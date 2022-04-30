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2022.04.30 14:15

"Рашисты, орки, мародеры". Как называют российских военных

Радио «Cвобода»2022.04.30 14:15
Война России в Украине
Война России в Украине / AP nuotr.

Рашисты, орки, фашисты, оккупанты, нацисты, захватчики, террористы, мародеры. Так называют в Украине армию Российской Федерации. Европейские политики сравнивают поведение российских войск и подразделений СС. Фашистами иногда себя называют и сами российские солдаты. Что стоит за этими словами? Что объединяет фашизм, нацизм и путинизм? Нужна ли России денацификация? Об этом – в материале украинской редакции Радио Свобода.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk назвал российских военных "нацистами", комментируя их преступления в отношении гражданского населения в Киевской области.

"Это следствие открытого нацизма. Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев. Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации. И они нашли себе нарратив, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское. Но факт есть факт. Война на нашей территории. Братские могилы украинцев. И все это конкретный факт, и Россия пришла сюда с войной", – сказал Зеленский.

Польский президент Анджей Дуда сравнил действия российской армии с тем, как вели себя эсэсовцы.

"Сегодня российская армия, российские лидеры ведут себя как Гитлер, а также немецкие СС, немецкие пилоты фашистской армии во время Второй мировой войны. Это – беспрецедентные убийства, с чем свободный мир никогда не сможет смириться", – заявил Дуда.

Часто главы областных военных администраций, украинские министры, военные, представители власти, комментируя военные преступления российских военных, называют их "рашистами" и "орками".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в недавнем интервью ВВС заявил, что российские военные ведут себя как рашисты, орки: "Мы считали, что российские военные должны вести себя как российские военные. А когда они стали вести себя как рашисты – сейчас такое выражение у нас есть, раньше были фашисты, а сейчас рашисты, орки…"

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят. Хотят уничтожить все украинское", – сказал председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко после того, как военные РФ обстреляли вокзал Краматорска.

"Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти... Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко о фильтрационных лагерях.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН также сравнил российских оккупантов с нацистами.

"Российские оккупанты продолжают принудительно переправлять украинцев с оккупированных территорий Донбасса в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия. Неотъемлемый элемент их передачи есть фильтрационные лагеря", – сказал Кислица.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова называет российских солдат рашистами, комментируя их преступления в Киевской области: "Жажда крови украинцев позволяет рашистам расстреливать даже за какую-то не такую одежду".

"Русские фашисты, вторгшиеся в Украину, хуже немецких нацистов", – пишет в твиттере канадский эксперт Майкл Маккей.

"Людьми российских оккупантов назвать невозможно, они – настоящие орки, безжалостные и мерзкие, таким не место на земле!" – пишут на странице группировки войск "Юг" Вооруженных Сил Украины.

Известен случай, когда российские солдаты сами называют себя фашистами. Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фото дневника российского военного, обнаруженный в Тростянце. "Мы, как фашисты, ограбили все магазины, вышибли стекла", – пишет в дневнике военный РФ.

Пленный российский военный Максим Черник на пресс-конференции сказал: "В этой ситуации мы фашисты, потому что гибнут мирные люди, дети, старики просто так, потому что этого захотелось сильным мира сего".

В то же время суд в Москве признал фразу "Фашизм не пройдет" "отрицательным отношением" к армии РФ. Тверской районный суд оштрафовал активистку по статье о дискредитации российской армии из-за плаката с надписью "Фашизм не пройдет".

"Содержание наглядной агитации явно выражено отрицательным отношением к вооруженным силам Российской Федерации", – говорится в протоколе.

Аналитик Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы Андреас Умланд считает, что существует некоторое сходство между вермахтом и российской армией, однако определение "фашисты" для российских военных не совсем точно.

"Что касается идеологии российского режима – не совсем эквивалентный или адекватный термин фашизм, потому что с термином фашизм ассоциируется революционная идеология, создание нового мира, новой страны, нового миропорядка, а путинский режим скорее хочет воссоздать старый миропорядок, восстановить частично царскую и советскую империю", – говорит он.

Умланд объясняет, что на практике российский оккупационный режим террористический и тем самым действительно напоминает немецкую оккупационную политику в Восточной Европе, в том числе в Украине.

