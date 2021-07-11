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2021.07.11 07:50

"Frontex" направляет в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью

BNS2021.07.11 07:50
Neteisėti migrantai
Neteisėti migrantai / VSAT nuotr.

По сообщению президентской администрации, Европейское агентство пограничной и береговой охраны "Frontex" отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью.

Об этом было объявлено после удаленной видеовстречи президента Гитанаса Науседы с главой "Frontex" Фабрисом Леггери. Во время встречи говорилось о попытках Литвы справиться с возросшими потоками нелегальной миграции из Беларуси.

В сообщении указывается, что для усиления контроля на литовско-белорусской границе в Литву будет отправлен вертолет из Польши, а также согласовывается отправка дополнительного вертолета из Германии.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В эти выходные и на следующей неделе Литва получит и другую помощь – в виде переводчиков, персонала для работы с мигрантами, дополнительных вооруженных патрулей. Г. Науседа сообщил главе "Frontex", что Литве также требуются патрульные машины и мобильные тепловизоры.

По сообщению президентской администрации, Ф. Леггери активизировал механизм оказания экстренной пограничной помощи, что позволит за очень короткий срок сгенерировать дополнительные силы.

До сих пор "Frontex" для усиления охраны границы обещал отправить в Литву к середине июля 30 сотрудников.

Frontex
Frontex / Frontex

В этом году на границе Литвы с Беларусью было задержано 1 577 мигрантов, что более чем в десять раз больше, чем за весь прошлый год. Большинство мигрантов прибывают их стран Ближнего Востока и Африки.

Литовские власти заявляют, что увеличившиеся миграционные потоки – это организованная гибридная атака белорусского режима. Минск утверждает, что больше не задерживает мигрантов на территории Беларуси из-за санкций, введенных Европейским Союзом.

Neteisėti migrantai
Gitanas Nausėda
Frontex
Neteisėti migrantai
Neteisėti migrantai
1 / 3VSAT nuotr.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Frontex
Frontex
3 / 3Frontex
Neteisėti migrantai
Gitanas Nausėda
Frontex
# Литва
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