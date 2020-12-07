Ученые: к концу года COVID-19 заболеет более 100 тысяч жителей Литвы

Команда исследователей факультета математики и информатики ВУ опубликовала свои прогнозы о том, как эпидемия коронавируса должна распространяться в Литве на этой неделе.

По оценкам, в следующий четверг, 10 декабря, количество зараженных вирусом уже достигнет 85,2 тысячи.

Ученые прогнозировали, что в понедельник, 7 декабря, количество зараженных достигнет 78,8 тысячи. Насколько известно, с начала пандемии COVID-19 в Литве заразилось 76 тыс. человек.

Ученые прогнозируют, что количество ежедневно обнаруживаемых инфекций в ближайшие дни превысит 2 тысячи ежедневно. случаи. Предполагается, что к 10 декабря. Количество людей с COVID-19 достигнет 48,1 тысячи, а общее количество инфицированных составит 85,2 тысячи.

По прогнозу исследователей ВУ, к концу года число зараженных может достичь 128 тысяч, не считая выздоровевших и умерших. Подсчитано, что общее количество пациентов может достичь 187 тысяч.

По прогнозам исследователей, к концу года от коронавируса умрут в общей сложности 798 человек.



Как сообщил в понедельник Департамент статистики, на сегодняшний день зарегистрировано около 637 смертей от коронавирусной инфекции.



Прогнозы делает группа ученых факультета математики и информатики ВУ. Официальные данные, предоставляемые государственными учреждениями, используются для статистического анализа, а правительство Литвы и другие учреждения принимают соответствующие решения на основе этих прогнозов в целях обеспечения максимальной безопасности граждан.