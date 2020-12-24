Майя Санду вступила в должность президента Молдовы

Майя Санду в четверг, 24 декабря, вступила в должность президента Молдавии. На торжественном заседании парламента и Конституционного суда в Кишинёве она приняла присягу.

В ходе инаугурационной речи она обратилась к представителям национальных меньшинств – на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках – подчеркнув, что не допустит нарушения их прав. Санду вновь подчеркнула, что её главная задача - борьба с коррупцией. Она также подвергла критике нынешнее парламентское большинство и призвала к досрочным выборам.

Накануне подал в отставку кабинет премьер-министра Иона Кику. Теперь, после отставки кабинета, Майя Санду сможет распустить парламент – в случае двух неудачных попыток назначить нового премьера.

Санду 48 лет. Она экономист, окончила магистратуру в Гарвардском университете, работала в структурах Всемирного банка. В политике с начала 2010-х годов, была министром образования, затем создала проевропейскую "Партию действия и солидарности", которая, как ведущая оппозиционная сила, боролась как против социалистов президента Игоря Додона, так и против сторонников олигарха Владимира Плахотнюка. Сформировав на короткое время альянс с социалистами, сторонники Санду смогли отстранить Плахотнюка от власти, и Санду стала премьер-министром, однако затем вновь ушла в оппозицию. Как оппозиционный лидер победила Додона на выборах осенью нынешнего года.

Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии и при этом за сохранение хороших отношений с Москвой. Она выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из Приднестровья.

Радио Свобода