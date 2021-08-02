Новости

2021.08.02 19:01

Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай – их разогнали водой и слезоточивым газом

Гитис Панкунас LRT.lt, BNS, Телевидение LRT2021.08.02 19:01
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай / LRT stop kadras

В понедельник мигранты, проживающие в палаточном городке на территории полигона Руднинкай, выражали недовольство условиями проживания. Как оказалось, беспорядки вспыхнули из-за того, что сильный дождь залил палатки, в которых они проживают. Сотрудники Службы общественной безопасности разгоняли протестующих водой и слезоточивым газом.

Начальник отдела коммуникации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская сообщила LRT.lt, что беспорядки на полигоне Руднинкай начались во второй половине дня.

«Сообщение о беспорядках на полигоне Руднинкай поступило в 14.16 час. Мы направили должностных лиц для поддержания общественного порядка», - проинформировала представитель полиции.

Во время акции протеста некоторые мигранты заявили, что живут в «скотских» условиях. По словам одного из них, в воскресенье они 6 часов ждали скорую помощь, когда один из людей заболел.

Мигранты на полигоне протестовали около заграждения. В 17:00 против протестующих применили водяную пушку и слезоточивый газ. Нескольким новоприбывшим понадобилась медицинская помощь – им в машине скорой помощи промыли глаза.

«В настоящее время сотрудник общественной безопасности разговаривает с мигрантами, просит их уйти и успокоиться, но сами мигранты настроены воинственно, они говорят, что будут голодать, пока их требования не будут выполнены», - рассказывает находящийся на месте события сотрудник ЛРТ Э. Шпокас.

Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай / LRT stop kadras

В зону размещения мигрантов на полигоне Руднинкай также привезли водомет, но, по предварительным данным, он пока не использовался.

В различных сообщениях говорится, что причиной волнений среди мигрантов в палаточном городке стали промокшие от дождя палатки. Некоторые мигранты, по разным данным, пытались бежать с полигона.

«На самом деле, с четверга, когда мигрантов перевезли на полигон, они жаловались на условия проживания – на некачественную воду. Кроме того, они говорили, что не хватает спальных мешков и просили улучшить жилищные условия», - констатировал журналист ЛРТ.

Тем временем пресс-секретарь министра внутренних дел Агне Билотайте Лина Лауринайтите-Григене в интервью LRT.lt рассказала, что по ее данным, в результате проливного дождя одна из палаток деформировалась.

Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай / LRT stop kadras

«Мигранты были очень недовольны. Им пришлось приводить все в порядок. Возникли волнения, поэтому Служба общественной безопасности, не дожидаясь, во что это может вылиться, вызвала помощь», - описала ситуацию она.

Пресс-секретарь ранее заявила, что инцидент взят под контроль.

Правда, в понедельник после инцидента на полигоне Руднинкай мигранты скандировали «Freedom», требуя свободы, и продолжaли акцию протеста.

LRT.lt напоминает, что на прошлой неделе 380 мигрантов, незаконно пересекших границу с белорусской стороны, были доставлены на Руднинкайский полигон в Шальчининкском районе.

Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
1 / 7LRT stop kadras
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
2 / 7Stop kadras
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
3 / 7LRT stop kadras
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
4 / 7LRT stop kadras
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
5 / 7LRT stop kadras
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
6 / 7LRT stop kadras
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
7 / 7LRT stop kadras
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
Мигранты устроили беспорядки в Руднинкай
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Илва Йоханссон
1 ч. назад

Комиссар ЕС по внутренним делам: необходимо еще раз встретиться с правительством Ирака

Мигранты в Друскининкай
2 ч. назад

Литва: мигрантам за возвращение на родину предложат деньги

Мигранты в Друскининкай
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Гибридная агрессия". Как мигранты стали оружием в противостоянии Лукашенко с Западом

8
Cпектакль «Дядя Ваня»
3 ч. назад

Репертуар Русского драматического театра Литвы на август

Мигранты в Друскининкай
4 ч. назад

Билотайте: до конца года в Литве может оказаться 10 тыс. нелегальных мигрантов

Ингрида Шимоните
4 ч. назад

Шимоните просит ЕС активнее включиться в диалог с Ираком

Olimpiniai žiedai
5 ч. назад

МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской

К. Тимановская
8 ч. назад

Чехия предложила визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской

Паланта
9 ч. назад

В Литве - 212 новых случаев коронавируса

Агне Билотайте и Илва Йоханссон
9 ч. назад

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон посетит границу с Беларусью

Агне Билотайте и Илва Йоханссон
2021.08.02 09:17

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон посетит границу с Беларусью

В. Сурков и В. Путин
2021.08.02 09:02

Политолог Бернараc Ивановас о миграционном кризисе: это почерк Суркова

Pfizer
2021.08.02 07:53

Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса

"Газпром"
2021.08.02 08:14

"Газпром" снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы

Мигранты в Друскининкай
2021.08.02 15:08

Билотайте: до конца года в Литве может оказаться 10 тыс. нелегальных мигрантов

Ингрида Шимоните
2021.08.02 14:29

Шимоните просит ЕС активнее включиться в диалог с Ираком

Мигранты в Друскининкай
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
2021.08.02 16:07
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Гибридная агрессия". Как мигранты стали оружием в противостоянии Лукашенко с Западом

8
Мигранты в Друскининкай
2021.08.02 16:43

Литва: мигрантам за возвращение на родину предложат деньги

К. Тимановская
2021.08.02 10:58

Чехия предложила визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской

Olimpiniai žiedai
2021.08.02 13:37

МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской