Od 1 czerwca kary za spożywanie alkoholu w samochodzie

Od 1 czerwca spożywanie, przechowywanie i przewożenie wyrobów alkoholowych w otwartym opakowaniu we wnętrzu samochodu będzie karane grzywną od 40 do 100 euro. Powtarzające się naruszenia będą skutkowały grzywną w wysokości od 100 do 140 euro. Wyjątek stanowią pojazdy, których wnętrze jest trwale oddzielone od siedzenia kierowcy.

LRT.lt przypomina, że do tej pory kierowcy groziła grzywna w wysokości od 10 do 12 euro.

Matonis w wywiadzie dla LRT RADIJAS przypomniał, że poprawki do ustawy o kontroli alkoholu weszły w życie w naszym kraju w 2009 r., zakazując osobom fizycznym spożywania, przechowywania i przewożenia produktów alkoholowych w otwartym opakowaniu we wnętrzu samochodów. Przedstawiciel policji wskazał, że dotąd za spożycie alkoholu w pojeździe był karany jedynie kierowca w ramach ogólnego wykroczenia naruszenia przepisów ruchu drogowego określonych w kodeksie wykroczeń administracyjnych.

