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2021.10.23 08:57

Президент Литвы: Режим А. Лукашенко увидит, что ЕС готов себя защищать

BNS2021.10.23 08:57
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / R. Dačkus/prezidentūros nuotr.

Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, заключение о гибридной атаке, утвержденное лидерами ЕС, покажет режиму Александра Лукашенко, что ЕС "готов себя защищать".

"Режим Лукашенко теперь увидит, что ЕС может реагировать, может принимать решения и готов защищать себя; это важнейший вопрос, основной месседж заседания Европейского совета", - заявил журналистам в пятницу в Брюсселе после заседания Европейского совета Г. Науседа.

Он добавил, что утвержденный текст отражает важнейшие потребности стран в борьбе с миграционным кризисом.

"В первую очередь, действия белорусского режима были квалифицированы как гибридная атака против Литвы, Польши и Латвии, и мы видим широкий спектр возможных средств и поправок к правовым актам, которые при необходимости будут приняты, чтобы преградить путь проблемам, с которыми мы сталкиваемся у внешней границы ЕС", - заявил глава государства.

"Мы не можем решить вторичную проблему миграции, пока не решили первичную, и первичная - миграция у нашей границы", - отметил президент.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Мы в определенном смысле находимся на линии фронта, защищаем внешнюю границу ЕС, и нам должно быть уделено максимальное внимание. Вот почему я удовлетворен текстом, удовлетворен дискуссиями", - добавил президент.

Лидеры ЕС в пятницу осудили "гибридные атаки" Беларуси, которая использует миграцию в политических целях, и заявили, что будут реагировать при помощи "дальнейших ограничительных мер" в отношении как физических, так и юридических лиц.

"Европейский совет не примет никаких попыток со стороны третьих стран превратить мигрантов в инструмент для достижения политических целей. Европейский совет осуждает все гибридные атаки у границ ЕС и будет реагировать соответствующим образом", - говорится в заключении о миграции, принятом в пятницу.

Гитанас Науседа
Литовско-белорусская граница
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
1 / 2R. Dačkus/prezidentūros nuotr.
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Гитанас Науседа
Литовско-белорусская граница
# Литва
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