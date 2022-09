Ławrow prowokuje w ONZ: Mamy dowody na przestępcze działania Ukrainy

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapewnił wczoraj w Nowym Jorku, że Moskwa dysponuje dowodami na przestępcze działania Ukrainy. Oświadczył także, że kraj ten przekształcił się w państwo totalitarne.

W wystąpieniach wszystkich ministrów spraw zagranicznych państw Zachodu znalazły się zapewnienia, że – mimo ogłoszonej mobilizacji – Rosja nie może wygrać tej wojny.

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba zaapelował ponadto do państw ONZ o „maksymalną presję” na Rosję, by ta utrzymała porozumienie umożliwiające eksport ukraińskiej żywności. Natomiast polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau – o poważne rozważenie propozycji utworzenia specjalnego trybunału międzynarodowego do osądzenia rosyjskich zbrodni przeciwko Ukrainie.

Ławrow: Ukraina przekształciła się w państwo totalitarne

“Mamy wiele dowodów na przestępcze działania Ukrainy”, zapewnił Siergiej Ławrow podczas czwartkowej (22 września) debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nt. odpowiedzialności za agresję i zbrodnie na Ukrainie.

Jego zdaniem to Ukraina wraz ze swoimi sojusznikami próbują „narzucić zupełnie inną narrację o rosyjskiej agresji”. Podkreślił przy tym, że „Rosja nie pozwoli, by terytorium Ukrainy stało się centrum zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej”.

“Kijów odmawia podstawowych praw swojej, w dużej mierze rosyjskojęzycznej, społeczności. Ludziom odmawiano emerytur, dotacji, dostępu do edukacji i podstawowych praw obywatelskich”, oskarżał Ławrow.

“Nie mamy wątpliwości, że w ostatnim czasie Ukraina przekształciła się w państwo totalitarne”, dodał szef rosyjskiego MSZ, który pojawił się na sali ponad godzinę po rozpoczęciu spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ i opuścił ją tuż po zakończeniu swojego wystąpienia.

Siergiej Ławrow / Fot. AP

Kułeba: Rosja nigdy nie będzie w stanie zabić nas wszystkich

“Rosja powinna wiedzieć jedną rzecz: nigdy nie będzie w stanie zabić nas wszystkich”, oświadczył wczoraj w RB ONZ szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Zapewnił też, że “dziś każdy Ukrainiec jest z bronią gotowy bronić Ukrainy i zasad Karty Narodów Zjednoczonych”. Zwrócił przy tym uwagę, że tak jak wtedy gdy po rosyjskiej agresji tysiące Ukraińców wróciło z zagranicy, by bronić kraju, tak teraz tysiące Rosjan ucieka po ogłoszeniu przez Władimira Putina mobilizacji.

Ukraiński minister spraw zagranicznych zauważył także, że choć zbrodnie na Ukrainie popełniają rosyjscy żołnierze, to są za nie bezpośrednio odpowiedzialni również rosyjscy dyplomaci, bo – jak argumentował – „ich kłamstwa podżegają do tych zbrodni i je ukrywają”.

Kułeba zaapelował ponadto do państw ONZ o wywieranie „maksymalnej presji” na Rosję, by ta utrzymała porozumienie umożliwiające eksport ukraińskiej żywności. “Nie możemy pozwolić Rosji, by wznowiła swoje igrzyska głodu na świecie”, podkreślił ukraiński minister spraw zagranicznych.

Dmytro Kułeba / Fot. AP

Rau: Polska chce pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności, w tym odszkodowań

“Polska opowiada się za pełną odpowiedzialnością (Rosji) za wszystkie zbrodnie i za odszkodowaniem za wyrządzone szkody”, oświadczył na posiedzeniu RB ONZ szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Zwrócił przy tym uwagę, że „każdy dzień przynosi nowe dowody i zeznania na temat rosyjskich zbrodni popełnianych na okupowanych terytoriach”.

Zbigniew Rau / Fot. AP

Polski minister spraw zagranicznych uważa ponadto, że świat powinien poważnie rozważyć zgłoszoną dzień wcześniej (21 września) propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą utworzenia specjalnego trybunału międzynarodowego do osądzenia rosyjskich zbrodni przeciwko Ukrainie oraz mechanizmu wypłacania odszkodowań za straty poniesione w czasie trwającej wciąż wojny z Rosją.

