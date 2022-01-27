Снова антирекорд: в Литве - 10 630 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 10630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил во четверг Департамент статистики.

Это новый суточный максимум, зафиксированный в Литве за все время пандемии. В среду сообщалось о 9,5 тыс. заболевших.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 2985,3 случая на 100 тысяч жителей.



8 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

За последние сутки 488 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 6,7 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 69,4% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 7,8 тыс. человек, из них 729 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1172 пациента с COVID-19, из них 93 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 28 тыс. ПЦР-тестов и 3 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели 639,5 тыс. человек.