Europą sukrėtęs mergaitės dingimas – ar 13 metų trunkanti Madeleine byla bus išspręsta?

Madeleine McCann dingo iš poilsio namų Portugalijoje būdama vos 3 metų amžiaus. Jos paieškoms buvo mestos milžiniškos policijos pajėgos, tačiau rezultatas tebuvo į aklavietę atvedusi melaginga informacija, keletas nepagrįstų kaltinimų ir šmeižto skandalų. Visgi dabar Vokietijos policija teigia turinti dar vieną įtariamąjį, rašo „Deutsche Welle“.

„Deutsche Welle“ apžvelgia pagrindinius istorijos faktus:

2007 m. – nusikaltimas ir iškart pradėtas tyrimas

Gegužės 3 d.: Madeleine McCann (Maddie) dingsta iš poilsio namų Portugalijos Algarvės regione esančiame Praia da Luz miestelyje. Mergaitė atostogavo kartu su tėvais Kate ir Gerry McCannais, broliuku ir sesute ir šeimos draugais.

Paskutinį kartą šeima ją matė lovoje viešbučio kambaryje. Apie 22 val. po vakarienės su draugais į viešbučio kambarį grįžusi mama Maddie neberado. Policija, viešbučio personalas ir gyventojai mergaitės ieškojo visą naktį, deja, nesėkmingai.

Nepaisant skubios visų pajėgų mobilizacijos, reakcija vadinamosiomis „auksinėmis valandomis“ iš karto po dingimo buvo kritikuota: prarasta dalis įrodymų nusikaltimo vietoje, operacijos koordinavimas su kitomis tarnybomis, kaip antai valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kelių inspekcija buvo vangus, Interpolo dingusių asmenų paieškos sistema pasitelkta tik praėjus penkioms paroms.

Viešbutis, iš kurio kambario dingo Madeleine McCann / AP nuotr.

Gegužės 15 d.: vietos policija pirmuoju „arguido“ arba įtariamuoju įvardina britų kilmės vyrą. Buvo atlikta krata Roberto Murato namuose, nusausintas jo baseinas, apklausti du galimi bendrininkai. Vėliau prieš vieną iš šių bendrininkų buvo įvykdytas išpuolis – padegtas automobilis, o ant šaligatvio šalia raudonais dažais portugalų kalba išpurkštas žodis „kalbėk“.

2008 m. liepos 21 m. jam buvo panaikinti bet kokie kaltinimai prisidėjus įvykdant nusikaltimą. Iš įvairių britų leidinių vyras už šmeižtą prisiteisė šimtus tūkstančių svarų. Taip pat gegužės 15 d. Gerry ir Kate McCannai pradėjo privačią lėšų rinkimo iniciatyvą – įsteigė fondą „Madeleine's Fund: Leaving No Stone Unturned Ltd.“, sulaukusį nemažai aukotojų, pradedant bulvariniu laikraščiu „The News of the World“ ir baigiant J. K. Rowling ar Wayne`o Rooney žmona Coleen.

Gegužės 30 d.: Kate ir Gerry McCannai apsilanko Vatikane, juos priima Popiežius Benediktas XVI, palaimina abu tėvus ir dingusios Maddie nuotrauką.

Birželis: atsižvelgdami į tai, kad mergaitė dingo iš turistų pamėgtos vietos, policija ir McCannų šeima paiešką išplečia po visą Europą. Pagalbos prašymai platinami ir Vokietijoje, nes nemažai šalies piliečių mėgsta ilsėtis Algarvės kurortuose.

Birželio 6 d. vienas vokiečių žurnalistas pirmasis spaudos konferencijoje Berlyne šeimos paklausė, ar jie neprisidėjo prie Maddie dingimo. Netrukus Portugalijos spaudoje pasirodo panašaus pobūdžio iš esmės nepagrįstų straipsnių, kurie netrukus pasiekia ir Didžiosios Britanijos žiniasklaidą, rašo „Deutsche Welle“.

Vokietijo prokurorų spaudos konferencija, kurioje atskleidžiamos naujos detalės Madeleine McCann dingimo byloje / AP nuotr.

Rugpjūtis: pirmą kartą Portugalijos policija išsako nuogąstavimus, kad mergaitė gali būti nebegyva.

