В Клайпеде переименуют улицу, названную в честь белорусского города Могилева

Клайпедскую улицу Могилёво собираются переименовать в улицу Жардес.

Проект решения местные политики рассмотрят на ближайшем заседании городского совета.

В марте такое переименование одобрила Комиссия по увековечиванию памяти известных людей, исторических дат, событий и названиям улиц.

Решение было принято после того, как Клайпедское самоуправление разорвало отношения с белорусским городом-партнером Могилевом, расположенным в восточной части Беларуси.

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Название улицы Жардес предложил председатель комиссии – директор института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета Василиюс Сафроновас.

По его словам, в Клайпеде есть улица Жардининку, но когда-то Жарде и Жардининкай были двумя совершенно не связанными друг с другом населенными пунктами. Название Жарде известно с 1253 года, то есть в исторических источниках оно впервые упомянуто гораздо раньше, чем название города Клайпеда.

В связи с изменением названия улицы придется переименовать и две автобусные остановки.

Ранее, в связи с военными действиями России в Украине, Клайпедское самоуправление одобрило расторжение партнерских соглашений с городами Череповцом и Калининградом (Россия) и Могилевом (Беларусь).