Edukacja cyfrowa i walka z dezinformacją. Nowe wytyczne KE dla nauczycieli

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla nauczycieli dotyczące promowania umiejętności cyfrowych i przeciwdziałania dezinformacji. Mają być one stosowane w szkołach podstawowych i średnich w całej Unii Europejskiej.

Podręcznik został stworzony przez grupę ekspertów, w której skład weszły osoby zajmujące się edukacją, mediami oraz problematyką społeczeństwa obywatelskiego. Została ona powołana przez KE 12 października zeszłego roku.

Wytyczne mają pomóc nauczycielom w kształtowaniu u uczniów umiejętności krytycznego myślenia oraz dać im niezbędne narzędzia do nauczania identyfikacji fałszywych informacji publikowanych w sieci.

- Dzięki wskazówkom i wsparciu wychowawców oraz nauczycieli wspólnie przyczyniamy się do tego, by nasza młodzież potrafiła myśleć krytycznie, dokonywać świadomych wyborów w sieci i dbać o własne bezpieczeństwo, a jednocześnie budować swoją odporność na dezinformację - czytamy w podręczniku.

Wzmacnianie edukacji koniecznością



Według unijnej komisarz ds. kultury, edukacji i młodzieży Marii Gabriel „8 na 10 Europejczyków uważa, że fake newsy są problemem w ich kraju i ogólnie (stanowią problem – red.) dla demokracji, a tylko 53 proc. 15-latków zostało poinformowanych, jak wykrywać subiektywne lub stronnicze informacje”.

- Wiemy, że (dezinformacja – red.) to nie jest nowe zjawisko. To złożona kwestia, która może prowadzić do podziałów społecznych i wyrządzać (obywatelom – red.) krzywdę i nie ma co liczyć, że problem ten zniknie sam - powiedziała Gabriel.

- Dlatego właśnie konieczne jest wzmacnianie edukacji poprzez dawanie nauczycielom kompetencji do nauczania, jak bezpiecznie korzystać ze zdobyczy technologii i jak wykrywać dezinformację - dodała.

Co zawierają wytyczne?

Wytyczne opublikowane przez KE skupiają się na trzech kluczowych kwestiach: ocenie i zwiększeniu umiejętności cyfrowych oraz walce z dezinformacją.

- Wytyczne nie zawierają gotowych recept czy aksjomatów, ale raczej mają na celu zapewnienie praktycznego wsparcia dla nauczania w klasach - podkreślono.

Podręcznik zawiera nie tylko informacje dotyczące dezinformacji i poruszania się w przestrzeni cyfrowej, ale również definicje i rady dla nauczycieli. Znalazły się tam także przykładowe lekcje, które nauczyciele mogą przeprowadzić ze swoimi uczniami w celu zapoznania ich z problematyką dezinformacji i wspierania umiejętności krytycznego myślenia.

Digital Education Action Plan



Podręcznik jest elementem stworzonego przez Komisję Europejską planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, przewidzianego na okres do 2027 roku. Celem planu jest „trwałe i skuteczne dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia państw członkowskich UE do realiów epoki cyfrowej”.

Komisja chce by do 2030 roku przynajmniej 80 proc. populacji Unii Europejskiej posiadała podstawowe umiejętności cyfrowe. Plan ma na celu również zapobieganie pogłębianiu się przepaści cyfrowej na obszarach gdzie system edukacji jest nieco gorzej przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez nowe technologie.