Sezoninių darbų besidairantiems paaugliams – teisininkės patarimai: kada reikia tėvų sutikimo ir kiek valandų gali dirbti nepilnamečiai?

Prasidėjus sezoninių darbų metui, jaunuoliai siekia užsidirbti ir ieško įvairių darbų, ypač kurortuose. Teisininkė nurodo, kad svarbu atkreipti dėmesį į pasirašomus dokumentus bei nepilnamečiams leidžiamą darbo valandų skaičių, rizikos faktorius darbe.

Tiesa, dėl nemenkų ribojimų nepilnamečių darbui, darbdaviai kartais bijo jaunuolius priimti į darbą.

Apie tai, kiek nepilnamečiai turi dirbti, ką turi žinoti pasirašydami darbo sutartį ir kaip reikėtų ginti savo, kaip darbuotojo, teises kilus ginčui su darbdaviu, LRT RADIJO laidoje „10–12“ pasakoja advokatė, jaunųjų advokatų asociacijos narė Eglė Morkūnienė.

„Panašu, kad yra tiesos, jog darbdaviai bijo įdarbinti nepilnamečius tiek dėl mitų, tiek dėl esamų ribojimų“, – pripažįsta teisininkė.

Ji nurodo, kad, pagal darbo saugos reikalavimus, nepilnamečiai negali dirbti jokio fiziškai ar psichologiškai jiems žalingo darbo. Prieš gaudami darbą nepilnamečiai turi atitikti specialius reikalavimus.

Jaunuoliai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Teisininkė įvardija, kad nepilnamečiams, kurių amžius svyruoja nuo 14 iki 16 metų, taikomi itin dideli darbo saugos reikalavimai. Tuo metu 16–18 metų jaunuoliams apribojimų taikoma mažiau.

„Pirmajai grupei (nuo 14 iki 16 metų) darbdavys prieš įdarbindamas turi gauti tėvų sutikimą, tėvams atskleisti ir išaiškinti visas rizikas, kylančias darbe. Užtikrinti, kad vaikas nepatirtų jokio žalingo psichologinio ar fizinio poveikio, nedirbtų su žalą sveikatai keliančiomis medžiagomis.

Tėvams davus sutikimą, medicinos įstaiga turi pateikti išvadą, ar vaikas pajėgus ir gali dirbti tokį darbą.

Vyresniems nei 16 metų paaugliams įsidarbinant nebereikia tėvų sutikimo, bet prieš pradedant dirbti darbdavys privalo įvertinti rizikas bei pateikti jų sąrašą medicinos įstaigai“, – paaiškina E. Morkūnienė.

Nepilnamečiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ribojimai susiję ir su darbo laiku priklausomai nuo metų laiko.

„Priešingai nei suaugę, 14–16 metų vaikai gali dirbti iki 6 valandų per dieną. Maksimalus darbo laikas – 30 valandų per savaitę. Jeigu darbas vyksta mokslo metų laiku, jis dar labiau ribojamas – iki 12 val. per savaitę. Darbo dienomis ne pamokų metu vaikas gali dirbti 2 valandas, o savaitgalį – iki 6 valandų“, – teigia advokatė.

Tuo metu 16–18 metų jaunuolių darbo trukmė negali būti ilgesnė nei 8 valandos per dieną.

„Pagrindinis motyvas, kodėl sezono metu darbdaviai nesistengia, nenori priimti vaikų ir paauglių, dažniausiai kurortuose, kur paprastai ilgesnės darbo valandos, yra ribojimai vaikams dirbti tik iki 20 val. ir pradėti dirbti ne anksčiau 6 val. ryto. Paaugliams – ne vėliau 22 val. ir pradėti dirbti ne anksčiau nei 6 val. ryte“, – akcentuoja E. Morkūnienė.

Paaugliai, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pat nepilnamečiai negali dirbti su pavojingais įrenginiais, dėl to siaurėja galimybės įsidarbinti gamyklose.

„Ribojamas darbas gamyklose, kur nuo mechanizmo priklauso pagaminama produkcija ir nuo kiekio mokamas darbo užmokestis. Bet kokius didesnės rizikos šaltinius keliančios darbo vietos 14–16 metų vaikams apskritai neįmanomos. Šie vaikai gali dirbti tik lengvus darbus“, – sako advokatė.

Ji pataria, kad norintiems įsidarbinti svarbiausia prieš pasirašant skaityti dokumentus. Taip mažėja rizika nepilnamečiams būti apgautiems.

Palanga / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Svarbu įvertinti dokumentus ir tik tada priimti sprendimą – sutikti su darbdavio siūlomomis sąlygomis ar ne. <...> Nebus jokių siurprizinių sąlygų, jeigu tikrai bus perskaityta darbo sutartis ir aiškiai matoma, koks darbo užmokestis mokamas, kokias teises ir pareigas turi darbuotojas“, – sako pašnekovė.

Įsitikinti, kad darbdavys iš tiesų įregistravo darbo sutartį, kad ji nėra fiktyvi, galima kreipiantis į „Sodrą“. O kilusius nesutarimus gali padėti išspręsti darbo ginčų komisija.

„Darbo sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento. Jeigu darbdavys neatliko veiksmų, kad informuotų institucijas apie sudarytą darbo sutartį, tokiu atveju reikėtų informuoti Valstybinę darbo inspekciją ir pranešti apie galimą nelegalų darbą. Darbuotojas įgyja teisę į jo uždirbtą darbo užmokestį“, – nurodo advokatė.

Ji priduria, kad pagal įstatymą darbdavys gali reikalauti nepilnamečio darbuotojo dirbti viršvalandžius tik tuo atveju, kai yra būtina likviduoti nelaimės padarinius, kyla grėsmė saugumui ir pan.