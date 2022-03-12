МВД: В Литве зарегистрировано около 10 тысяч военных беженцев из Украины

По сообщению министерства внутренних дел Литвы, в стране уже зарегистрировано около 10 тысяч военных беженцев из Украины.

Им будут предоставлены социальные гарантии и возможность трудоустройства.

В пятницу министр внутренних дел Агне Билотайте обсудила положение военных беженцев из Украины с делегациейЮ возглавляемой еврокомиссаром Виргиниюсом Синкявичюсом.

По словам министра, Россия грубо нарушает международное право и подвергает опасности миллионы представителей мирного народа.

«Власти Литвы всеми силами помогают Украине, которая защищается от военной агрессии России, и ее гражданам, спасающимся от войны. Отрадно и то, что активное и гражданское общество также способствует размещению беженцев в Литве», - сказала А. Билотайте.

По словам В. Синкявичюса, государствам-членам ЕС, принимающим беженцев, придется искать долгосрочные и дополнительные решения для обеспечения проживания, трудоустройства, социальных и других потребностей прибывающих украинцев.

В настоящее время в Литве существует три регистрационных центра украинцев в Алитусе, Мариямполе и Вильнюсе. На следующей неделе планируется начать работу еще трех регистрационных центров в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.