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2022.03.12 09:00

МВД: В Литве зарегистрировано около 10 тысяч военных беженцев из Украины

BNS2022.03.12 09:00
Военные беженцы из Украины
Военные беженцы из Украины / AP nuotr.

По сообщению министерства внутренних дел Литвы, в стране уже зарегистрировано около 10 тысяч военных беженцев из Украины.

Им будут предоставлены социальные гарантии и возможность трудоустройства.

В пятницу министр внутренних дел Агне Билотайте обсудила положение военных беженцев из Украины с делегациейЮ возглавляемой еврокомиссаром Виргиниюсом Синкявичюсом.

По словам министра, Россия грубо нарушает международное право и подвергает опасности миллионы представителей мирного народа.

«Власти Литвы всеми силами помогают Украине, которая защищается от военной агрессии России, и ее гражданам, спасающимся от войны. Отрадно и то, что активное и гражданское общество также способствует размещению беженцев в Литве», - сказала А. Билотайте.

По словам В. Синкявичюса, государствам-членам ЕС, принимающим беженцев, придется искать долгосрочные и дополнительные решения для обеспечения проживания, трудоустройства, социальных и других потребностей прибывающих украинцев.

В настоящее время в Литве существует три регистрационных центра украинцев в Алитусе, Мариямполе и Вильнюсе. На следующей неделе планируется начать работу еще трех регистрационных центров в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.

# Литва# Война в Украине
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