Rugsėjo 7 d.: Gerry ir Kate McCannams suteikiamas „arguido“ (įtariamojo) statusas teigiant, kad galbūt mergaitė žuvo nelaimingo atsitikimo metu, o tėvai paslėpė kūną. Abu nuodugniai apklausiami. Anot Kate McCann, jai buvo pasiūlyta sušvelninta 2 metų bausmė, jei ji prisiimtų kaltę ir patvirtintų policijos įtariamą įvykių eigą.

Nepaisant įtarimų, McCannams leidžiama išvykti iš šalies ir rugsėjo 9 d. jie grįžta namo. Laikraščiai rašo apie akivaizdžius DNR pėdsakus McCannų automobilyje, šeima paduoda vieną Portugalijos leidinį į teismą dėl šmeižto, o prokurorai kiek vėliau pareiškia neturintys „naujų įkalčių“, kad vėl galėtų apklausti dingusios mergaitės tėvus.

Spalio 2 d.: vyriausiasis inspektorius Goncalo Amaral nušalinamas nuo tyrimo po to, kai pareiškė, kad Didžiosios Britanijos policija selektyviai teikia pagalbą, ir kai buvo pradėtas tyrimas dėl jo elgesio, tiriant kito tose pačiose vietose dingusio asmens bylą. Tyrimą perima Paulo Rebelo.

Miestelis, kuriame dingo Madeleine McCann / AP nuotr.

2008 m. – byla Portugalijoje nutraukiama, policija ir McCannai pradeda bylinėjimąsi teismuose

Kovas: bulvarinis dienraštis „The Daily Express“ yra įpareigojamas išmokėti McCannams 550 tūkst. svarų (610 tūkst. eurų pagal šiandieninį kursą) ir pirmajame puslapyje paskelbti atsiprašymą už tai, kad kaltino mergaitės tėvus prisidėjus prie įtariamos dukters žūties.

Liepos 21 d.: Portugalijos institucijos pareiškia, kad byla nutraukiama neišspręsta ir paviešina tūkstančius puslapių informacijos, kurioje teigiama, kad nepavyko prieiti „kokių nors aiškių, pagrįstų, rimtų ir sąžiningų išvadų apie dingimo aplinkybes“. Gerry ir Kate McCannai bei Robertas Muralas nebelaikomi įtariamaisiais.

Liepos 24 d.: buvęs vyriausiasis tyrėjas Goncalo Amaral išleidžia knygą, kurioje laikosi nuomonės, kad McCannai išgalvojo pagrobimo istoriją, siekdami nuslėpti netyčinę dukters žūtį. „Maddie: melo tiesa“ (angl. „Maddie: The Truth of the Lie“) pavadinta knyga tapo ilgo McCannų bylinėjimosi dėl šmeižto su G. Amaraliu, prasidėjusiu 2009 m. ir net du kartus pasiekusiu Portugalijos aukščiausiąjį teismą, priežastimi.

Dingusios Madeleine McCann tėvai

Nors McCannams buvo pavykę išsikovoti žalos atlyginimą, apeliacinis teismas šį sprendimą panaikino, kaip panaikino ir draudimą pardavinėti knygą. Byla buvo baigta tik 2017 m.

2009–2013 m. –atnaujinama Jungtinėje Karalystėje ir Europoje

2009 m. gegužė: McCannai pasirodo Oprah Winfrey pokalbių laidoje JAV ir maldauja dukters pagrobėjo mergaitę paleisti, jei ji vis dar gyva.

2010 m. kovas–balandis: Kate ir Gerry McCannai kritikuoja, iki šiol jiems nematytos bylos medžiagos perdavimą britų spaudai. Po mėnesio Gerry McCannas išsako nusivylimą, kad bylos tyrimas nebetęsiamas.

2011 m. gegužė: Kate McCann išleidžia pirmą iš trijų knygų, pavadintą „Madeleine: mūsų dukters dingimas ir besitęsiančios jos paieškos“ (angl. „Madeleine: Our Daughter's Disappearance and the Continuing Search for Her“), kurioje pateikia savo įvykių versiją. Papildyti leidimai pasirodys 2012 m. ir 2015 m.

2011 m. gegužės 12 d.: Didžiosios Britanijos Metropoliteno policija pareiškia tėvų ir Vidaus reikalų ministerijos prašymu peržiūrėsianti bylą. Tyrimą atnaujinti prašo ir tuometis ministras pirmininkas Davidas Cameronas.

