних перемов”, перш за все, зі Сполученими Штатами. Це перемови про новий світ, новий порядок, розподіл сфер впливу, - додає політолог. - Ці їхні бажання та плани видимі не тільки для нас, тому інші країни, ті ж США та Європи, не завжди піддаються на такі російські маніпуляції”.

“Страхіття війни позбавляють втоми”



“Втома Заходу від України”: реальність чи фейк? / Shutterstock.com

Минулого тижня на російському федеральному телеканалі “РЕН ТВ” вийшов сюжет про те, що “литовські місцеві жителі відмовилися збирати гроші на військову допомогу Україні”. Пропагандисти стверджують, що за останні півтора місяці литовським волонтерам, що допомагають Україні, вдалося зібрати лише 25 доларів. Гроші, мовляв, пожертвувало двоє людей. Тому, переконують на російському ТБ, 5 мільйонів євро, зібраних литовцями на купівлю для ЗСУ ударного безпілотника Bayraktar - це суцільний фейк.

Фрагмент сюжету виклав у своєму Facebook ініціатор акції зі збору грошей на Bayraktar - литовський журналіст Андрюс Тапінас. Нині він готується до судового процесу проти окремих політиків і громадських діячів із Литви, які просувають приблизно такі ж тези, як і кремлівське телебачення.

Литва традиційно вважається однією з найближчих і найнадійніших країн-партнерок України, що багато років була її адвокаткою в Євросоюзі. Після 24 лютого Вільнюс надає Києву всебічну допомогу - як військову, так і гуманітарну. Окрім підтримки на державному рівні, існує велика кількість волонтерських ініціатив, спрямованих на допомогу українцям. Так, литовський благодійний фонд Blue/Yellow for Ukraine за перші сто днів широкомасштабного конфлікту зібрав майже 30 мільйонів євро для потреб ЗСУ. Волонтери закупили та передали сотні автівок, антидронові гармати, екіпірування, прилади нічного бачення та інші військові ґаджети.

Ще один благодійний фонд із Литви - Saulės smiltys. Від початку російського вторгнення волонтери фонду їздять у найбільш гарячі точки - передають допомогу для військових підрозділів, що перебувають на передовій, а також - для жителів прифронтових населених пунктів. Керівниця Saulės smiltys - волонтерка з Вільнюса Марія Дубіцкене - нещодавно повернулась зі сходу України. Вона та її товариші принаймні раз у місяць бувають у самому пеклі війни. На питання, чи відчуває вона втому, Марія відповідає, що це неважливо, адже на передовій на неї чекають люди, які потребують допомоги.

“Коли я психологічно чи фізично втомлююсь, ті картини, які я бачу на фронті, вони дають мотивацію рухатися далі. І чим страшніше побачене - тим скоріше хочеться повернутися назад і допомагати. Тому я не можу сказати, що я втомилась від війни, хоча точно не відпочивала від неї жодної хвилини”, - розповідає Марія Дубіцкене.

Волонтерка підтверджує, що нині обсяг допомоги, яку вдається збирати - менший, аніж на початку війни. Водночас, за її словами, зараз волонтерський рух краще організований, що дає змогу більш “точково” допомагати тим, хто цього справді потребує.

“Благодійність структурується, починає працювати систематичніше, з’являються дисципліна, постійне постачання. Ті, хто налагодив цю систему - працюють більш точково та глибше. Інші стали більше логістами. Зараз ми розуміємо вже структурно хто що може постачати, знаємо склади, бригади, є перелік біженців”, - зазначає керівниця благодійного фонду.

Тим співвітчизникам, які кажуть, що вони втомилися від війни, Марія Дубіцкене радить відвідати Україну та поспілкуватися з її захисниками.

“Дніпровська лікарня. Там точні війна та істина, там немає нічого зайвого. Там реальні люди, які не втомились, але вони віддали своє здоров’я і життя за те, щоб ми стали якомога скоріше вільними. Люди, які воюють, вони знають наслідки, але вони ризикують усім. Ті, хто каже “Все, я втомився, хочу у відпустку, перемикайте музику, я не хочу більше чути про війну”. Їм треба цим солдатам, які у лікарні, у кого друзі загинули, їм в очі подивитися, тоді у людей мине втома”, - переконана волонтерка.

“Втома - це не виправдання”

“Я втомився від “втоми від України”. Авторську колонку під таким заголовком написав для американського видання “The Hill” професор політичних наук Ратґерського університету Александер Мотиль. Розмови про “втому” на Заході він пояснює двома причинами: завищеними очікуваннями від України, яка, на думку деяких політиків, мала миттєво реформуватися та стати повноцінною західною демократією, а також - страхом тривалої війни, через що виникає бажання якомога скоріше повернутися до нормального життя. На думку вченого, обидва ці різновиди втоми швидко пройдуть, як тільки політики та звичайні люди приймуть реальність такою, якою вона є.

“Захід має зрозуміти, що як пострадянська країна не може магічним чином стати Швейцарією за кілька років, так само імперські амбіції фашистської Росії не розвіються - що б там не казав Путін. Зупинити Росію - означає врятувати світ і, коли йдеться про щось настільки важливе, втома, реальна чи надумана, - це не виправдання”, - пише Александер Мотиль.

«Втома - це природна реакція людини на навантаження - як фізичні, так і моральні. Необхідно, щоб фаза втоми якомога скоріше змінювалась фазами відпочинку та мобілізації організму чи психіки до нових випробувань», - каже Володимир Горбач.

“Втома у європейського суспільства та обивателів, чи навіть у політиків - вона, звичайно, може бути. Те, що західні суспільства будуть втомлюватися зараз від високих цін чи дефіциту енергоресурсів - усе це можливо, - зауважує політичний аналітик. - Але це не “втома від України”. Причиною цієї втоми є російська агресія проти України, а не те, що Україна себе захищає. Україна не може не захищатись, а Росія могла б не нападати. І зараз вона також може забратися звідси та припинити таким чином “втомлювати” весь світ”.e

Волонтерка Марія Дубіцкене додає, що втома - це не завжди погано і це не те, що має демотивувати робити правильні речі.

“Втома відкидає зайві думки. У тебе лишаються мета та напрямок, все решта відпадає, - каже литовська волонтерка. - Допомагайте навіть втомленими. Тому що коли “орки” дійдуть до вашої землі - часу на втому вже не буде”.

Статті з циклу "Факти ЛРТ. Україна" публікуються в рамках міжнародної програми MediaFit, що фінансується Європейським Союзом, для підвищення інформаційної стійкості регіонів України.