Новости

2020.08.30 11:51

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 35 новых случаев коронавируса, 17 – в Вильнюсском уезде.

LRT.lt2020.08.30 11:51
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За вчерашний день подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. 17 случаев выявлено в Вильнюсском уезде, 9 – в Каунасском уезде, 3 – в Утянском уезде, по 2 случая – в Таурагском и Паневежском уездах, по 1 – в Мариямпольском и Клайпедском уездах. 17 человек испытывают симптомы. Обстоятельства заражения 3 человек пока не выяснены.

Данные Национального центра общественного здоровья на 9:00 30 августа:

Количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 2 874,

Количество заболевших: 938,

Количество новых случаев COVID-19, подтвержденных вчера: 35,

Количество смертей от коронавируса: 86,

Количество зараженных коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам: 13,

Количество выздоровевших: 1 834,

Количество лиц, находящихся в изоляции (больных, контактировавших, прибывших с зараженных территорий): 4 969,

Количество ввезенных случаев с 1 июня: 187.

Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
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Kaukės. Koronavirusas
# Литва# коронавирус

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