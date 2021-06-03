Глава службы охраны госграницы отмечает резкий рост нелегальной миграции

В этом году насчитывается уже 189 нелегальных мигрантов, которые прибыли из Беларуси, нелегально перейдя границу. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. По словам главы службы охраны государственной границы генерала Рустамаса Любаеваса, в настоящее время на границе с Беларусью дислоцируются дополнительные силы.

В интервью программе на русском языке Радио LRT генерал Р. Любаевас отметил, что, помимо собственных сил, Литва рассчитывает дислоцировать на границе пограничные силы Европейского Союза.

«Тенденцию увеличения потоков нелегальных мигрантов через госграницу мы заметили еще с конца прошлого года, – говорит глава службы. – Начиная с сентября-октября количество нелегальных мигрантов увеличивалось, а пик был достигнут в марте-апреле. По сравнению с прошлыми двумя годами, потоки выросли в два раза, и это не может нас не беспокоить. Мы сейчас воплощаем в жизнь план введения дополнительных мер, направленных на охрану нашего участка на границе с Республикой Беларусь, дислоцируем дополнительные силы и средства на участках, где совершаются пересечения госграницы. Мы также рассматриваем возможность дислоцировать там представителей пограничных сил ЕС, по этому вопросу сейчас идут активные переговоры с руководством Европейского агентства по охране госграниц и береговой охраны».

Lietuvos ir Baltarusijos pasienis / E. Genio/LRT nuotr.

Как замечает генерал Р. Любаевас, национальная принадлежность нелегальных мигрантов в последнее время существенно изменилась: «Сейчас, в основном, это граждане Ирака, Сирии, Турции а также Российской Федерации (в основном это лица чеченского происхождения). Должен отметить, что национальный состав групп, пересекающих границы, сильно поменялся за последнее время. Если в 2018-2019 годах эти группы составляли граждане бывшего Советского Союза (к примеру, из Таджикистана), либо граждане из Азии (например, Вьетнама), то с прошлого года к нам попадают граждане Ирака, Сирии и Турции».

Neteisėti migrantai / VSAT nuotr.

Глава службы охраны государственной границы сетует на то, что уровень доверия между литовскими и белорусскими пограничники не тот, что прежде: «Мы по каждому конкретному случаю нарушения госграницы обращаемся к белорусским пограничникам. Им указываются и предоставляются конкретные факты и свидетельства, однако должен сказать, что они не признают этих фактов. Уровень доверия поменялся по сравнению с предыдущими годами, когда у нас были довольно продуктивные отношения. Характер нашего сотрудничества особенно изменился в конце прошлого года – наши коллеги не прибывают на место нарушения, ссылаясь на ограничения из-за пандемии. И те факты, которые предоставляются с нашей стороны, чаще всего не принимаются, а сам факт нарушения не признается. Из-за этого у нас возникают проблемы с расследованием всех этих случаев нелегальной иммиграции», - заявил генерал Р. Любаевас в интервью программе на русском языке Радио LRT.