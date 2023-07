6 taisyklės dirbantiesiems savarankiškai: kaip tvarkyti finansus ir pasirūpinti ateitimi

Apytiksliai 1,57 milijardo žmonių visame pasaulyje šiuo metu dirba savarankiškai, iš jų 22 mln. – Europoje. Nepaisant, kad toks darbo modelis darosi vis populiaresnis, pasak INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės produktų vadovės Kotrynos Grigentės, nemaža dalis savarankiškai dirbančių kartoja klaidas, kurių išvengti labai paprasta, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Tvarkyti savo finansus vykdant veiklą individualiai gali atrodyti sudėtinga, ypač, kai pajamų ir išlaidų srautai dar nėra aiškūs, tačiau, kaip ir valdant smulkaus verslo įmonę, dirbant savarankiškai, savo finansus reikia planuoti atidžiai. Nors taupymas ir investavimas yra populiariausi būdai, galintys padėti pasiruošti saugią „finansinę pagalvę“, pradėti reikia nuo pagrindų – tam tereikia žinoti 6 pagrindines taisykles. Žinoma, dauguma rekomendacijų yra labiau skirtos gaunantiems pajamas pagal individualios veiklos pažymą, bet naudingų patarimų ras ir dirbantys su verslo liudijimais ar kitomis veiklos formomis“, – sako ji.

1. Supraskite savo pajamas ir išlaidas

Pirmas žingsnis – peržiūrėti savo dabartinę finansinę padėtį, kad galėtumėte suprasti, ką darote negerai ir kur, galbūt, per daug išleidžiate. Svarbu įvertinti, kokie yra jūsų ir jūsų šeimos įsipareigojimai bei turtas, kokios jūsų pajamos ir patiriamos išlaidos.

Norint įvertinti savo dabartinę finansinę situaciją, K. Grigentė siūlo ant paprasto balto lapo surašyti savo turtą – turimus grynuosius pinigus bei lėšas einamosiose banko sąskaitose ir indėliuose, investicijas – vertybinius popierius, nuomojamą nekilnojamą turtą, turimas lėšas pensijų fonduose bei draudimo sutartis ir kitą turtą – automobilį, juvelyrinius dirbinius, įrenginius, kompiuterinę ir kitą techniką, turimus žemės sklypus ir pan. Tą patį reikėtų atlikti norint įvertinti savo turimus įsipareigojimus – neapmokėtas sąskaitas, paskolos ir lizingo sutartis, kreditinės kortelės panaudotą limitą ir pan

Kompiuteris / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Ar esate pasiskaičiavę, kiek vidutiniškai uždirbate iš savo veiklos? Tai nėra sunku padaryti – tereikia susikurti skaičiuoklę („Excel“ dokumente arba, kad ir ant paprasto popieriaus lapo), kuri padės stebėti pajamas iš vienkartinių ir nuolatinių klientų. Šiame dokumente viename stulpelyje surašykite pajamas, kurias kas mėnesį gavote iš savo nuolatinių klientų, kitame stulpelyje sudarykite vienkartinių klientų sąrašą ir iš jų gautas pajamas padalykite iš dviejų – taip susikursite įsivaizduojamą „gerų“ ir „blogų“ mėnesių pajamų vidurkį. Šiuose stulpeliuose gautas sumas sudėkite ir turėsite apytiksles jūsų pajamas per mėnesį. Jeigu norite tikslesnio vidurkio, per ateinančius tris mėnesius susižymėkite gautas sumas ir padarykite tą patį“, – pataria INVL finansų ekspertė.

Kai dirbate savarankiškai, tikėtina, turite ne tik asmeninių, bet ir su vykdoma veikla susijusių išlaidų, tad jas svarbu žinoti, kad planuoti savo biudžetą pavyktų geriau.

Kaip pataria K. Grigentė, kad galėtumėte aiškiai atskirti savo verslo išlaidas nuo asmeninių, atidžiai peržvelkite savo banko sąskaitų išrašus ir pasižymėkite dažniausiai pasitaikančius su jūsų veikla susijusius mokėjimus. Kai aiškiai matysite, kiek uždirbate ir kiek išleidžiate, būsite pasiruošę antram žingsniui.

2. Susikurkite biudžetą viskam

Nors tai gali atrodyti nusibodęs patarimas, biudžeto sudarymas iš tikrųjų yra veiksmingas būdas valdyti savo finansus. Tai padeda per daug neišleisti pelningais mėnesiais, kad galėtumėte kompensuoti menkas pajamas ne itin gerais mėnesiais. Priešingai, nei mano dauguma žmonių, jūsų mėnesio biudžetą turėtų sudaryti ne tik išlaidos – jis taip pat turėtų apimti jūsų santaupas, investicijas, mokesčius ir kitas nenumatytas išlaidas. Štai kodėl rekomenduojama naudoti nulinio biudžeto techniką.

