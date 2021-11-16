Науседу критикуют за слова о диалоге с Лукашенко: Кремль уже пробился в администрацию президента?

Чтобы преодолеть миграционный кризис на границе Польши и Литвы с Беларусью, можно вести диалог с авторитарным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Такого мнения придерживается президент Литвы Гитанас Науседа.

"Думаю, что есть возможность разрешить кризис, обратившись и к господину А. Лукашенко, как только что это сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе", – сказал глава государства во вторник в интервью BBC.

По его словам, с Беларусью также нужно говорить о гуманитарных проблемах, вызванных этим кризисом.

"Нам также следует говорить о гуманитарных проблемах – и не только с Польшей или Латвией или Литвой, или с другими странами Евросоюза (ЕС), но прежде всего – с Беларусью, поскольку она в ответе за то, что происходит на ее территории", – сказал Г. Науседа.

По словам президента, важно также обращаться в ведомства ЕС и требовать от Сообщества не только изменений в миграционной политике, но и участия в строительстве физического барьера на границе с Беларусью.

"Мы должны обращаться в ведомства ЕС не только по поводу политики в области миграции и убежища, но и по поводу строительства физического барьера между Польшей и Беларусью, а также между Литвой и Беларусью, потому что сейчас Литва и Польша защищают западную демократию. Мы стараемся не позволить этим людям идти дальше – в Германию", – сказал глава государства.

Мигранты в Минске / Vida Press nuotr.

Лауринавичюс: Кремль уже пробился в администрацию президента?



Игнас Калпокас, преподаватель факультета политологии и дипломатии Университета Витаутаса Великого, в программе ЛРТ «Привет, Литва» заявил, что подобные слова президента являются очень неожиданными и заставляют задуматься, не изменилась ли внешняя позиция Литвы буквально в одночасье.

«Это очень странное и интересное заявление, потому что сам президент давно и настойчиво твердил, что с А. Лукашенко разговаривать не нужно и не стоит, и критически относился к возможным дискуссиям с его режимом. В некотором смысле, может быть, здесь мы видим эффект прорыва плотины, когда после разговора А. Меркель с А. Лукашенко это стало законным и естественным. Но это такая полная неожиданность и изменение внешнеполитической позиции Литвы. На протяжении более года после фальсифицированных выборов мы говорили, что не можем с ним говорить, и теперь все внезапно меняется в мгновение ока. Это очень неожиданно», - отмечает преподаватель Университета им. Витаутаса Великого.

Аналитик Марюс Лауринавичюс также горячо отреагировал на эту позицию Г. Науседы.

«Ух ты!!!», - написал М. Лауринавичюс.

Далее он отмечает, что подобное заявление Г. Науседы сильно отличается от того, что глава страны говорил менее недели назад.

Аналитик даже риторически задается вопросом: «Действительно ли Кремль уже пробился в администрацию президента?».

Депутат Сейма, консерватор Матас Малдейкис также был удивлен заявлением Г. Науседы.

«У нас сложилась ситуация, когда стратеги Беларуси и России спаковали президента Литвы. Целью всего миграционного кризиса было заставить ЕС сесть за стол переговоров с А. Лукашенко, тем самым узаконив его власть. (...) Одновременно президент моей страны предал Польшу, которая сейчас находится под сильнейшим давлением», - не скрывал удивления политик.



Меркель критикуют в Германии и Эстонии



А. Меркель / AP nuotr.

Телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Александром Лукашенко вызвал резкую критику как в Германии, так и в Эстонии и Польше, сообщает DW.

Так депутат фракции "зеленых" и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур в эфире радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 16 ноября, назвал эти переговоры "ужасным сигналом". Он отметил, что Европейский Союз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это признание.

С критикой состоявшейся в понедельник беседы Меркель с Лукашенко также выступил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. По его словам, и.о. канцлера ФРГ "тем самым признала Лукашенко легитимным президентом" Беларуси.

А. Меркель в понедельник говорила с А. Лукашенко о "сложной ситуации на границе Беларуси и ЕС, особенно о необходимости предоставления гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам". Об этом рассказала представитель канцлера по печати.

На минувшей неделе союзник А. Лукашенко, глава России Владимир Путин призвал лидеров ЕС напрямую говорить с авторитарным лидером Беларуси, чтобы преодолеть миграционный кризис.

В понедельник вечером В. Путин также обсудил кризис на белорусско-польской границе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

ЕС в понедельник дал добро на новые санкции для режима А. Лукашенко за его роль в разжигании кризиса.