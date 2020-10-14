Профессор Чаплинскас: у заразившихся COVID-19 повторно болезнь будет протекать мягче

"Если человек заразится второй раз вирусом, в том числе и коронавирусом, то его иммунная система быстро включится и болезнь будет протекать более мягко или даже вообще субклинически", - констатирует Глава литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, профессор Саулюс Чаплинскас.

Об этом он сказал в интервью журналисту Радио ЛРТ Ольге Угрюмовой.

- Давно пора понять, что этот вирус укрепился в нашем обществе. И не только нашем, во всем мире. Если говорить о Литве, то давно пора понять, что эта болезнь не стала каким-то особенным исключением из всех болезней, включая и ответ на нее.



Конкретно, почему до сих пор люди не могут обратиться к своему семейному врачу, по поводу коронавируса также. Почему люди с COVID-19 не могут получать те же самые медицинские услуги и обращаться к своему семейному врачу и т.д. Как это сделать, чтобы это было максимально безопасно и для врача и для других его пациентов - это уже другой разговор.

- Во вторник появилась информация о том, что в Нидерландах скончалась женщина, правда преклонного возраста, 89-и лет, которая повторно заразилась коронавирусом. Она скончалась из-за преклонного возраста и сопутствующих хронических заболеваний или все же виновником ее смерти стал COVID-19?

- То, что COVID-19 не помог улучшить ее здоровье, это понятно всем, даже людям без медицинского образования. Главное другой вопрос. Дело в том, что есть нормальные медицинские биологические предпосылки, что если человек заразится второй раз вирусом, в том числе и коронавирусом, то его иммунная система быстро включится и болезнь будет протекать более мягко или даже вообще субклинически.

И вот насколько этот случай опровергает это или не опровергает, это уже другой вопрос. Но вы сразу уже очертили, что человек был преклонного возраста, имел другие сопутствующие болезни, это как азбука инфекционных болезней и не только. Когда разные факторы влияют на здоровье человека, исход может быть неблагоприятный.

- Идут дискуссии по поводу количества дней самоизоляции. В итоге мы не пришли к общему знаменателю, нужна ли самоизоляция и сколько дней она должна продолжаться.

- Очень интересный вопрос. Я давно наблюдаю за сообщениями в медицинской прессе, за рекомендациями разных стран и делюсь этим в своих соцсетях. Давно уже читал и говорил о том, что все-таки надо очень индивидуально подходить ко всем вопросам, касающимся состояния здоровья человека, это знает каждый медик. Мы и говорим, что лечить должны человека, а не только какую-то болезнь по учебникам.

Так что вот тут конкретный пример, что как долго и как много инфицированный человек будет выделять вирус, зависит от разных обстоятельств. В том числе и от того, как будет протекать болезнь, насколько много он получил этого вируса, есть ли другие сопутствующие болезни и, конечно, многое будут показывать лабораторные методы исследования.

Я уже делился результатами одного научного исследования, в котором было показано, что инфицированные COVID-19, но бессимптомные люди на седьмой день, после того, как стали наблюдаться, у них активный вирус не выделялся, хотя РНР у некоторых еще определялось. Другое дело, когда у человека клинические симптомы сильно выражены, они вирус выделяют дольше. С другой стороны, определение РНР не всегда показывает, что вирус активный, показывает только, что есть его частицы. Зачастую это совпадает - и частицы, и активный вирус.

Мне кажется, мы имели очень конкретный образец во время выборов. На мой взгляд, это полный нонсенс, когда 30 тысяч людей не могли участвовать в выборах. Только потому, что им надо было находиться в самоизоляции, они не могли пойти на голосование. Это как бы опровергает то, о чем мы говорим, что надо носить медицинские маски, если вы не можете соблюдать дистанцию, чтобы вы не заразились и не заражали других, то тогда вопрос - если это эффективно, то почему человек в самоизоляции, где абсолютное большинство этих людей не будут инфицированными, почему они, соблюдая эти меры предосторожности, не могут выйти голосовать? Точно также, почему они не могут выгулять собаку? Теперь в это уже стали внисить изменения. Уже можно выгуливать собаку 15 минут. Хотя это было понятно с самого начала, что это перебор.