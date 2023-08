Rusijos karas prieš Ukrainą. ISW: Ukraina pasistūmėjo į priekį Zaporižios srityje

540-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ukrainos pajėgos trečiadienį tęsė kontrpuolimo operacijas mažiausiai trijuose fronto sektoriuose ir pasistūmėjo į priekį vakarinėje Zaporižios srityje ir Donecko-Zaporižios srities pasienyje, be kita ko, išlaisvindamos Urožainės kaimą, pranešama JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.

Kaip praneša Ukrainos kariuomenės generalinis štabas, Ukrainos pajėgos tęsė puolamąsias operacijas Bachmuto, Berdiansko (Zaporižios ir Donecko srities pasienio ruožas) ir Melitopolio (Vakarų Zaporižios sritis) kryptimis.

Trečiadienį paskelbta geolokacinė medžiaga rodo, kad Ukrainos pajėgos pasistūmėjo į šiaurės rytus nuo Robotynės (10 km į pietus nuo Orichivo) Vakarų Zaporižios srityje ir tikriausiai pasiekė platesnių laimėjimų aplinkinėse teritorijose, atsižvelgiant į kelias savaites trukusį nuoseklų ukrainiečių aktyvumą miškingose vietovėse į šiaurės rytus nuo gyvenvietės.

JAV trečiadienį pareiškė, kad Maskvos dronų smūgiai Ukrainos Dunojaus infrastruktūrai rodo, jog Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui nerūpi besivystančių valstybių aprūpinimas maistu.

„Tai nepriimtina. Putinui paprasčiausiai nerūpi pasaulinis aprūpinimas maistu“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Vedantas Patelis.

Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis nurodė, kad naktinių atakų taikinys buvo uostų ir grūdų infrastruktūra regiono pietuose.

Dėl smūgių į vieną iš Dunojaus upės uostų buvo apgadinti sandėliai ir grūdų saugyklos. Kilę gaisrai buvo likviduoti, aukų nebuvo, sakė O. Kiperis.

„Viename iš Dunojaus uostų priešas apšaudė sandėlius ir grūdų saugyklas“, – sakė jis.

Vašingtonas taip pat paragino Maskvą nedelsiant grįžti prie Juodosios jūros iniciatyvos, dėl kurios iš dalies derėjosi Turkija.

„Kontrastas čia gana ryškus. Mūsų partneriai ukrainiečiai įkvepia pasaulį, o Rusija jį marina badu, pasitelkdama maistą kaip ginklą“, – teigė V. Patelis.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

