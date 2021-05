Ekspertai įvertino „Euroviziją“: „The Roop“ yra nacionaliniai didvyriai, o italų sėkmė pelnyta

2021-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtojų titulas atiteko ekstravagantiškiesiems italams „Måneskin“. Ilgametis „Eurovizijos“ komentatorius Darius Užkuraitis sako šiemet nuspėjęs visą finalininkų trejetuką – italų, o taip pat prancūzų ir šveicarų sėkmė, anot jo, pelnyta. Viską, ką galėjo, scenoje padarė ir „The Roop“ – jie namo gali grįžti kaip nugalėtojai, sakė LRT.lt kalbinti ekspertai ir pridūrė – žiūrint finalą, įtampos buvo tiek, kiek per geras futbolo rungtynes.

„Laimėjo melodingas rokas“, – įspūdžiais vėlyvą šeštadienio naktį iš karto po „Eurovizijos“ finalo su portalu LRT.lt dalijosi pianistė, žurnalistė, LRT radijo ir televizijos laidų bei renginių vedėja Gerūta Griniūtė.

Pasak jos, Italijos pergalė dainų konkurse pagal lažybininkų prognozes lyg ir nebuvo netikėta. „Tiesą sakant, Italija buvo ir mano geriausiųjų dešimtuke – mėgstu tokią muziką. Manau, Europą sužavėjo ir daina, ir grupės įvaizdis, ir itališkai atliekamas rokas.

Beje, Italijos atstovų dainos peržiūrų skaičiai įvairiose internetinėse platformose rodo, kad grupė (ar bent ši daina) tikrai klausoma. Visgi turiu prisipažinti: nemaniau, kad Europa savo mylimiausiais išsirinks būtent „Måneskin“. Balsavimui įsibėgėjus galvojau, kad laimės prancūziškas subtilumas“, – kalbėjo G. Griniūtė.

Gerūta Griniūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

8-ąją vietą dainų konkurso finale užėmusių „The Roop“ pasirodymas, G. Griniūtės žodžiais, buvo vienareikšmiškai stiprus: „Matėsi, kad visi grupės nariai buvo atsipalaidavę, kiekvienas smulkiausias balso niuansas ir pasirodymo elementas – vietoje, laiku, Vaidoto balsas skambėjo tvirtai, akys žibėjo, „The Roop“ padarė viską, ko reikia, kad diskoteka šįvakar įvyktų. Pasikartosiu: puikus televizijos režisierių ir visos komandos darbas!“

G. Griniūtė pridūrė besidžiaugianti, kad Europa įvertino šveicaro pasirodymą: „Labai muzikalus žmogus ir graži daina. Smagu ir dėl Ukrainos, kuri pateko į geriausiųjų 5-uką. O dėl šalto dušo Jungtinei Karalystei, Vokietijai ir Nyderlandams – na, dainos nėra pačios įspūdingiausios, bet nemanau, kad vertos nulio taškų.“

Gerūta Griniūtė Darius Užkuraitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kad italų pergalė nebuvo netikėta, sutiko ir elektroninės muzikos prodiuseris ir atlikėjas Leonas Somovas. „Šveicarai ir prancūzai taip pat verti“, – portalui LRT.lt sakė jis ir pridūrė, jog Lietuvos pasirodymas taip pat užėmė garbingą vietą.

„Labai jautėsi, kad „The Roop“ įdėjo daug darbo, o aštunta vieta – labai gera, nes aplink buvo labai stiprūs dalyviai. Užėmus tokią vietą, galima garbingai grįžti namo kaip nugalėtojams ir švęsti. Bendrame kontekste atrodė labai profesionaliai ir gražiai.

Ne tik „Eurovizijoje“, bet ir įvairiuose televizijos projektuose labai skiriasi komisijos ir žiūrovų balsavimo rezultatai. Tai nestebina. Nustebino tik tai, kad iš pradžių ėjo nuliai – Didžioji Britanija gavo nulį“, – kalbėjo L. Somovas ir pridūrė, kad laukiant dainų konkurso rezultatų, įtampos buvo tiek, kiek žiūrint geras futbolo rungtynes.

Leonas Somovas / D. Umbrasas/LRT nuotr.

Muzikologas, LRT OPUS laidų vedėjas, ilgametis „Eurovizijos“ komentatorius Darius Užkuraitis prisipažino šiemet nuspėjęs visą „Eurovizijos“ finalininkų trejetuką.

„Visi trys pasirodymai yra pakankamai ryškūs, visi trys labai skirtingi, originalūs. Tai yra tie trys pasirodymai, kurie gali atrasti bendrą vardiklį tarp komisijos ir žiūrovų“, – įžvalgomis po „Eurovizijos“ finalo su portalu LRT.lt dalijosi D. Užkuraitis.

Darius Užkuraitis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, Lietuvos atstovai „The Roop“ padarė viską, ką galėjo. „Visų pirma – jie pelnė žiūrovų simpatijas. Jie viską padarė puikiai ir gali savimi didžiuotis. Mano įsitikinimu, tai buvo jei ne pats geriausias, tai vienas iš geriausių Lietuvos pasirodymų apskritai per Lietuvos pasirodymų istoriją. Kodėl komisijos jų taip neįvertino? Aš nežinau.

Galbūt tarp komisijos narių buvo tie, kas nemėgsta kažkokio šou, šokio, o nori grynos dainos, kad būtų labai galingas balsas, galinga baladė. Kodėl komisijos nedavė balų, man, kaip muzikantui, yra keista“, – sakė D. Užkuraitis.

Jurijus Veklenko / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Lietuva dešimtuke – dėl to labai smagu, kad Europos gyventojai mus įvertino žymiai aukščiau negu komisijos nariai. Labai gera Italijos daina, bet slaptai sirgau už Prancūziją, tai šiek tiek gaila, kad nelaimėjo. Dar dėl aukštų falceto natų man labai patiko šveicaras“, – portalui LRT.lt sakė Jurijus Veklenko, su daina „Run With The Lions“ atstovavęs Lietuvai 2019 m. „Eurovizijoje“.

LRT Radijo programų departamento vadovas Giedrius Masalskis portalui LRT.lt apie nugalėtojų pasirodymą sakė: „Ne radijinis, bet tikrai eurovizinis pasirodymas. Netikėta kaip italams, tas ir gerai“. Iš finale skambėjusių dainų kaip tinkamas skambėti radijo eteryje jis išskyrė Kipro, Islandijos, Vokietijos, Norvegijos dainas.

Giedrius Masalskis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, kūrybininkės, dainininkės, muzikinių LRT projektų komisijos narės Dovilės Filmanavičiūtės įspūdžiai po „Eurovizijos“ finalo buvo kiek kitokie. „Nejaučiu simpatijų italų dainai, tik galiu suprasti, ko lydosi visas lietuviško feisbuko moterų flangas“, – šmaikštaudama portalui LRT.lt šeštadienio naktį sakė ji.

D. Filmanavičiūtė minėjo gailinti portugalų ir belgų – pasak jos, gaila, kad muzikalumas ir geras skonis nepaliko įspūdžio žiūrovams. „Na, o „The Roop“ – drąsiai ir garsiai sakau, kad šiuo sunkiu metu jie mūsų nacionaliniai didvyriai. Taip suvienyti visą tautą, šitiek džiaugsmo atnešti į kiekvienus namus! Kaip ten bebūtų, jie dešimtuke su stipriausiais! Norėjosi kuo aukščiau, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad „The Roop“ aukštumos dar tik prasideda!“ – kalbėjo D. Filmavičiūtė ir pridūrė, jog pati sirgo ir už Prancūzijos atstovę.