„Lietuvos geležinkelių“ vadovo pareigose Bartušką keičia Lazauskas

Iš pareigų besitraukiantį „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) generalinį direktorių Mantą Bartušką keičia laikinasis vadovas Egidijus Lazauskas. Jis šias pareigas eis pereinamuoju laikotarpiu – nuo sausio 4 d. iki kol bus paskirtas nuolatinis vadovas. Tokį sprendimą trečiadienį vakare priėmė LTG valdyba, rašoma LTG pranešime žiniasklaidai.

E. Lazauskas prie LTG vadovų komandos prisijungė 2017 m. sausį. Iki šiol jis vadovavo krovinių vežimo geležinkeliu bendrovei „LTG Cargo“. Valdybos sprendimą lėmė E. Lazausko patirtis geležinkelių sektoriuje bei pasirengimas vadovauti ir sutelkti komandą pokyčių laikotarpiu.

Nurodoma, kad E. Lazausko sukauptos žinios apie užsienio šalių, taip pat – Baltarusijos, rinkų specifiką itin reikšmingos ieškant tvaraus susiklosčiusios situacijos sprendimo, kurio sėkmė yra gyvybiškai svarbi visai LTG Grupei. Šiemet jo vadovaujama „LTG Cargo“ pradėjo aktyviai diversifikuoti veiklą bei mažinti priklausomybę nuo Rytų rinkų. Įsteigtos dukterinės bendrovės Lenkijoje ir Ukrainoje. Pradėti reguliarūs intermodaliniai pervežimai iš Kauno į Vakarų Europą bei atgal.

„Dėkojame M. Bartuškai už reikšmingą indėlį per pastaruosius penkerius metus įgyvendinant LTG transformaciją. Pereinamuoju laikotarpiu, kol bus paskirtas naujasis bendrovės vadovas, šias pareigas eis E. Lazauskas. Ilgametė jo patirtis, sukauptos žinios ir strateginės įžvalgos yra būtinos tiek ieškant geriausių išeičių iš dabartinės situacijos, tiek ir siekiant Grupės tikslų, įtvirtintų naujoje strategijoje“, – sako LTG valdybos pirmininkas Kęstutis Šliužas.

Kęstutis Šliužas / LTG nuotr.

Jis primena, kad atsižvelgiant į stebėtas rizikas ir planuojant veiklos diversifikaciją, jau anksčiau šiemet iš strateginių LTG krypčių buvo pašalinti „Belaruskalij“ kroviniai. Be to, 2022 m. Grupės biudžetas suplanuotas be Baltarusijos bendrovės krovinių, numatyta plėtra Lenkijos bei Ukrainos rinkose.

„Šiuo metu LTG Grupė turi du didelius iššūkius. Pirma, turime išspręsti Baltarusijos trąšų tranzito klausimą. Antra, lygiagrečiai turime dirbti diversifikuodami veiklą. Šiuo metu koncentruojamės į tokias rinkas kaip Ukraina, Lenkija, plėtojame intermodalinių krovinių gabenimą į Vakarų Europą. Būdami tarptautinės logistikos grandinės dalimi ir sujungdami dviejų skirtingų standartų geležinkelio vėžes, galime užtikrinti nenutrūkstamą krovinių srautą Azijos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių kryptimis, taigi turime išnaudoti šias galimybes. Kartu su komanda esame pasiruošę tai padaryti“, – sako E. Lazauskas.

Pareigas abipusiu sutarimu paliekančiam M. Bartuškai valdyba patvirtino 6 mėn. atlyginimo išeitinę kompensaciją. Tokia sąlyga buvo numatyta sutartyje su bendrovės vadovu. Taip pat sutarta, kad valdybai patvirtinus LTG grupės 2021 m. tikslų pasiekimą ir skatinimo išmokas darbuotojams, M. Bartuškai bus išmokėta išmoka, numatyta LTG vadovų atlygio politikoje.

Mantas Bartuška / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nuo 2017 m. LTG Grupė visada dirbo pelningai, o 2018 ir 2019 m. jos grynasis pelnas buvo rekordinis – atitinkamai siekė 54,8 mln. ir 57,2 mln. eurų. Praėjusiais metais grupės grynasis pelnas siekė 36,6 mln. eurų.

Naujojo LTG vadovo vieša atranka bus paskelbta artimiausiu metu. Laikinasis „LTG Cargo“ vadovas bus paskirtas iki sausio 4 d.