„Nulinio biudžeto metodas reiškia, kad mėnesio gale iš pajamų atėmus išlaidas turi gautis nulis. Kitaip tariant, turite gyventi pagal galimybes ir mėnesį „uždaryti“ be skolų. Tai labai lankstus biudžeto sudarymo stilius, leidžiantis kiekvieną mėnesį iš naujo sudaryti biudžetą ir jam priskirti aktualias išlaidų kategorijas pagal tą mėnesį planuojamas gauti pajamas – taip galite numatyti lėšų nenumatytoms išlaidoms, santaupoms, mokesčiams ir investicijoms. Be to, taip sudarytas biudžetas padeda planuoti mėnesines verslo pajamas ir išlaidas dar prieš mėnesiui prasidedant.

Tarkime, jūsų vidutinės mėnesio pajamos yra apie 2 tūkst. Eur per mėnesį – tai žinoma ir stabili suma, kurią kas mėnesį vidutiniškai gaunate, todėl svarbu į ją neįtraukti dar tik planuojamų pajamų, kurios gali šį mėnesį jūsų banko sąskaitoje atsirasti, o gali ir neatsirasti. Taip pat, tarkime, kad jūsų vidutinės mėnesio išlaidos yra 1,8 tūkst. Eur, tad visus 2 tūkst. Eur savo biudžete suplanuokite įvairioms būtinoms išlaidoms padengti ir periodiniam taupymui ar atsidėti investavimui.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Viską skirstykite tol, kol kiekvienas euras iš tų 2 tūkst. Eur jūsų dar tik planuojamame balanse bus išleistas iki cento. Tai reiškia, jeigu šį mėnesį esate suplanavę mažiau būtinų išlaidų, daugiau jų galite skirti taupymui – geriausia nulinio biudžeto dalis yra tai, kad jis yra lankstus“, – sako asmeninių finansų ekspertė K. Grigentė.

Pasak jos, jeigu kitą mėnesį tikitės gauti mažiau pajamų, šis metodas padės iš anksto išsiaiškinti, ko reikėtų atsisakyti, kad neliktumėte su minusiniu biudžetu, jeigu kitą mėnesį planuojate gauti daugiau pajamų, papildomas lėšas galėsite skirti santaupoms.

3. Atskirkite savo asmeninę banko sąskaitą

„Atskyrus vykdomos veiklos sąskaitą nuo asmeninės, lengviau valdyti veiklos finansinius srautus, matyti tik iš jūsų veiklos gaunamas pajamas bei jai vystyti būtinas išlaidas.

Banko sąskaitų atskyrimas taip pat gelbsti metinės deklaracijos dieną: kai asmeniniai finansai ir veiklos išlaidos yra viename „katile“, metų gale prireikus deklaruoti pajamas, gali tekti peržvelgti begalę finansinių operacijų. Be to, per visus metus individualios veiklos banko sąskaitoje nuosekliai kaupiant konkrečią sumą būsimiems mokesčiams apmokėti, pavasarį netenka rūpintis, iš kur tam gauti lėšų.

Puiki idėja 30 proc. viso to, ką uždirbate per mėnesį, įdėti į taupomąją sąskaitą, specialiai skirtą mokesčių mokėjimui arba visus mokesčius – Gyventojų pajamų (GPM), Privalomo sveikatos draudimo (PSD) ir Valstybinio socialinio draudimo (VSD) – nuo to mėnesio pajamų sumokėti iškart. Tai nuims administracinį krūvį ir sumažins patiriamą stresą mokesčių deklaravimo dieną“, – pataria INVL Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės produktų vadovė K. Grigentė.

4. Suplanuokite sąskaitų faktūrų išrašymą iš anksto, kad apmokėjimus gautumėte laiku

Kadangi dirbant savarankiškai gaunamos pajamos yra glaudžiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir sąskaitos faktūros išrašymu klientui, labai svarbu abu užbaigti laiku – tinkamai suplanavus ir susitarus, kada išrašysite sąskaitas, ir apmokėjimo galite tikėtis laiku.

Puikus būdas – sutrumpinti sąskaitos faktūros apmokėjimo terminą nuo 30 iki 15 dienų ir stebėti bei laiku priminti apie neapmokėtas sąskaitas. Kaip pastebi finansų ekspertė, apskaitą reikia vesti kruopščiai ir reguliariai, kad, atėjus metinės deklaracijos dienai, viskas vyktų sklandžiai ir nebūtų pamirštų ar pasimetusių sąskaitų.

