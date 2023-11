Putin anulował ratyfikację traktatu o zakazie prób jądrowych. USA reaguje

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał wczoraj ustawę, zgodnie z którą Rosja wycofuje ratyfikację traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, przekazały agencje Reutera i Associated Press. — To krok w złym kierunku — ocenił sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Traktat miał być głównym międzynarodowym instrumentem prawnym służącym do zaprzestania wszelkich prób jądrowych. Rosyjska agencja TASS zwraca uwagę, że dokument ten nie wszedł nigdy w życie, ponieważ nie ratyfikowało go osiem z 44 państw dysponujących bronią jądrową lub potencjałem do jej budowy.

Moskwa: To nie oznacza wycofania się Rosji z traktatu

Agencja TASS podkreśla jednak, że podpisania przez Władimira Putina ustawa tworzy podstawę prawną dla Rosji do wycofania dokumentu ratyfikacyjnego, nie oznacza jednak wycofania się kraju z traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Rosyjski dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej.

Według rosyjskich władz unieważnienie ratyfikacji ma służyć „wyrównaniu” sytuacji prawnej Rosji i USA i nie zmienia stanowiska Rosji w sprawie prób ani dzielenia się przez nią informacjami o działalności w tej dziedzinie.

Moskwa zapewniła też, że nie wznowi testów nuklearnych, jeśli nie zrobią tego Stany Zjednoczone. Portalobronny.se.pl przypomina, że Rosja nie przeprowadziła żadnej próby nuklearnej od czasu rozpadu ZSRR. Ostatnia taka próba miała miejsce w Związku Radzieckim w 1990 r., a w USA w 1992 r.

Część zachodnich ekspertów obawia się jednak, że Rosja może rozważać przeprowadzenie próby nuklearnej, aby zniechęcić kraje Zachodu do wspierania militarnego Ukrainy.

Blinken: To krok w złym kierunku

— Stanowi to zdecydowany krok w złym kierunku — zareagował wczoraj (2 listopada) na decyzję Moskwy ws. wycofania ratyfikacji traktatu o zakazie przeprowadzania prób jądrowych sekretarz stanu USA Antony Blinken. — Znacząco oddala nas to od wejścia jego postanowień w życie — dodał. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał także Rosję do „powstrzymania się od przeprowadzania prób jądrowych”.

Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych

Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych został podpisany w imieniu Rosji w Nowym Jorku 24 września 1996 r. i ratyfikowany przez ten kraj 27 maja 2000 r. Tymczasem Waszyngton podpisał traktat CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) z 1996 r., ale nigdy go nie ratyfikował. Nie ratyfikowały go również Chiny, Indie, Pakistan, Korea Północna, Izrael, Iran i Egipt.

Traktat CTBT zobowiązuje strony m.in. do tego, by nie przeprowadzały żadnych (nawet w celach pokojowych) wybuchów jądrowych oraz zapobiegały wszelkim takim próbom na obszarach podlegających ich władzy. Strony zobowiązane są także, do powstrzymania się od powodowania, zachęcania do lub uczestniczenia w jakikolwiek sposób w przeprowadzaniu takich wybuchów.

