Konfliktas dėl jodo tablečių kaista: Vilniaus valdžia dar nepradėjo dalybų ir žada preparatus grąžinti ministerijai

Vilniaus savivaldybė nerandanti kompromiso su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl kalio jodido tablečių dalinimo gyventojams gali preparatus grąžinti ministerijai. Antradienį ministras Aurelijus Veryga pareiškė, kad problemą turi spręsti pati savivaldybė ir dalinti tablečių per vaistines, kaip trokšta miesto valdžia, negalima.

Sostinės savivaldybė delsia, SAM – laikosi savo

Vilniaus valdžia žadėjo pradėti dalyti kalio jodido tabletes nuo šio mėnesio pradžios. Pasitelkti planavo vaistines, o su jomis derybos vyko dar prieš kelis mėnesius.

Kortas sostinės valdininkams sumaišė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba: pagal Farmacijos įstatymą, vaistinės gali įsigyti medikamentų tik iš atitinkamą farmacinės veiklos licenciją turinčių platinimo įmonių ar vaistų gamintojų.

Šiuo atveju, savivaldybė tokių licencijų neturi, todėl ir perduoti vaistinėms preparatų, pasak ministerijos, negali. Savivaldybė aiškina, kad su elektroniniu receptu išduotos tabletės padėtų užtikrinti ir gyventojų saugumą – vaistininkai informuotų apie galimas alergijas, būtų aiškiai fiksuojama statistika kiek ir kas tablečių gavo.

Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis sako, kad iš pradžių su ministerija buvo susitarta dėl galimybės tabletes dalyti per vaistines.

„Mes padarėme iš savo pusės viską. Mes pateikėme SAM planą, kaip ketiname dalinti. Jie pritarė tam planui ir paskui pradėjo keisti savo nuomonę. Dabar bijodami jų ir mes tikrai bijome, nes gali elgtis labai neadekvačiai – tą daug kartų esame patyrę. Mes išsiuntėme jiems raštą: ar galime dalinti taip, kaip buvome sutarę. Kiek žinome, šiandien kalbėjome, atsakymo į tą raštą dar niekas nepradėjo rašyti“, – sako P. Poderskis.

Raštas, apie kurį kalbą P. Poderskis – oficiali ministerijos pozicija dėl to, ar savivaldybė gali vis dėlto dalyti tabletes per vaistines. Ir nors atrodytų atsakymas iš ministerijos aiškus, Vilniaus savivaldybė sako, kad ne – esą ministerija iš pradžių buvo pritarusi savivaldybės planui, bet po persigalvojo. Painiavos įnešė ir pats sveikatos apsaugos ministras. Pirmadienį teigė, kad didelėms savivaldybėms gali būti sunku išdalyti tabletes per seniūnijas ir preparatai žmones patogiau pasiektų per vaistines.

„Čia yra savivaldybės reikalas, kaip apsispręsti. Matyt mažoje savivaldybėje seniūnija yra toks realesnis variantas. Didelėje savivaldybėje, matyt, geriau per vaistines organizuoti“, – taip vakar kalbėjo A. Veryga.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antradienį ministro pozicija – jau kiek kitokia.

„Savivaldybės gali dalinti per seniūnijas, gali dalinti netgi per įmones ar įstaigas turinčias, kur yra darbuotojai. Tiesiog tokiu būdu pasirinkti patį dalinimą tikrai nebūtinai per vaistine“, – antradienį sakė sveikatos apsaugos ministras.

SAM teigia, kad savivaldybė privalo ieškoti kitų būdų dalyti tabletes.

„Vaistų tiekimo grandinė turi būti saugi. Į vaistines gali būti tiekiami tik tai vaistai iš didmeninės platintojos įmonių ir turi būti laikomasi geros praktikos taisyklių. Tai negali būti pažeista. Tiesiog reikia ieškoti kitų optimalių būdų kaip aprūpinti gyventojus jodo tabletėmis“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė.

Bet gali nutikti taip, kad pati SAM turės rasti būdus kaip Vilniuje dalyti tabletes.

„Jeigu planas A neišdegs, planas B turbūt bus grąžinti SAM jodo tabletes. Jeigu vaistinės negali jų dalinti, tai savivaldybė tuo labiau. Prašysime jų išdalyti tabletes per Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą“, – sako P. Poderskis.

Sutrikę ir gyventojai, ir vaistinių atstovai

Vilniaus savivaldybės ir SAM konflikto epicentre atsidūrusios vaistinės sako, kad dabar situacija primena chaosą. O nuo to labiausiai kenčia gyventojai.

Miesto valdžia atliko IT atnaujinimus, po kurių gyventojams buvo sugeneruoti e.receptai gauti jodo tablečių. Tai būtų išsprendę apskaitos klausimus, savivaldybei pradėjus dalyti jodo tabletes per vaistines. Ir efektas jau juntamas – gyventojai patys išvydę tokius receptus e.sveikatoje užplūdo vaistines, tačiau jos tegali pasiūlyti preparatų nusipirkti.

Vaistinė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Turėtų išdalinti tas tabletes seniūnija, bet žmones susirūpinę – labai lėtai viskas juda. Jie norėtų greičiau jų įsigyti, nes bijo. Kol išdalins seniūnijos, tai gali prireikti tų tablečių. Mes matome tuos receptus, visiems išrašyta po 4 tabletes“, – pasakoja vaistininkė Elvyra Ramaškienė.

„Eurovaistinės“ komunikacijos vadovė Laura Bielskė sako, kad tokius receptus, jeigu situacija nepasikeis, Vilniaus savivaldybė turėtų šalinti.

„Kažkas su tais receptais turės nutikti, todėl, kad mes jų aptarnauti negalime. Vaistinėje tokio recepto aptarnauti negalime. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, net nežinojo, kad jis tokį receptą turi, jis kartais būna, pasitaiko atvejų, kad atvyksta tam tikrų receptinių vaistų, mes elektroninėje sistemoje matome kokie vaistai jam priskirti, mes juos atiduodam, ir matome dar vieną kabantį receptą skirtą kalio jodidui. Nežinome, ką su tokiu daryti“, – sako „Eurovaistinės“ komunikacijos vadovė Laura Bielskė.

Vilniečiai gali lengvai apsigauti – vaistinėse turimos jodo tablečių atsargos galioja tik artimiausią pusmetį. SAM pirktos ir dalyti skirtos tabletės – iki 2024 m. pabaigos. Be to, jeigu gyventojas tabletes nusipirks, valstybė jų nekompensuos.