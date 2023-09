Dominika Baniewicz-Girl Nicka po powrocie do Wilna: mama jest dla mnie największym wsparciem

- Mama jest moim największym wsparciem, zawsze jest przy mnie. Kiedy się rozgrzewam - jest przy mnie, jeśli potrzebuję pomocy, przytulenia lub czegokolwiek. W innych krajach zespoły liczą 10 osób, a my podróżujemy wszędzie we dwie. Ja i moja mama jesteśmy najlepszym zespołem – powiedziała Dominika.

W rozmowie z dziennikarzami na wileńskim lotnisku Dominika Baniewicz-Girl Nicka powiedziała, że wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało. – Na razie to do mnie nie dotarło (…). Na Mistrzostwach Świata odpuściłam myśli o wygranej, presję i po prostu wiedziałam, że muszę się cieszyć zawodami – powiedziała uczennica Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

