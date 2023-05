Łotwa i Estonia kupią wspólnie obronę przeciwlotniczą

Do regularnej służby zestawy Iris-T weszły pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. W ostatnich miesiącach otrzymała je także od kilku państw natowskich Ukraina. Według ukraińskiego dowództwa dobrze spisują się one w zwalczaniu rosyjskich pocisków rakietowych.

Łotwa i Estonia zakupią systemy Iris-T Władze w Rydze i Tallinie zdecydowały się na zakup systemów obrony powietrznej Iris-T. To opracowany na przełomie XX i XXI wieku europejski system, którego głównym autorem są Niemcy. Do konsorcjum jako mniejsi udziałowcy weszły też Włochy, Szwecja, Grecja, Norwegia, a z czasem także Hiszpania. Przez jakiś czas w projekcie uczestniczyła też Kanada, ale się ostatecznie z niego wycofała.

Do tego czasu na Łotwie i w Estonii powstałaby odpowiednia infrastruktura do przyjęcia tego rodzaju broni, a także zostali przeszkoleni żołnierze do obsługi radarów oraz wyrzutni pocisków przeciwlotniczych i antyrakietowych.

Łotwa i Estonia złożą wspólne zamówienie na systemy obrony powietrznej. Wybór padł na system średniego zasięgu Iris-T, opracowany przez Niemcy we współpracy z innymi krajami europejskimi. To będzie największy kontrakt zbrojeniowy odkąd dwa bałtyckie państwa odzyskały niepodległość.

