Главы комитетов Сейма: чтобы привлечь Россию к ответственности, нужен альянс

Чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления в Украине, нужно создать альянс для обеспечения максимально широкой поддержки этой инициативе, говорят главы литовских парламентских комитетов По праву и правопорядку (КПП) и По иностранным делам (КИД).

Эти два комитета на закрытом заседании в среду обсудили вопрос об ответственности России за военные преступления в Украине. Литва является инициатором нескольких расследований военных преступлений и геноцида в Украине, а также предлагает создать специальный трибунал для обеспечения уголовной ответственности руководства России и Белоруссии за агрессию в Украине.

"Наша задача - работать с коллегами из других стран, чтобы расширить эту поддержку. Если это будет суд одного государства, каково будет его влияние? Чем больше стран будет вовлечено в процесс, тем больше у него будет силы и влияния", - сказал BNS в среду после заседания глава КПП Стасис Шядбарас.

Председатель КИД Лайма Люция Андрикене говорит, ближайшей задачей политиков является формирование альянса государств, которые поддержали бы создание специального трибунала.

По ее словам, специальный трибунал нужен для того, чтобы дать оценку самому акту вторжения в Украину, агрессии, а отвечать должны не только исполнители, но и высшее руководство, которое отдавало приказы.

Глава КПП Шедбарас отметил, что в зарубежных государствах приходится сталкиваться со скепсисом в отношении возможности привлечь Россию к ответственности, кое где имеют место "выжидательные настроения".

"Нужно говорить с официальными лицами других стран, особенно Европейского союза США, потому что все еще существует скепсис, выжидательные настроения, особенно на более низком уровне. Возможно, политики декларируют, а когда нужно принимать какие-то решения на более низком уровне, чувствуется некоторый скепсис", - сказал Шядбарас.

После того, как Россия начала войну против Украины, Литва инициировала обращение к прокурору Гаагского трибунала с просьбой начать расследование военных преступлений и преступлений против человечности со стороны России и Беларуси.