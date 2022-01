Skaistė žada pagalbos paketą energijos kainoms amortizuoti: vilniečiams sudėtinga prisitaikyti prie išaugusių šildymo kainų

Reaguojant į rekordines šildymo kainas Vyriausybė trečiadienį žada priimti priemonių paketą joms mažinti, sako finansų ministrė Gintarė Skaistė. Jos teigimu, vienas iš siūlymų bus mažinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) centriniam šildymui.

„Vyriausybė galvoja apie dar vieną paketą energijos kainų amortizavimui ir tuos sprendinius pristatysime rytoj. Ten kalbama ir apie šildymo kainų amortizavimą šiokį tokį, ir apie ilgesnio laikotarpio priemones tam, kad būtų galima persiorientuoti nuo dujų, kitų netvarių energijos šaltinių prie to, kas padarytų mus nepriklausomais ir sumažintų sąskaitas ilguoju laikotarpiu“, – laidoje „LRT forumas“ teigė finansų ministrė G. Skaistė.

Gintarė Skaistė

Pasiteiravus, kokias konkrečiai priemones Vyriausybė pristatys, ministrė pažymėjo šiuo metu jų atskleisti negalinti.

„Vyriausybė savo sprendimus pasakys rytoj. (...) Čia nieko slapto. Vyriausybė trečiadienį priims sprendimus, juos pristatysime rytoj“, – pridūrė ji.

G. Skaistė taip pat nepatvirtino informacijos, kad Vyriausybė žada PVM centriniam šildymui mažinti nuo dabar esančių 9 iki 5 proc., tačiau pažymėjo, kad vienas iš Vyriausybė siūlymų bus susijęs su šildymo kainų amortizavimu.

„Kodėl kalbama apie PVM lengvatą šildymui, nes šilumos rinka yra reguliuojama, o kaina yra nustatyta nepriklausomo reguliuotojo. Tai reiškia, kad visa lengvata, kokią ją nustatytų Seimas, ji visa atiteks galutiniam vartotojui. Tai reiškia mažesnę sąskaitą konkrečiam žmogui.

Komunalinės paslaugos; šildymas; energija

Ji yra svarstoma, nes Vilniuje kainos išties yra išaugusios labai ženkliai ir žmonėms yra sudėtinga trumpuoju laikotarpiu prisitaikyti prie tokių sprendimų. Taip yra todėl, kad Vilnius nesugebėjo persiorientuoti prie žalesnės energetikos ir turi savo šilumos sektoriuje didelį dujų kiekį“, – pažymėjo ministrė.

Be to G. Skaistė teigė, jog reikia ieškoti ilgalaikių sprendimų, kad dujų dalis šildymo sistemoje mažėtų. „Tikrai reikės ilgalaikių sprendimų, kad ilguoju laikotarpiu persiorientuotume nuo dujų prie kitų tvaresnių produktų. Kad galėtume padaryti, jog kainos būtų labiau prognozuojamos ir mažesnės nei per energetikos krizę“, – aiškino ji.

LRT.lt primena, kad dar praėjusią savaitę Lietuvos socialdemokratų partija pateikė pasiūlymą įvesti nulio procentų PVM tarifą už šildymą (šiuo metu PVM už šildymą siekia 9 proc.).

Ekonomistai siūlymo mažinti PVM tarifą šildymui nepalaiko, nes parama nebūtų taikli. Ją gautų visi namų ūkiai nepriklausomai nuo disponuojamų pajamų.

Be to šildymo sąskaitos dėl lengvatos sumažėtų vos keliais eurais. Skaičiuojama, kad dėl tokios lengvatos valstybės biudžetas netektų apie 17 mln. eurų.

Siekdamas sumažinti finansinę naštą už išaugusias šildymo sąskaitas, Seimas dar gruodį priėmė įstatymo pataisas, pagal jas daugiau gyventojų gali gauti kompensaciją už būsto šildymo išlaidas.