Названия для российских военных, такие как "фашисты", "рашисты", скорее метафоричны, убеждает Умланд, и не совсем охватывают происходящее.

Аналитик дал такое определение российским военным: "Солдаты империалистической страны, желающие оккупировать чужие территории и воссоздать старую империю. Для этого используют террористические методы, частично имеющие признаки геноцида, применяющие массовые убийства, пытки, репрессии. В одном слове нельзя выразить. Это захватчики, террористы".

Еще с 2014 года российских военных и пророссийских боевиков стали называть орками. Как и вымышленные существа из романов Джона Толкина, российские солдаты отличаются бесчеловечностью, варварством, жестокостью. В Вооруженных Силах Украины нашли схожие черты у российских военных и персонажей книг Толкина.

"Они практиковали пытки пленных ради забавы и надругательства над трупами врагов. У орков был свой язык, несуразный, полный ругательств и повторений одного и того же. Так чем скажите современные российские оккупанты, пришедшие на украинскую землю, отличаются от орков?" – считают в ВСУ.

Группировка войск "Юг" сравнивает российские войска с орками из-за издевательств над гражданским населением, изнасилований женщин и детей, мародерства на захваченных территориях и т. д.

"Перехваченные разговоры их командиров подтверждают надругательства и пытки над пленными: отрезают пальцы, а иногда и кисти, разбивают коленные чашечки, выкалывают глаза, вырывают зубы, сжигают заживо – не всегда эти деяния проводят не для получения полезной информации, обычно такое совершают, чтобы получить удовольствие, удовольствие от криков, страданий", – говорится в сообщении.

Что объединяет фашизм, нацизм, "путинизм"?

Историк, ученый и публицист Ярослав Грицак в интервью Радио Свобода рассказал, что общего у путинского режима и фашизма: уровень репрессий в отношении собственного населения, отсутствие полных свобод, пренебрежение человеческой жизнью. Он называет идеологию Путина "идеологией великой России".

"Путинизм можно ставить в один ряд не только с фашизмом или нацизмом, но и с коммунизмом. Это один из видов авторитарной власти, стремящийся к тоталитаризму. У такого государства, как показывает история, нет будущего, есть только прошлое", – говорит историк.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что сегодняшняя Россия имеет все черты фашизма: авторитарность, нетерпимость, путь в прошлое, феодальная лояльность.

По словам заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко, рашизм как идеология в националистической проблематике ближе к нацизму, чем к фашизму.

Германия времен Гитлера – это идеология нацизма, это несколько иное, чем идеология фашизма, фашизм больше связан с Италией Муссолини, говорит Михаил Мищенко. Он называет нацизм одной из идеологий фашизма и объясняет их отличия:

"Чем отличается нацизм от фашизма? В первую очередь, большим акцентом на немецком национализме. Для итальянского фашизма не был свойственен антисемитизм в той мере, в какой он был свойственен национал-социализму. В этом основное отличие нацизма от фашизма", – говорит Мищенко.

Мищенко убеждает, что после оккупации Крыма, начала и фактической оккупации части Донецкого региона, а особенно после начала полномасштабной агрессии против Украины режим Путина приобрел все признаки тоталитарного.

"Полный запрет какой-либо деятельности оппозиционных политических деятелей, закрытие оппозиционных СМИ, критикующих войну. Сейчас политический режим России приобрел все признаки тоталитарного. Сейчас фактически Путин и его режим стали тем, чем Гитлер и его нацистский режим в середине 20 века. Это противопоставление себя всему демократическому миру", – добавил Мищенко.

России нужна денацификация?

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" на Донбассе. "Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", – заявил Путин.

В то же время за 55 дней войны против Украины Россия сама стала символом нацизма для цивилизованного мира, считает Мищенко.

"Отрицание общечеловеческих ценностей, крайний цинизм, пренебрежение человеческой жизнью, крайняя степень национализма. Фактически идеология и практика рашизма – это идеология и практика нацизма ХХ века. Причем в значительной степени превосходящая по цинизму нацистский режим", – сказал Мищенко.

Владимир Зеленский отмечает, что объявление "денацификации" – это чистый нацизм, это уничтожение украинской нации.

"То же было в 40-х годах, нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое, – сказал Зеленский. – Это и есть преступление против народа. Потому что сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал: "После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, – это Российская Федерация".

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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