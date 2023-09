LOT będzie kontynuował loty z Wilna do London City

Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia do lądowania na lotnisku London-City, tylko kilka rodzajów samolotów jest certyfikowanych do wykonywania operacji z tego portu.

London City Airport (LCY) to lotnisko optymalne dla pasażerów, którzy chcą dostać się w najszybszy i najwygodniejszy sposób do centrum stolicy Wielkiej Brytanii. Port znajduje się w dzielnicy Royal Docks, czyli najbliżej biznesowego centrum Londynu – niespełna 10 km od City i Canary Wharf.

Projekt ten był jednym z nielicznych wyłączeń regulacyjnych Komisji Europejskiej pozwalających linii lotniczej na udzielenie pomocy publicznej na obsługę lotu, gdy jest on uznawany za lot o szczególnym znaczeniu w Unii Europejskiej (UE). Jednak po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE finansowanie lotów między Wilnem a City of London w ramach tego modelu nie może być już przedłużane.

- Od października loty z Wilna, które będą kontynuowane w ramach nowego modelu motywacyjnego, będą obsługiwane w godzinach bardzo dogodnych dla osób podróżujących służbowo, co, jak wierzymy, przyczyni się również do wzrostu ich popularności. (...) Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić w budżecie państwa niezbędną kwotę na skuteczną kontynuację rozwoju lotów również w nadchodzących latach - powiedział w oświadczeniu Simonas Bartkus, szef Litewskich Portów Lotniczych.

