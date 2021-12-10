Науседа: для отставки министров не требуется решение премьер-министра

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что после заявлений министров транспорта и иностранных дел о своей готовности подать в отставку не нужно ждать, пока эти заявления оценит премьер Ингрида Шимоните.

По словам президента, это ответственность самих министров.

"Если министры говорят, что готовы подать в отставку, в западной практике они это и делают. Они подают заявление об уходе, и тогда другие институции принимают соответствующие решения. Не нужно ждать, пока решениям кто-то даст оценку. Это прежде всего ответственность самого политика", - сказал президент журналистам в пятницу.