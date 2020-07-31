Польша: в самолет Качиньского заложили тротил во время ремонта в России

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году были расстреляны тысячи польских военнопленных. Все находившиеся в самолете люди погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Также указывалось на "ошибки" российских диспетчеров смоленского аэропорта. Однако власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе. В отчете утверждается, что причиной авиакатастрофы стали два взрыва в левом крыле и центральной части самолета. О взрывах говорит характер повреждений воздушного судна и разлет обломков, а также характер травм, полученных теми людьми, которые находились на борту, пишет Wiadomosci. Так, многие тела были разорваны на части, 74 процента жертв полностью или частично лишены одежды, словно подверглись воздействию взрывной волны. 47% людей сильно обгорели. Наконец, многие тела были нашпигованы инородными предметами - осколками обшивки, стекла и даже стальных конструкций.

Согласно польской версии, первый взрыв разрушил левое крыло самолета. Затем сработала вторая бомба, заложенная рядом с так называемым "генеральским отсеком" в центральной части лайнера. Именно второй взрыв убил высокопоставленных пассажиров в этом отсеке.

Версию о катастрофе в результате столкновения с землей эксперты отмели. "Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", - говорится в отчете. Там также утверждается, что российские следователи приняли меры к сокрытию истинных причин авиакатастрофы.

Комиссия утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту - тротила, пентрита и RDX (гексогена) - подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. Отмечается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 N 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 N 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". "В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", - утверждает комиссия.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

В МИД РФ говорили, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет России. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления - еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.

По словам Петренко, согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации. Петренко подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии, считают российские следователи.

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