5. Atidėkite pinigų santaupoms

„Dirbdami savarankiškai, esate labai priklausomi nuo turimo klientų krepšelio ir jų mokumo, todėl būtina susikurti „finansinę pagalvę“, kuri gelbėtų, kai neturite užsakymų arba klientai vėluoja atsiskaityti. Jeigu ši veikla yra tik papildomas pajamų šaltinis, iš savo atlyginimo kas mėnesį atsidėkite šiek tiek lėšų individualios veiklos išlaidoms padengti – pavyzdžiui, apmokėti jūsų internetinio puslapio domeno mokestį, reklamą ir kitas su jūsų veikla susijusias išlaidas. Jeigu ši veikla yra pagrindinis jūsų pajamų šaltinis, gavę daugiau pajamų iš užbaigtų užsakymų, dalį pinigų atsidėkite reguliarioms ir nenumatytoms išlaidoms.

Rekomenduojama savo „finansinę pagalvę“ suplanuoti taip, kad sąskaitoje būtų sukaupta neliečiama, 3–6 mėnesių pajamoms prilygstanti, suma, jeigu turite finansinių įsipareigojimų, šis finansinis rezervas turėtų būti didesnis.

Piniginė / I. Gelūno / BNS nuotr.

Jeigu jūsų veikla sekasi puikiai ir savo rezerve esate sukaupę gerokai didesnę sumą nei jūsų metinės pajamos, šį perviršį ar dalį jo galite „įdarbinti“, investuodami į mažos ar aukštesnės rizikos priemones, pavyzdžiui, investicinius fondus, akcijas ar panašiai.

Tačiau nepulkite stačia galva to daryti – pirmiausia įsivertinkite, kokia yra jūsų rizikos tolerancija, kitaip tariant, kiek esate pasirengę prarasti, jeigu jūsų investicijų vertė sumažės. Investavimas visada yra susijęs su rizika ir praeityje buvę geri rezultatai nebūtinai reiškia, kad tokie jie bus ir ateityje. Svarbus patarimas, kurį verta atsiminti – „finansinės pagalvės“ nelieskite“, – įžvalgomis dalijasi K. Grigentė.

6. Pasirūpinkite savo pensija ir nenumatytų ligų draudimu

Kad ir kaip šiandien gerai sekasi vykdyti veiklą, galvoti apie rytojų būtina – kas bus, jeigu netikėtai sunkiai susirgsite, pastosite, prireiks didelės sumos automobilio arba būsto remontui, bei, kaip gyvensite sulaukę pensijos. Todėl labai svarbu pasirūpinti visais įmanomais finansiniais saugikliais.

„Tačiau yra vienas niuansas. Nusprendus dirbti savarankiškai, svarbu išsiaiškinti, kokias socialines garantijas gausite pasirinkę vieną ar kitą veiklos formą: pvz., dirbant pagal verslo liudijimą, SODROS taškai pensijai nesikaupia ir ligos ar motinystės bei nedarbo išmokos nepriklauso.

Tai reiškia, kad turite kaupti didesnę „finansinę pagalvę“ ir savo pensija pasirūpinti savarankiškai – jeigu jau kaupiate III pakopos pensijų fonduose, kai tik yra galimybė, verta apsvarstyti galimybę mokėti didesnes įmokas, kad pensija ateityje būtų didesnė, o jeigu nesate tokios sutarties sudaręs, pagalvoti apie sutarties sudarymą.

Tie, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymą, moka VSD mokestį, bet jis yra mažesnis nei dirbančių pagal darbo sutartis, tad, atitinkamai, ir išmokos yra mažesnės. Todėl pirmiausia, ką derėtų padaryti – pagalvoti apie papildomus būdus taupyti pensijai. Taip pat svarbu išsiugdyti rutiną privalomus mokesčius SODRAI ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) sumokėti kartą per mėnesį – išrašius visas mėnesio sąskaitas“, – pataria finansų ekspertė.

Pasak jos, tai naudinga dviem aspektais: pirma – jums susirgus arba pastojus, valstybės išmoka bus mokama tokiu pat principu, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartį, nes kitu atveju, išmokas gausite labai pavėluotai; antra – jeigu neturite disciplinos reikalingą sumą atsidėti kas mėnesį ir šių pinigų neliesti, pavasarį, metinės deklaracijos metu, nekils streso, iš kur gauti visą reikalingą sumą, nes jau būsite susimokėję.