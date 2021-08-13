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2021.08.13 11:11

М. Скуодис: Напряжение между Вильнюсом и Пекином может сократить поток товаров из Китая

BNS2021.08.13 11:11
Железнодорожный вокзал в Вильнюсе
Железнодорожный вокзал в Вильнюсе / LTG nuotr.

Из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем Китай во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, а также предложил Литве отозвать для консультаций своего посла в Пекине. МИД Китая заявил, что причина такого решения – намерение Литвы открыть у себя представительство Тайваня.

Литовский министр транспорта Марюс Скуодис усматривает признаки того, что из-за нарастающего напряжения между Вильнюсом и Пекином могут сократиться перевозки товаров поездами из Китая.

Вместе с тем он подчеркивает, что экономические связи Литвы и Китая и без того довольно слабы.

"Если смотреть в общем, то связи (с Китаем - ред.) достаточно слабы по сравнению с другими странами, а также с теми перевозками, которые осуществляются внутри Литвы", – сказал М. Скуодис радиостанции Žinių radijas.

Глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка говорит, что некоторые поезда, которые ездят в Литву из Китая, "могут столкнуться с проблемами", но они очень невелики.

"Пока китайские транзитные грузы в Калининград, в направлении Германии следуют успешно. Потоки даже увеличиваются. Но определенные поезда, следующие в Литву, видимо, могут столкнуться с проблемами", – сказал М. Бартушка агентству BNS.

Логистическая компания ACE Logistics год назад сообщила, что начала регулярные железнодорожные перевозки грузов из Китая напрямую в Литву.

Железнодорожный вокзал в Вильнюсе
Железнодорожный вокзал в Вильнюсе
1 / 1LTG nuotr.
Железнодорожный вокзал в Вильнюсе
# Литва
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