Klaipėdos konteinerių terminalo krova šiemet sumenko 3 proc. iki 1,4 mln. tonų

Klaipėdos uoste dirbantis Klaipėdos konteinerių terminalas (KKT) pirmąjį šių metų ketvirtį perkrovė 1,4 mln. tonų įvairių krovinių – 3 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

„Tai labai geras mūsų komandos rezultatas šiomis sudėtingomis aplinkybėmis. (...) Žinoma, krovos apimčių svyravimų neišvengsime, vis dėlto pirmasis šių metų ketvirtis parodė, kad kol kas situaciją valdome, sugebame pritraukti alternatyvių krovinių iš naujų logistikos krypčių ir būti konkurencingi“, – pranešime sakė KKT vadovas Vaidotas Šileika.

Pasak jo, krovos apimčių pokyčiams daugiausia įtakos turėjo geopolitinė situacija Europoje. Už įsiveržimą į Ukrainą Rusijai ir Baltarusijai skirtos tarptautinės sankcijos radikaliai pergrupavo krovinių srautus, be to, vis dar jaučiamos COVID-19 pandemijos pasekmės, krovinių tipus ir kryptis pakeitė sankcijos Baltarusijos gamintojų krovinių tranzitui.

Pirmąjį ketvirtį augo generalinių krovinių apimtys, kuriems priskiriama mediena, geležies ir plieno gaminiai, metalo konstrukcijos bei įrengimai. Jų krova siekė 236 tūkst. tonų ir didėjo 31 proc.

„Tai sparčiausiai augantis mūsų krovinių segmentas pastaraisiais metais ir ateities prognozės šiems kroviniams – optimistinės. Planuojame, kad artimiausiais mėnesiais didės generalinių krovinių kiekiai, kurie iš esmės sušvelnins bendrus krovos rezultatus: krentančius konteinerių bei birių krovinių srautus“, – sakė V. Šileika.

Pirmąjį ketvirtį KKT krovė 8 proc. mažiau konteinerių nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – 97,4 tūkst. TEU, mažėjo ir Ro-Ro krovinių apimtys. Konteinerių krovos apimčių mažėjimą lėmė dėl Baltarusijos gamintojams taikomų sankcijų sumažėję tranzitinių krovinių srautai per Klaipėdos uostą. Be to, sankcijos paveikė ne tik terminalo veiklą, tačiau ir krovinių siuntėjus bei gavėjus. Tarptautinės konteinerinės linijos atsisakė pervežti sankcionuotus krovinius, dauguma jų išbraukė Rusijos uostus iš savo maršrutų.

Pasak įmonės vadovo, dalis konteinerinių krovinių iš pietryčių Azijos vis dažniau nukreipiama į generalinių krovinių laivus, tad prognozuoti kokios bus konteinerių krovos apimtys ateinantį ketvirtį kol kas sunku.

„TT-Line“ keltų linija per pirmąjį ketvirtį aptarnavo per 10 tūkst. krovinių ir 10,9 tūkst. keleivių. Nuo gegužės planuojama didinti laivų išvykimų skaičių.

Praėjusiais metais du Klaipėdos jūrų uoste KKT valdomi terminalai iš viso perkrovė 5,9 mln. tonų krovinių – 2 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Bendrovė aptarnavo 13 proc. daugiau laivų.