2013 m. liepa: „Tyrimo peržiūrėjimo“ statusas pakeičiamas į tyrimo statusą, sulaukus duomenų iš Portugalijos institucijų. Tyrimui ir toliau oficialiai vadovauja Portugalijos policija. Tyrimą, kurio bendra kaina siekia 10 mln. svarų, finansuoja Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerija.

Siekdamas pateisinti bylos atnaujinimą, Skotland Jardas praneša turįs „naujų įkalčių ir naujų liudininkų“. Kiek vėliau tais pačiais metais oficialiai bylą atnaujina ir Portugalija, rašo „Deutsche Welle“.

Vokietijo prokurorų spaudos konferencija, kurioje atskleidžiamos naujos detalės Madeleine McCann dingimo byloje / AP nuotr.

2013 m. spalis: Maddie byla pirmą kartą nagrinėjama populiariame neišspręstų bylų Vokietijos televizijos šou „Aktenzeichen XY“ („Byla XY“). Tėvai prašo visų, ką nors žinančių ar mačiusių, netylėti. Kaip paskutinėje šios laidos dalyje, pasirodžiusioje 2020 m. birželio 3 d. sakė BKA (Vokietijos kriminalinės policijos) atstovas Christianas Hoppe, pirmosios sąsajos, vedančios link naujo įtariamojo, buvo aptiktos kaip tik po tos laidos.

2014–2020 m. – mergaitė laikoma nužudyta

2014 m. birželis: dar viena įkalčių paieška toje vietoje, kur Maddie buvo paskutinį kartą matyta, neduoda vaisių.

2017 m. balandis: praėjus beveik dešimtmečiui, Didžiosios Britanijos policija operacijos nenutraukia, vadinamajai „Operation Grange“ priskirti keturi tyrėjai.

Pareigūnai ieško dingusios Madeleine McCann palaikų Portugalijoje / AP nuotr.

2017 m. spalis: pasirodo naujų pranešimų apie naują „itin svarbią tyrimo liniją“, tačiau policija plačiau komentuoti atsisako. Pranešama apie skirtą papildomą finansavimą bylos tyrimui. Naujai aptikta informacija susijusi su pokalbiais mobiliaisiais telefonais Maddie dingimo naktį Praia da Luz miestelyje.

Paaiškėjo, kad naujas įtariamasis tokiu laikomas dėl to, kad tą naktį atsiliepė į skambutį iš portugališko telefono numerio. Policija prašo skambinusįjį prisistatyti kaip galimą pagrindinį liudininką.

2019 m. balandis: „Netflix“ parodo dokumentinį serialą apie Maddie bylą, McCannai jame nedalyvauja ir apkaltina kūrėjus, keliant pavojų vykstančiam tyrimui.

Pareigūnai ieško dingusios Madeleine McCann palaikų Portugalijoje / AP nuotr.

2020 m. birželio 3 d.: BKA oficialiai praneša, kad žinomas seksualinis nusikaltėlis, kuriam gresia nesusijusi laisvės atėmimo bausmė Vokietijoje, šiuo metu tiriamas ir dėl įtarimų žmogžudyste. Policija neįvadina 43 metų įtariamojo, tačiau teigia, kad Maddie dingimo metu jis gyveno Algarvėje namelyje ant ratų.

Braunšveigo, kur gyvena neįvardintas įtariamasis, laikraščiai praneša, kad policijos atskleisti duomenys rodo, jog vyras neseniai buvo nuteistas už tai, kad 2005 m. Portugalijoje išprievartavo 72 metų amerikietę. DNR tyrimai jį su šia byla susiejo 2018 m.

Jo amžius atitiktų liudininkų, mačiusių maždaug trisdešimtmetį vyrą Maddie dingimo metu nešantį mažą mergaitę, apibūdinimus.

Italijos karabinierių išplatinta nuotraukoje, kurioje, tarnybos teigimu, užfiksuotas Christianas Bruckneris, įtariamas Madeleine McCann pagrobimu ir nužudymu / AP nuotr.

2020 m. birželio 11 d. Vokietijos prokurorai pranešė turintys įrodymų, kad vyras nužudė Maddie, bet, anot jų, įrodymų nepakanka kaltinamajam nuosprendžiui teisme. Mergaitė tyrime laikoma nužudyta.

2020 m. birželio 18 d. Vokietijos prokurorai praneša turintys konkrečių įrodymų, kurie rodo įtariamojo Christian B. ryšį su mergaitės dingimu – tai per kitą tyrimą rasta USB laikmena. Įrodymai taip pat rodo, kad mergaitė yra negyva.