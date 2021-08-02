Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай – их разогнали водой и слезоточивым газом

В понедельник мигранты, проживающие в палаточном городке на территории полигона Руднинкай, выражали недовольство условиями проживания. Как оказалось, беспорядки вспыхнули из-за того, что сильный дождь залил палатки, в которых они проживают. Сотрудники Службы общественной безопасности разгоняли протестующих водой и слезоточивым газом.

Начальник отдела коммуникации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская сообщила LRT.lt, что беспорядки на полигоне Руднинкай начались во второй половине дня.

«Сообщение о беспорядках на полигоне Руднинкай поступило в 14.16 час. Мы направили должностных лиц для поддержания общественного порядка», - проинформировала представитель полиции.

Во время акции протеста некоторые мигранты заявили, что живут в «скотских» условиях. По словам одного из них, в воскресенье они 6 часов ждали скорую помощь, когда один из людей заболел.

Мигранты на полигоне протестовали около заграждения. В 17:00 против протестующих применили водяную пушку и слезоточивый газ. Нескольким новоприбывшим понадобилась медицинская помощь – им в машине скорой помощи промыли глаза.

«В настоящее время сотрудник общественной безопасности разговаривает с мигрантами, просит их уйти и успокоиться, но сами мигранты настроены воинственно, они говорят, что будут голодать, пока их требования не будут выполнены», - рассказывает находящийся на месте события сотрудник ЛРТ Э. Шпокас.

Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай / LRT stop kadras

В зону размещения мигрантов на полигоне Руднинкай также привезли водомет, но, по предварительным данным, он пока не использовался.

В различных сообщениях говорится, что причиной волнений среди мигрантов в палаточном городке стали промокшие от дождя палатки. Некоторые мигранты, по разным данным, пытались бежать с полигона.

«На самом деле, с четверга, когда мигрантов перевезли на полигон, они жаловались на условия проживания – на некачественную воду. Кроме того, они говорили, что не хватает спальных мешков и просили улучшить жилищные условия», - констатировал журналист ЛРТ.

Тем временем пресс-секретарь министра внутренних дел Агне Билотайте Лина Лауринайтите-Григене в интервью LRT.lt рассказала, что по ее данным, в результате проливного дождя одна из палаток деформировалась.

Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай / LRT stop kadras

«Мигранты были очень недовольны. Им пришлось приводить все в порядок. Возникли волнения, поэтому Служба общественной безопасности, не дожидаясь, во что это может вылиться, вызвала помощь», - описала ситуацию она.

Пресс-секретарь ранее заявила, что инцидент взят под контроль.

Правда, в понедельник после инцидента на полигоне Руднинкай мигранты скандировали «Freedom», требуя свободы, и продолжaли акцию протеста.

LRT.lt напоминает, что на прошлой неделе 380 мигрантов, незаконно пересекших границу с белорусской стороны, были доставлены на Руднинкайский полигон в Шальчининкском районе.