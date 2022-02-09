В Литве рост цен доводит население до отчаяния: дамоклов меч повис и над средним классом

Рост цен на энергоносители и другие товары отрицательно сказывается на покупательной способности жителей, в частности представителей среднего класса, считают эксперты. По их словам, инфляция бьет по некоторым представителям среднего класса, особенно тем, чья заработная плата растет не так быстро.

Рост цен ударил по населению

По данным Департамента статистики, в прошлом году заработная плата выросла на 10 процентов, но из-за резкого роста цен реально она выросла на 4%.

В 2021 году (декабрь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года) была зафиксирована самая высокая годовая инфляция за последние пять лет – 10,6 процента. Прогнозируется, что в январе этого года она достигнет 12,2 процента.

Банкнота в 50 Евро / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным Департамента статистики, резкий рост цен произошел за счет подорожания товаров и услуг, связанных с жильем. Вода, электричество, газ и другие виды топлива подорожали на 24,6 процента, транспортные товары и услуги – на 17,8 процента, продукты питания и безалкогольные напитки – на 10,4 процента. Население сильно пострадало от почти 60-процентного роста цен на тепловую энергию.

Цены на жилье также достигли беспрецедентного максимума в прошлом году. В третьем квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года они выросли на 18,9 процента.

За 2021 год потребительские товары подорожали на 11,7%, услуги - на 7,8%.

Дамоклов меч повис и над средним классом

Финансовое бремя оказывает все большее давление не только на людей с самыми низкими доходами, но и на средний класс.

Euromonitor International определяет средний класс как домохозяйства с доходами от 75 до 125 процентов от среднего по стране.

«По нашим подсчетам, в 2021 году 26 процентов домохозяйств в Литве относились к среднему классу, а их ежемесячный располагаемый доход составлял от 1,4 до 2,4 тысячи», — говорит Индре Жебраускайте, старший аналитик Euromonitor International.

По словам экономиста И. Гените-Пикчене, наиболее распространено мнение, что средний класс — это та часть населения, которая без особого труда может удовлетворить самые элементарные потребности и откладывать деньги.

И. Гените-Пикчене / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Каждый месяц эти люди могут откладывать деньги, инвестируя их и направляя часть доходов на потребление второстепенных товаров и услуг», — отмечает экономист.

Оценивая последние данные «Содры», она говорит, что в последние годы средний класс в Литве крепнет.

По словам И. Гените-Пикчене, благоприятные макроэкономические условия для роста доходов, высокоактивный рынок труда и хроническая нехватка работников повышают переговорную позицию работников и создают благоприятную среду для тех, кто хочет работать и зарабатывать.

«Этому способствовали и решения правительства: резко повысилась заработная плата бюджетников, которые обычно составляют значительную часть среднего класса. Помимо напряженности на рынке труда, которую не смягчили экономические вызовы, связанные с пандемией, импульс к росту заработной платы дает стремительное увеличение минимальной месячной заработной платы. Обычно ее платят за неквалифицированный труд, поэтому ее повышение давит и влияет на всю вертикаль в системе оплаты труда. В Литве в последние годы эти показатели очень быстро растут», — говорит экономист.

И. Жебраускайте говорит, что доля среднего класса в литовском обществе оставалась относительно стабильной в 2016–2021 годах. Однако количество домохозяйств среднего класса за тот же период сократилось на три процента, отмечает аналитик.

«В основном из-за демографических изменений в стране», — добавляет И. Жебраускайте.

Расходы на необходимые товары растут



Стресс (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

И. Жебраускайте согласна с тем, что литовцы тратят на товары и услуги первой необходимости немного больше, чем в среднем по ЕС.

«По данным на 2021 год, это 49 и 46 процентов всех расходов домохозяйств соответственно», — отмечает она.

По словам И. Жебраускайте, очевидно, что рост цен на энергоносители и большая инфляция отрицательно сказываются на покупательной способности потребителей, в том числе среднего класса.

«Домохозяйствам надо больше тратить на товары первой необходимости, значительно увеличились расходы на отопление, электроэнергию, отмечается рост цен на продукты питания, одежду, обувь и так далее. В условиях резкого роста цен на товары и услуги первой необходимости резко сокращаются другие расходы домохозяйств, при этом средний класс не только сокращает ненужные расходы, но и тратит больше средств на сбережения, чтобы смягчить последствия возможного финансового шока в будущем, поскольку цены продолжают расти.

Хотя покупательная способность домохозяйств в условиях высокой инфляции ослабевает, позиции среднего класса в краткосрочной перспективе остаются неизменными, а отношение его доходов к среднему по стране остается прежним. Однако в долгосрочной перспективе инфляция также будет стимулировать рост заработной платы, поэтому по мере изменения показателя средней зарплаты в стране будут меняться и пределы доходов среднего класса», — комментирует И. Жебраускайте.