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2020.11.01 10:05

Под яркими символами Самуэль Бак скрывает травму Холокоста

Йоланта Крижявичене, Радио LRT, LRT.lt2020.11.01 10:05
Samuelis Bakas
Samuelis Bakas / BNS nuotr.

«Его произведения таят глубокий смысл. Красочные и иллюстративные картины привлекают нас с первого взгляда, они словно из книги сказок. Мы видим ангела, райский плод, однако когда подходишь и видишь всю историю вблизи, тогда расшифровываешь смыслы символов и понимаешь, что Самюэль Бак говорит об ужасных вещах: о войне, разрушениях, о потерянном Вильнюсе», - говорит Радио LRT руководитель Центра толерантности Музея еврейской истории им. Гаона Виленского Иева Шадзявичене.

LRT продолжает проект «Камни памяти», цель которого – вспомнить выдающихся литваков, то есть евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Двадцать третий рассказ посвящается одному из самых известных еврейских художников Самуэлю Баку.

Камни памяти
Камни памяти / LRT.lt

Один из самых известных художников – выходцев из Литвы – родился в Вильнюсе в 1933 году, в том же году, когда к власти пришел Адольф Гитлер. «Для мальчика 1933 года рождения шансы на выживание были практически нулевыми», - говорит И. Шадзявичене, руководитель Центра толерантности Музея еврейской истории им. Гаона Виленского.

Самюэль Бак говорит об ужасных вещах: о войне, разрушениях, о потерянном Вильнюсе.

У талантливого мальчика, с детства любившего рисовать, к сожалению, не было условий для совершенствования навыков. Началась война. Талант С. Бака обнаружился еще в Виленском гетто, куда он попал вместе со своими родителями, бабушкой и дедушкой, - говорит И. Шадзявичене.

Ieva Šadzevičienė
Ieva Šadzevičienė / Asmeninio archyvo nuotr.

В 9-летнем возрасте от известных идишских писателей он получил старую еврейскую рукопись. «На чистых страницах рукописи он делал иллюстрации, наброски, эскизы – учился рисовать», - говорит музейный сотрудник.

«С. Бак был еще ребенком, когда принял участие в выставке, организованной в Виленском гетто», - говорит руководитель музейного Центра толерантности.

Он пытается подвести людей к этим сложным темам, чтобы передать языком символов ту травму, которую он испытал во время Холокоста, когда погибла вся его семья.

Из гетто удалось спастись только Самуэлю и его матери. Вся семья была уничтожена. После войны они оба уехали в Израиль, а затем – во Францию ​​и Швейцарию. Молодой С. Бак изучал искусство в нескольких художественных академиях.

Samuelis Bakas, „Peizažas su statiniais“, 1974
Samuelis Bakas, „Peizažas su statiniais“, 1974 / Pranešimo autorių nuotr.

В настоящее время 87-летний С. Бак живет в Бостоне, штат Массачусетс, США, и продолжает интенсивно творить.

Однако даже сегодня в картинах С. Бака преобладают воспоминания о войне. С полмощью аллегорий и символов художник рассказывает о трагическом опыте войны.

Samuelis Bakas, „Galbūt“
Samuelis Bakas, „Galbūt“ / Pranešimo autorių nuotr.

«Его произведения таят глубокий смысл. Красочные и иллюстративные картины привлекают нас с первого взгляда, они словно из книги сказок. Мы видим ангела, райский плод, однако когда подходишь и видишь всю историю вблизи, тогда расшифровываешь смыслы символов и понимаешь, что Самюэль Бак говорит об ужасных вещах: о войне, о разрушениях, о потерянном Вильнюсе.

Он считал, что даже после личной катастрофы необходимо снова встать, идти вперед и воссоздавать свой мир заново.

Он пытается подвести людей к этим сложным темам, чтобы передать языком символов ту травму, которую он испытал во время Холокоста, когда погибла вся его семья», - говорит руководитель музейного Центра толерантности о творчестве талантливого художника.

Samuelis Bakas, „Atsitiktiniai skaičiai“, 1983
Samuelis Bakas, „Atsitiktiniai skaičiai“, 1983 / Pranešimo autorių nuotr.

И все же С. Бак надеется, и эта надежда выражена в его произведениях, - говорит И. Шадзявичене. По ее словам, эти произведения пронизаны верой в то, что сломанный мир можно заново восстановить из осколков.

«Он считал, что даже после личной катастрофы необходимо снова встать, идти вперед и воссоздавать свой мир заново», - говорит руководитель Центра толерантности Музея еврейской истории им. Гаона Виленского И. Шадзявичене.

Samuelis Bakas
Samuelis Bakas / BNS nuotr.

Полностью рассказ о С. Баке слушайте в радиозаписи:


Подготовил Висмантас Жуклявичюс

Samuelis Bakas
Камни памяти
Ieva Šadzevičienė
Samuelis Bakas, „Peizažas su statiniais“, 1974
Samuelis Bakas, „Galbūt“
Samuelis Bakas, „Atsitiktiniai skaičiai“, 1983
Samuelis Bakas
Samuelis Bakas
Samuelis Bakas
1 / 7BNS nuotr.
Камни памяти
Камни памяти
2 / 7LRT.lt
Ieva Šadzevičienė
Ieva Šadzevičienė
3 / 7Asmeninio archyvo nuotr.
Samuelis Bakas, „Peizažas su statiniais“, 1974
Samuelis Bakas, „Peizažas su statiniais“, 1974
4 / 7Pranešimo autorių nuotr.
Samuelis Bakas, „Galbūt“
Samuelis Bakas, „Galbūt“
5 / 7Pranešimo autorių nuotr.
Samuelis Bakas, „Atsitiktiniai skaičiai“, 1983
Samuelis Bakas, „Atsitiktiniai skaičiai“, 1983
6 / 7Pranešimo autorių nuotr.
Samuelis Bakas
Samuelis Bakas
7 / 7BNS nuotr.
Samuelis Bakas
Камни памяти
Ieva Šadzevičienė
Samuelis Bakas, „Peizažas su statiniais“, 1974
Samuelis Bakas, „Galbūt“
Samuelis Bakas, „Atsitiktiniai skaičiai“, 1983
Samuelis Bakas
# Литва# евреи# Камни памяти

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